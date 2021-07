Illa (PSC) confía en que el TSJ de Cataluña avale el toque de queda porque lo ve "justificado"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha confiado este jueves en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avale el toque de queda que anunció este miércoles el presidente del Govern, Pere Aragonès: "Creo que está justificado".

El jefe de la oposición ha pedido a Aragonès --con quien habló por teléfono el martes sobre la pandemia-- mecanismos para mantener informado a su grupo parlamentario sobre el coronavirus, ha dicho en una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Preguntado por la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, ha negado que se haya producido para pasar página de los indultos ni para que Cataluña no esté en el centro del debate, y ha asegurado que le parece acertada.

"La remodelación se ha llevado a cabo para centrar los esfuerzos en la recuperación económica, eso es verdad. Pero esto ayuda a Cataluña", ha subrayado Illa.

Preguntado por el hecho de que Sánchez haya prescindido de personas que han contribuido a liderar el Gobierno, Illa ha resaltado que "cuando el presidente del Gobierno hace de presidente del Gobierno, no tiene amigos, y debe ser así".

"Eso no significa que no tenga sentimientos", ha agregado Illa, que no cree que Sánchez sea frío ni distante y que considera que articula buenos equipos, y que ha creado un nuevo para una etapa para poner el foco en la recuperación de la pandemia de Covid-19.

MIQUEL ICETA

Niega haber ganado peso con el cambio de Ministerio del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, porque no cree que haya perdido poder al pasar del de Política Territorial al de Cultura, desde el que tendrá "la oportunidad de demostrar que la cultura tiene un componente federal".

Preguntado por si considera que Cuba es una dictadura, ha afirmado que en Cuba no hay libertad y que, "más allá del debate nominal", se debe trabajar para que los cubanos hallen un sistema político que facilite vivir con los niveles de vida que su riqueza le permitiría, según Illa.