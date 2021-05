Jameneí respalda el veto a candidatos y llama a una gran participación electoral

Teherán, 27 may (EFE).- El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, expresó este jueves su respaldo a la exclusión en la próximas presidenciales de importantes candidatos reformistas y moderados y llamó a la población a participar en las elecciones de forma masiva.

Jameneí desoyó así la demanda de diversas personalidades, incluido el presidente del país, Hasan Rohaní, de que interviniera para que el Consejo de Guardianes aceptara algunas de las candidaturas rechazadas.

"El respetado Consejo de Guardianes hizo lo que tenía que hacer y lo que consideró necesario como su deber", zanjó el líder en un discurso durante una reunión por videoconferencia con miembros del Parlamento.

"¡Querida nación iraní! Las elecciones se celebran en un día pero su resultado dura varios años. ¡Participen en las elecciones! Consideren la elección como algo que les pertenece a ustedes mismos, porque les pertenece", subrayó.

En su alocución, criticó también a aquellos que han advertido de que con los actuales candidatos la participación será baja o han dicho directamente que no votarán el próximo 18 de junio.

"No hagan caso de las palabras de estas personas que propagan: '(participar) es inútil, no iremos a las urnas'. No tienen en cuenta los intereses de la gente", denunció el ayatolá.

Jameneí hizo hincapié en la necesidad de tener "gerentes poderosos y eficientes" para resolver los problemas del país y agradeció a aquellos candidatos que fueron rechazados y respetaron la decisión del Consejo de Guardianes.

Solo siete personas de las 592 que se registraron lograron superar el filtro del Consejo de Guardianes, que rechazó la candidatura de figuras de peso como el expresidente del Parlamento, Alí Lariyaní, y el actual primer vicepresidente, Eshaq Yahanguirí, aspirante principal de los reformistas.

Lariyaní aceptó con diplomacia la decisión e instó a una gran participación en los comicios, a la que también llamó Yahanguirí, aunque mostrándose más crítico.

A su juicio, el veto a muchas personas que cumplían con los requisitos es "una seria amenaza" para la participación popular y la competencia de todas las corrientes políticas.

El más duro sin duda fue el expresidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, cuya candidatura también fue rechazada y no votará en las elecciones. Denunció presiones para guardar silencio y alertó de "repercusiones nacionales e internacionales amplias".

El candidato que parte indiscutiblemente como favorito es el jefe del Poder Judicial, el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisí, a quien se ha allanado el camino con el veto de algunos de sus posibles rivales más fuertes.

Por ello, el presidente iraní, al explicar ayer que había pedido al líder que interviniera, advirtió de que "el principio es que haya una intensa competencia para que se realicen unas elecciones reales".