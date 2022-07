Gobierno y PP se enzarzan por los incendios

Nuevo choque entre el Gobierno y el PP. Esta vez escenificado en el Palacio de la Moncloa, por donde han desfilado los presidentes de Castilla y León, Galicia y Andalucía, a los que Pedro Sánchez ha recibido como protocolariamente sucede cuando son investidos. La respuesta a los incendios ha sido en esta ocasión el foco del conflicto. Moncloa señala la responsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión y prevención de ese tipo de catástrofes mientras que los jefes de los ejecutivos autonómicos, especialmente Alfonso Fernández Mañueco, cuya región ha sido especialmente azotada por las llamas en las últimas fechas, han exigido al presidente que esta cuestión sea una política de Estado y que quede al margen de la trifulca partidista.

Mañueco ha sido el primero en disparar, al afear al Gobierno que “en sus declaraciones parezca que haya cambio climático en algunos incendios y en otros, falta de eficacia”. En la queja del presidente de Castilla y León subyacían los mensajes que ha transmitido el Ejecutivo sobre la falta de prevención por parte de la Junta y, en especial, las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles: “Hay que invertir, invertir, invertir en prevención. Lo que no puede ser es que cuando llegan los incendios, nos acordemos de que está la UME, no. Hay que invertir durante todo el año, hay que invertir en las brigadas forestales, hay que invertir en los medios”.

“Me sorprenden las declaraciones de la ministra de Defensa, cuando hablo con ella me dice lo contrario, que la UME está para ayudar. Si le molesta que la UME trabaje en Castilla y León, solo tiene que decirlo, pero no es esa la percepción que tenemos”, ha dicho Mañueco, que ha aprovechado su presencia en Madrid para pedir más efectivos y medios tecnológicos para que la Guardia Civil pueda actuar contra las personas que causan los incendios.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado a Mañueco que Sánchez revirtió la tendencia del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy de reducir el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero, en la misma línea que previamente había defendido el Ejecutivo, ha apuntado a que es la Junta de Castilla y León la responsable de trabajar frente a los incendios: “El presidente del Gobierno ha trasladado a Fernández Mañueco la necesidad de cambiar el prisma ante estas tragedias, de ahondar en que los planes de extinción sean anuales y no temporales”. La portavoz ha insistido en que la lucha contra esas catástrofes debe ser continua y no solo en la temporada estival. Además, ha recordado que la competencia en esa materia está transferida a Castilla y León desde 1984 y ha reprochado que su plan contra incendios data de 1999, es decir, de hace más de dos décadas.

También el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha pedido “intentar alejar del debate partidario este asunto”. “Y en ese sentido le he manifestado al presidente mi malestar por las declaraciones de la ministra Robles”, ha explicado. “Me molesta un poco esta declaración, sinceramente, creo que es innecesaria, cuando se piden medios es porque se necesitan”, ha resumido el jefe de la Xunta, tras apuntar que la UME “es un recurso de todos los españoles, no es un recurso ni del Gobierno central, ni de ningún Ministerio ni de ninguna comunidad autónoma. Es un recurso de todos los españoles”.

El toma y daca de la financiación

Otro de los temas que han estado sobre la mesa en las reuniones que Sánchez ha mantenido este jueves ha sido la financiación autonómica. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha dado por hecho que el nuevo sistema no estará listo esta legislatura, según lo que ha dicho que es una “percepción más que evidente” y no algo que le haya trasladado el socialista. Moreno Bonilla ha planteado a Sánchez “un fondo temporal de nivelación hasta que no se apruebe una nueva ley de financiación”. La intención del andaluz es que las comunidades que están perjudicadas por el actual modelo, entre las que se encuentran la Comunitat Valenciana o Murcia, entre otras, reciban una compensación. Ha asegurado que Sánchez se ha comprometido a estudiarlo.

Sin embargo, la portavoz ha enfriado esa posibilidad al asegurar que habrá “un proceso de escucha”, pero que la posición del Gobierno es que “un nuevo modelo de financiación autonómica no puede ser por partes”: “Es necesario un acuerdo de todos. Coincidimos en la reclamación. Ahora, hay que hacerlo todos juntos”. Rodríguez ha recordado, además, que el de Sánchez es el Ejecutivo que más recursos ha transferido a las comunidades. En el caso de Andalucía, ha asegurado que en los cinco últimos años ha recibido un 38,5% más de recursos que en el mismo periodo del mandato de Mariano Rajoy.

“El modelo de financiación es injusto y obsoleto. El algoritmo de [José Luis Rodríguez] Zapatero pactado con ERC dejó en la cuneta a muchas comunidades autónomas”, ha afirmado Moreno Bonilla, que ha defendido que la financiación autonómica debe ser un asunto que acuerden los dos grandes partidos, es decir, PSOE y PP. Más conciliador ha sido el gallego, que ha reconocido la disparidad de posiciones, empezando por comunidades presididas por el propio PP, como es el caso de Andalucía y Galicia. Así que ha coincidido con Sánchez en las dificultades del asunto y también en la necesidad de empezar a hablar, informa Efe.

Tanto Moreno Bonilla como Mañueco han aprovechado el tema de la financiación autonómica para atacar al Gobierno por la mesa de diálogo con la Generalitat: “Siempre voy a estar en contra de cualquier privilegio territorial que haya en nuestro país”, ha expresado el andaluz. “Vemos como un agravio que haya reuniones bilaterales con una comunidad y no con otras”, ha agregado, a pesar de que Andalucía también tiene un trato bilateral de acuerdo a su estatuto. “El Gobierno de Andalucía no ha solicitado una reunión”, le ha contestado la ministra de Política Territorial tras el encuentro.

“Vamos a estar muy pendientes de que se cumpla el mandato constitucional de la igualdad entre territorios”, ha dicho el presidente de Castilla y León, que ha mostrado su “preocupación” por los posibles “privilegios” para algunas comunidades autónomas, en referencia velada a Catalunya. En la mesa de diálogo no se ha llegado a ningún acuerdo en materia de financiación. La reunión de este miércoles se saldó con un acuerdo poco concreto para estudiar reformas legislativas para la denominada “desjudicialización” y otro para la protección del catalán. La portavoz del Ejecutivo recordó, además, que no solo se avanza con Catalunya, y mencionó algunos de los últimos acuerdos alcanzados con otras comunidades, como el sellado el mismo miércoles con Canarias. “Este es un Gobierno que entiende la diversidad de España”, expresó al acabar la jornada.

Con esta jornada, Sánchez ya ha pasado el trago de recibir a dos de los presidentes autonómicos que han ganado las últimas elecciones autonómicas, especialmente el andaluz, cuya mayoría absoluta hizo saltar las alarmas en Moncloa. En las filas socialistas están convencidos de que el PP ha ganado ya en todos los territorios que podía hacerlo con los anticipos electorales dado que los presidentes de todos los colores se han consolidado y que el próximo mes de mayo será el turno de los líderes territoriales socialistas, que tienen el poder en Asturias, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.