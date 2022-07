El PP se apropia de la memoria de las víctimas de ETA para situarse “enfrente del Gobierno”

El Congreso de los Diputados ha guardado este martes un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua del PP asesinado por ETA hace hoy 25 años. Un acto de homenaje que ya celebró el Parlamento el pasado 27 de junio, día en el que el Congreso celebra desde hace años el recuerdo a las víctimas del terrorismo. La diferencia con lo ocurrido habitualmente, el minuto de silencio de este martes no ha sido propuesto por los grupos y aprobado por la Mesa, sino que lo ha promovido desde la tribuna la portavoz del PP, Cuca Gamarra, aprovechando su primer turno de réplica en el debate de estado de la nación.

Gamarra ha dedicado buena parte de su intervención, bajo la atenta mirada de un silente Alberto Núñez Feijóo, a la banda terrorista, que anunció su disolución hace casi 11 años. “Un 12 de julio, como hoy, a la cuatro de la tarde como ahora, aparecía Migue Ángel Blanco”, ha iniciado su discurso. “Todos los demócratas españoles mantuvimos la tenue esperanza de que ETA no hubiera cumplido su amenaza y que su vida pudiera salvarse”, ha rememorado. “En su recuerdo quiero comenzar mi intervención guardando, en mi tiempo, un minuto de silencio”, ha continuado.

Todos los presentes, diputados y senadores como el propio Feijóo, se han puesto en pie para honrar su memoria. Inmediatamente, Gamarra ha señalado los acuerdos alcanzados por el Gobierno con EH Bildu, coalición a la que ha señalado por no “condenar” el acto terrorista cometido hace ahora un cuarto de siglo.

La referencia le he permitido a Gamarra saltar inmediatamente a atacar la Ley de Memoria Democrática, que terminará esta semana su primer trámite en el Congreso. “Esta es la historia de la democracia”, ha dicho. “Es la memoria que los demócratas debemos honrar y a la que nunca debemos renunciar”, ha proseguido. “En España, hubo quienes mataron a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, mujeres, niños y españoles de tipo tipo”, ha planteado. “Porque memoria democrática es recordar que Miguel Ángel Blanco no reposa en la tierra que le vio nacer porque los que no le dejaron vivir tampoco le dejaron descansar”, ha concluido.

Gamarra ha dicho que el PP se “reafirma en el compromiso de seguir buscando memoria, reparación y justicia” para las víctimas. Y ha zanjado que “el espíritu de la rebelión cívica” que provocó el secuestro y asesinato de Blanco, el denominado Espíritu de Ermua, les “sitúa en frente de su Gobierno”. “Eligió el pacto de los indignos, convierte a Bildu en notario de la Transición, extiende un manto de ignominia sobre los gobiernos de Calvo, Suárez y Felipe González”, ha apuntado, para reiterar sobre la ley de Memoria: “La derogaremos y recuperaremos el espíritu de la Transición”.

También el líder de la extrema derecha ha aprovechado el debate del estado de la nación para airear a la banda terrorista. “Este es un gobierno sostenido en la mentira del blanqueamiento a ETA usando nada más y nada menos que utilizando la figura de Miguel Ángel Blanco, cuyo aniversario hoy también celebramos. Son los émulos del viejo y criminal Frente Popular esos crímenes que quieren borrar. No van a conseguir que se olviden con ninguna ley que aprueben en esta Cámara”, ha dicho Santiago Abascal.

En Moncloa se frotan las manos con la estrategia que ha seguido la derecha. “Cuando sacan el terrorismo a relucir es que tiene poco que aportar”, señalan fuentes gubernamentales. “El PP tiene pocos argumentos”, agrega. “Después de escuchar a PP y Vox queda claro que la principal preocupación de la derecha, el gran problema, 10 años después de su desaparición, es ETA”, ha contestado Sánchez.

La portavoz del PP no solo ha dedicado buena parte de su intervención a la memoria de las víctimas de ETA. También ha mencionado en el arranque de su réplica a Catalunya, a cuenta de la reunión que mantendrá Pedro Sánchez con el presidente del Govern, Pere Aragonés, el próximo viernes. “¿Qué nuevas decisiones hará el viernes a Pere Aragonés?”, se ha cuestionado Gamarra, para añadir: “No podemos fiarnos de sus respuestas. Su logro es la devaluación total de la palabra dada”.

El presidente del Gobierno, en su primera réplica, le ha echado en cara a Gamarra la patrimonialización de las víctimas del terrorismo. “Ha hecho un discurso muy propio del PP, el de hoy que es el de ayer y el de siempre. No ha cambiado”, ha planteado, en referencia al cambio de liderazgo tras la dimisión forzada de Pablo Casado.

“La memoria democrática tiene que rememorar a las victimas del terror. Pero también, mal que les pese a ustedes, a las victimas de la dictadura franquista”, ha añadido Sánchez. “Podremos pensar que el interés que tienen es más allá de sus excusas distintas y variopintas tienen otros intereses que a lo mejor se asemejan mucho a los del Partido Republicano en Estados Unidos”, ha dicho en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de ese país en contra del aborto. Sánchez ha acusado al PP de pretenden modificar “por la puerta de atrás” reformas que ha puesto en marcha el Gobierno progresista, como la de eutanasia.

Sánchez también ha defendido la herencia del PSOE en la lucha antiterrorista. El presidente ha recordado que los socialistas trataron de hacer de la lucha contra el terrorismo una política de Estado, con el pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Y ha aprovechado para recordar que fue con un Gobierno socialista, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ETA dejó de matar. Sánchez ha zanjado: “Ese Rubalcaba al que invocan en sus discursos y tuits de homenaje, ¿es al mismo que llamaron cómplice de ETA y agente encubridor de ETA?”.

Sin respuestas a Sánchez

Gamarra ha proseguido su discurso con la habitual retahíla de críticas económicas que lanza al Ejecutivo. La portavoz del PP ha enlazado la crisis del coronavirus, y las consecuencias que tuvo, con la actual. La crisis derivadas de ambas, ha dicho la dirigente del PP, se debieron a “sus errores de previsión” que ahora pagan “todos los españoles”.

“Los españoles tienen que prescindir de lo más básico para pagarle a usted su Gobierno”, ha dicho Gamarra. “¿No va a plantear ni una medida de reducción del gasto productivo comenzando por su macrogobierno?”, ha proseguido. “¿No se le cae la cara de vergüenza pedirle a los españoles que ahorren en aire acondicionado en plena hora de calor mientras no reduce su gasto?”, ha cuestionado.

Ha sido una de las pocas menciones de Gamarra al discurso de Sánchez. La portavoz parlamentaria ha pasado de puntillas, en el mejor de los casos, por los anuncios que el presidente ha hecho esta mañana. De hecho, ni siquiera ha mencionado dos de los más relevantes: los impuestos extraordinarios a la banca y al sector energético.

Solo en la réplica, a preguntas de Pedro Sánchez, los ha mencionado. “¿Van a aprobar estas medidas o no? ¿Las van a convalidar o no? ¿Están de acuerdo o no con hacer un impuesto a las energéticas y grandes financieras de nuestro país? Esto es lo que nos queda por saber”, le ha preguntado el socialista al PP. “El problema no es que tengamos y suframos las consecuencias de esta guerra, el gran riesgo es que ustedes gobiernen una respuesta como la que hicieron con la crisis financiera y no como la que estamos haciendo nosotros a la luz de la pandemia y ahora de la guerra”, ha agregado.

“Esperaremos a conocer la letra pequeña. Ni tan siquiera todos los miembros de su Consejo de Ministros conoce los detalles de los impuestos. Sería bueno que todos los ministros lo conozcan”, ha replicado Gamarra. Es lo único que ha dicho, sin atreverse a posicionarse en una medida que, si sale como el Gobierno ha dicho, supondrá unos ingresos de 7.000 millones en dos años.

La secretaria general del PP ha insistido en las medidas económicas que ya planteó Feijóo (al que se ha referido de forma continua como “el presidente de mi partido”) en abril a Sánchez: deflactar la tarifa del IVA, reducir el “gasto superfluo” y “burocrático”, además de reclamar a la UE que dé permiso a los estados miembro para reducir o eliminar temporalmente el impuesto de Hidrocarburos.

Gamarra ha seguido la senda de su partido al acusar al Gobierno de “maquillar” los datos del INE y los del paro, además de “asaltar las instituciones” o empresas como Indra. Eso sí, no se ha atrevido a señalar, como sí hizo Feijóo, un posible pucherazo electoral.

“Tiene los fundamentos de la economía desequilibrados”, le ha dicho Gamarra, que tampoco ha mencionado una supuesta inminente recesión que Feijóo ha invocado en varias ocasiones. La dirigente del PP sí ha lanzado una nueva hipótesis: “¿Qué día va a presentar el Presupuestos de 2023?”. La portavoz ha dejado en el aire que el Gobierno vaya a llegar al final del año: “El Gobierno frankenstein no da más de si, es un Gobierno fallido y agotado”.

Antes, Sánchez ya le había reprochado que no se pronunciara sobre los impuestos anunciados hoy por Sánchez o el real decreto de medidas anticrisis que se vota el próximo martes: “Las van a aprobar o no? ¿Están de acuerdo o no con un impuesto a las energéticas y grandes financieras de nuestro país? El problema no es que España sufra una crisis derivada de una guerra, el problema no es que tengamos y suframos las consecuencias de esta guerra, el gran riesgo es que ustedes gobiernen y den una respuesta como la que dieron durante la crisis financiera”.

“No es que suframos la mayor inflación de Europa, es que sufrimos la oposición que mas miente de Europa”, ha zanjado.