La Guardia Civil detiene a un exconsejero del PP en Ceuta después de que se le vetase la entrada en centros de menores

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta han detenido a primera hora de la mañana de este miércoles al exconsejero de Sanidad del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, Javier Guerrero. Aún no se conocen los delitos de los que se les acusa porque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

El exconsejero del PP de Ceuta que se vacunó colándose y tiene prohibido entrar en un centro de menores monta otro partido

El político y doctor ha sido arrestado por agentes de la Benemérita en su domicilio del centro de la ciudad, según informan a elDiario.es fuentes de la investigación, y añaden que se prevén registros en su propia casa, en las dependencias que utiliza en el Hospital Universitario como jefe del Servicio de Digestivo y en la consulta privada que compatibiliza con su puesto en la sanidad pública.

elDiario.es publicó en enero del año pasado que el Área de Menores de la Ciudad le vetó seguir accediendo a los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados como solía hacer desde la crisis migratoria de mayo de 2021, decisión que él quiso presentar como una dimisión espantado por el trato que dijo haber visto a los niños no acompañados: “No estaba de acuerdo con todo lo que estaba viendo y sabiendo […] y dije ‘se acabó, no puedo más”. El político lleva meses amenazando con los tribunales a elDiario.es por publicar esas informaciones.

“Si comprar unos calzoncillos y unos calcetines para que jueguen tres chavales al fútbol es un delito lo asumo”, concedió literalmente antes de asumir que ahora le tocaba “desaparecer”. Con el paso del tiempo se presentó como la víctima de “un clan que se habla, se reúne y planifica cómo acabar conmigo”. “No quieren que me presente, pero el pueblo está a mi favor, no sé por qué me quieren destruir con tanta mentira, quieren acabar conmigo”, afirmó antes de instigar la presentación de varias denuncias sobre una “corruptela” en su contra que la jueza instructora archivó en primera instancia.

Al margen de la administración local, la Gerencia de Atención Sanitaria de la Dirección Territorial del Ingesa le abrió un expediente informativo (“mentira, mentira”, dijo a finales de 2022 ante los micrófonos) y le prohibió expresamente por escrito “proporcionar obsequios de cualquier naturaleza a los menores de edad que se encuentran a cargo de la Ciudad Autónoma sin la previa y expresa autorización por parte de Fundación SAMU”.

En primera línea de la política desde 2015

Guerrero entró en la primera línea de la política local en 2015, cuando ocupó el número cinco de la lista del PP a las elecciones municipales. Esa legislatura, como el resto de facultativos de la lista encabezada por Juan Vivas, renunció a ocupar un puesto en el Gobierno para no perder dinero dado que como consejero habría tenido que renunciar a toda actividad lucrativa paralela.

Tras los comicios de 2019 fue nombrado consejero de Sanidad y en octubre logró que el Pleno validase la compatibilidad de su cargo con el ejercicio de la medicina privada, aunque su carrera en el Ejecutivo local terminó menos de un año y medio después, cuando se supo que se había saltado los protocolos de vacunación contra la Covid-19 y tuvo que dimitir.

Tras su salida del Gobierno de la Ciudad, donde excompañeros recuerdan que ya se sentía un Sánchez-Prados (el médico y alcalde republicano fusilado el 1936 por los franquistas al que se venera casi como a un santo en Ceuta) contemporáneo, anunció que se postularía a presidir el PP regional, aunque finalmente abdicó de esa aspiración al saber que Vivas volvería a presentarse.

En ese momento fundó Ceuta Avanza, una formación “personalista” que en primera instancia abanderó como “sin ideología” y después ubicó en “el centro”, aunque buena parte de quienes le acompañaron en su puesta en marcha ya la han abandonado. En su lugar ha incorporado algunos asesores de la órbita de la ultraderecha fichados en la Costa del Sol.