El juez usa la confusión en la causa contra Begoña Gómez para mantener su citación como investigada

A tres semanas de la fecha fijada para que Begoña Gómez declare como investigada, la causa contra la mujer del presidente del Gobierno se ha convertido en una ceremonia de la confusión propiciada por las breves y continuas resoluciones sin razonar del juez Juan Carlos Peinado. En este momento, la defensa de Gómez desconoce en qué se basa el magistrado para mantener viva una causa si los únicos hechos sobre las que podía investigar, y que fijó la Audiencia Provincial de Madrid, han pasado a ser competencia de la Fiscalía europea.

El juez aceptó inhibirse en favor del órgano europeo porque los fondos cuyo destino investigaba proceden de la UE. En ese momento suspendió la declaración de los testigos que había citado pero no de la única imputada, Begoña Gómez. La citación de la mujer del presidente se había producido cinco días antes de las elecciones europeas y a día de hoy continúa establecida para el 5 de julio.

La defensa de Gómez insiste en saber de qué se la acusa después de que la instancia superior a Peinado, los jueces de la Audiencia Provincial, establecieran como únicos hechos que podrían recoger indicios de delito los referentes a la adjudicación de los tres contratos que investiga ya la Fiscalía europea. “Parece estar dando a entender que está investigando aquellos bloques que la Audiencia estimo que no reunían los elementos que permitieran en un Estado de Derecho abrir la investigación. Pero tampoco lo hace con claridad”, dice el último recurso presentado por el abogado Antonio Camacho este martes.

La situación deviene en rocambolesca por el contenido de las providencias que dicta el juez en el marco de la causa. Este tipo de escritos son resoluciones que, a diferencia de los autos, no requieren una fundamentación. En el caso de Peinado se componen de apenas un par de párrafos de frases subordinadas y arbitrarios signos de puntuación. En ellos, el magistrado dedica reproches a la defensa de Gómez o contesta a unas declaraciones del presidente del Gobierno, lo que contraviene claramente la función que la Ley Orgánica del Poder Judicial destina a las providencias.

De una de esas providencias, dictada el pasado lunes, se puede inferir que el juez Peinado no entiende que la Audiencia Provincial descartara dos de los tres bloques que componían la denuncia de Manos Limpias. Uno de esos bloques aludía al bulo difundido por The Objective referente a una subvención que habría recibido la esposa del presidente, cuando en realidad su destinataria fue otra mujer que se llama como ella. Al segundo bloque, referente a la supuesta participación de Gómez en el rescate de Air Europa, los jueces de la Audiencia Provincial se referían como “meras conjeturas”. El tercero son los contratos que analiza la Fiscalía europea.

“Sin perjuicio de que, se haga referencia (sic)”

Peinado discrepa acerca de que la instancia superior descartara dos de los bloques de hechos a investigar y responde en un párrafo de la siguiente forma, ilustrativa de su estilo: “Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el Auto resolviendo el Recurso de Apelación, no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que, se haga referencia a esos contratos, como indicativos de claros indicios, que permiten la deducción de la presunta comisión de un hecho delictivo, y esta afirmación, que se refleja en el auto resolviendo el recurso de Apelación, se efectúa tras analizar tres bloques fácticos de documentos, y los contratos a los que se refiere el auto por el que se concede la avocación parcial a la Fiscalía Europea, es uno de esos bloques, pero existen otros dos bloques, que no conciernen a esos contratos (sic)”.

De las opciones posibles, la defensa de Gómez ha optado por recurrir el contenido de esta providencia ante el propio juez. En el caso de que el magistrado insista en sus posición y rechace el recurso de reforma, más allá de que se entiendan los motivos, el siguiente paso es a recurrir a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid, como hizo la Fiscalía por la apertura de diligencias en base a recortes de prensa.

Y mientras, se acerca la fecha para que la mujer del presidente del Gobierno comparezca como investigada ante el juez Peinado sin que su defensa, según insiste en los recursos, sepa de qué se le acusa. La comparecencia de Begoña Gómez anticipa una máxima atención mediática que se consumará en los juzgados de Plaza de Castilla la mañana del viernes 5 de julio, sea cual sea después el futuro del caso, incluido el archivo entre esas posibilidades.

El juez Peinado aceptó la personación como acusación popular de Manos Limpias, Hazte Oír, Vox y una asociación liderada por un abogado abonado a las tesis negacionistas. Todos ellos han intentado ampliar la causa más allá del objeto de la investigación con la presentación de diversos escritos, pero el juez no se ha pronunciado sobre ellos.