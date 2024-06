El Gobierno pide “lealtad institucional” a Ayuso tras el acto con Milei y espera que Feijóo “se separe de él”

El Gobierno ha cargado contra el discurso pronunciado por el presidente ultra argentino, Javier Milei, de este viernes en Madrid y ha pedido a Isabel Díaz Ayuso “respeto” y “lealtad institucional” tras el acto que protagonizaron ambos que acabó siendo un evento contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha indicado este sábado que espera que Feijóo “lo module, rectifique o definitivamente se separe de él”.

Durante la jura de Imanol Pradales como lehendakari, María Jesús Montero ha condenado “absolutamente” el alegato de Milei durante la cena del Juan de Mariana y el supuesto 'acto institucional' que tenía con Ayuso. En él, el argentino defendió su “política de motosierra”, conocida por la aplicación de una serie de recortes sin precedentes en los sistemas públicos del país, unas declaraciones que producen “pudor” y “vergüenza” en la vicepresidenta. “Hacía tiempo que no escuchaba en nuestro país palabras tan destructivas”, ha añadido, en declaraciones a los medios de comunicación.

“Pedir respeto, lealtad institucional, cumplimiento de la ley a la presidenta de Madrid, que es la responsable que en el día de ayer hayamos asistido a este discurso que ustedes han visto y que evidentemente rompe las bases de nuestra Constitución y las bases de nuestra democracia”, ha criticado. Mientras, ha indicado que lo que espera del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, es que “module, rectifique o definitivamente se separe” de esas palabras.

Por segunda vez este año, el mandatario ultra ha acudido a la capital para que la derecha y extrema derecha le agasajen con dos premios diferentes: una medalla honorífica concedida por Ayuso y otro premio del think tank ultraliberal Juan de Mariana, que ha venido acompañado por un enorme cuadro del presidente.

También este viernes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, acusó a Ayuso de falta de “lealtad” y “patriotismo” por recibir a Milei y concederle una medalla “fake”. “Se ve muy claramente cuál es su concepto de la institucionalidad, de la lealtad y del patriotismo, al ir corriendo a imponer una medalla fake a quien insulta a España y a sus instituciones, se salta claramente cualquier barrera de lealtad y de institucionalidad”, dijo en declaraciones a Antea 3 recogidas por Europa Press.

El cabreo del Ejecutivo de Sánchez se produce un mes después de que el mandatario argentino viniese a Madrid para participar en un acto de Vox contra la “izquierda criminal”, en el que acabó tildando a la esposa del presidente del Gobierno español de “corrupta”, lo que provocó una crisis diplomática entre ambos países.

Ayuso responde al Gobierno

A la misma hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a las críticas del Gobierno y ha salido en defensa de Milei y sus políticas. “Los socialistas son los que deciden quién merece una medalla. Ellos sí, lo pueden hacer todo. Pero aquellos que no hemos provocado conflictos internacionales con naciones hermanas tenemos que quedarnos quietas. Pues no. En Madrid no”, ha dicho este sábado por la mañana.

Ayuso ha asegurado que “el PP de Madrid siempre ha tenido a Argentina en sus discursos” y ha añadido que no tienen “por qué entrar al juego de disputas políticas de ministros que no se saben estar quietos con los deditos. Que se pongan a trabajar. Por qué no reconocer a un país que nos visita”.

Sobre el porqué de otorgarle el reconocimiento, Ayuso ha destacado que el presidente ultra “se ha hecho cargo de una nación que tiene a la mitad de su población sumida a la pobreza” y ha agregado: “No queremos ese camino. Del socialismo se sale”. Aunque ha dicho que “en muchas cosas” no están “de acuerdo” con Argentina, hay ciertos aspectos en los que ve “representadas las políticas en las del PP”.

Por ello, a juicio de la líder madrileña, el presidente ultra se merecía la distinción. “Es lo normal. No he visto a Milei insultar a España o al rey, sí lo he visto con el PSOE. Si hay embajadas catalanas que pagamos todos los españoles, ¿por qué no podemos mantener lazos de hermandad con naciones a las que estamos unidas desde hace varios siglos?”, ha concluido.