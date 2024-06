La jueza decide si amplía su investigación a los vínculos comerciales entre Quirón y la pareja de Ayuso

El caso del doble fraude fiscal y la falsificación de documentos cometido por Alberto González Amador puede ampliarse a los vínculos entre el empresario y el Grupo Quirón, principal adjudicatario en materia de sanidad privada por parte de la administración que preside la pareja del imputado, Isabel Díaz Ayuso. Las revelaciones de elDiario.es en cuanto a la confusa relación comercial entre Alberto González Amador y Quirón han sido incorporados por la acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, a su petición de ampliación de la investigación. Entre la petición de diligencias que hacen al juzgado, los partidos piden que declare como testigo Fernando Camino, figura clave en el ascenso empresarial de González Amador y presidente de Quirón Prevención.

El escrito constata la existencia de una “relación esencial” entre Quirón Prevención y las dos principales empresas de González Amador, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, con las que el comisionista facturó cientos de miles de euros al gigante sanitario. Según publicó este periódico, la facturación de González Amador a Quirón Prevención se multiplicó por cuatro desde que comenzó su relación sentimental con la presidenta madrileña.

PSOE y Más Madrid consideran que las dos empresas de González Amador –Maxwell y Masterman– “son prácticamente filiales” de Quirón Prevención, hasta el punto de que en algunas actividades “se presentan como parte la propia Quirón Prevención”. En el documento figura que llegan a “compartir” trabajadores y colaboradores, o que el propio González Amador se presenta en algunos documentos como responsable de proyectos de la filial de Quirón. Incluso tenía una dirección de correo electrónico corporativo de Quirón Prevención. El escrito alude también al hecho de que “no ha quedado acreditado documentalmente” en qué consistían los servicios que las empresas de González Amador prestaban a Quirón Prevención, ni cómo se fijaban los precios de esos servicios.

La principal empresa de González Amador es Maxwell Cremona. Se constituyó en 2016 para dedicarse a las consultorías y auditorías energéticas, aunque la pandemia cambió su rumbo hacia los certificados que se utilizan para avalar que un producto cumple la normativa internacional. Son unas acreditaciones que, en los primeros meses de pandemia, marcaban la diferencia entre las mascarillas útiles y las inservibles.

Con esta compañía facturó a Quirón Prevención 722.180 euros en 2021, cuando se inició su relación con la presidenta regional. Es casi el triple respecto a los 275.273,83 euros que había recibido del gigante de la sanidad madrileña un año antes solo con esta empresa. Además, a finales de 2020, el empresario compró Masterman & Whitaker, una sociedad que había sido creada en 2008 por Camino y que González Amador utilizó en 2021 para facturar otros 327.000 euros al grupo sanitario.

Las acusaciones ponen como ejemplo de la “confusión” entre Quirón Prevención y González Amador el hecho de que este último se presentara con un correo corporativo de la filial del grupo sanitario cuando realizó las gestiones por las que intentó vender vacunas a Costa de Marfil cinco veces más caras de lo que costaban.

Acuerdo frustrado

Por el momento, la petición presentada una hora antes de la citación a González Amador por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, ha alejado que se sellara un acuerdo en el que la pareja de Ayuso reconocería al menos los dos delitos de fraude fiscal a cambio de que la condena no implicara su entrada en prisión. Con la propuesta de González Amador estaba de acuerdo la Fiscalía, pero el escrito de los partidos ha provocado que la jueza Inmaculada Iglesias suspendiera la vista prevista para estudiar la petición de ampliación de la causa. Para alcanzar un pacto deben estar de acuerdo todas las partes y el preacuerdo no ha llegado a ser expuesto ante la jueza. La Abogacía del Estado es partidaria de continuar con la investigación, según fuentes jurídicas.

Entre las afirmaciones recogidas en el informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa y las revelaciones publicadas aparecen, según las acusaciones populares, indicios de hasta cinco nuevos delitos que el juzgado todavía no investiga. Entre ellos, el tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública requiere que se ejecute dentro de un grupo criminal o que se utilice para ello paraísos fiscales.

Ambas características se dan en el caso de González Amador, razonan PSOE y Más Madrid. La ayuda de un testaferro mexicano y la participación de un grupo de vecinos de un pueblo de Sevilla para la falsificación de facturas en varias operaciones apuntarían a la formación de una organización criminal.

Por otra parte, las acusaciones populares se fijan en el posible destino de los 350.951 euros que hurtó González Amador a Hacienda. En este punto hablan de los inmuebles que ha comprado y ocupan Ayuso y su pareja. González Amador escrituró el 21 de julio un piso en una de las zonas más caras de Madrid, “compra en la que pudiera haber invertido las ganancias obtenidas”, de acuerdo al escrito presentado.

Además, el empresario “disfrutaría de un segundo inmueble situado encima de este, pero este segundo no estaría a nombre de Alberto González Amador, sino a nombre de la empresa Babia Capital, administrada por Javier Luis Gómez Fidalgo, que ha sido representante de Alberto González Amador ante la Agencia Tributaria”, recoge la acusación popular. Se trata del ático situado justo encima del piso en el que vive la pareja y cuya existencia reveló elDiario.es.

PSOE y Más Madrid consideran también que hay indicios de otro delito que no se ha investigado, en alusión a la corrupción en los negocios. El informe de la Agencia Tributaria explica que la empresa Maxwell Cremona, propiedad del investigado, realiza facturas falsas que el propio González Amador reconoció haber contabilizado. Ese delito se produciría “al no poder ser justificada la prestación de servicios, causando con ello un perjuicio a la Hacienda pública para así dar lugar a defraudación de las cantidades que deberían ser objeto de tributación”, añade el escrito.

En este punto, el documento señala a Quirón, empresa que abonaba servicios a González Amador que no respondían “a trabajos concretos y determinados” y que lo hacía utilizando “fórmulas genéricas e indeterminadas, habiendo un desfase total entre lo que facturan los profesionales, suponiendo que sean servicios reales, y lo que Quirón Prevención paga por ellos”.

Las comunicaciones con Quirón

Tras la exposición de estos supuestos indicios las acusaciones piden una batería de diligencias, incluidos los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración de Fernando Camino. Las acusaciones quieren conocer igualmente si hay comunicaciones en el seno de Quirón que permitan conocer si se abordó un “posible conflicto de interés” en contratar a González Amador y sus empresas, así como la política que tiene la empresa para prevenir riesgos en la contratación de familiares y amigos.

La agencia Efe publicó este lunes una valoración del “entorno de González Amador” en la que se afirmaba lo siguiente sobre la presentación del escrito por PSOE y Más Madrid: “Es una jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria”.

Una primera oferta: ocho meses de cárcel

Tal y como reveló elDiario.es la Fiscalía denunció a González Amador por dos delitos fiscales en concurso con ilícitos de falsedad documental. Según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, la pareja de Ayuso ganó varios millones de euros durante la pandemia ejerciendo como comisionista en la compraventa de mascarillas y material sanitario e ideó un sistema para pagar de menos en el Impuesto de Sociedades: un sistema de facturas falsas usado para pagar de menos en el Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2021.

En esos dos años, según la Fiscalía y según reconoció el propio Alberto González Amador, defraudó 350.951 euros a Hacienda. El caso cayó en el juzgado 19 de Madrid, que abrió una investigación y llamó a declarar al empresario, pero para entonces la pareja de Isabel Díaz Ayuso ya se había puesto en contacto con la Fiscalía para reconocer una parte de los delitos, pagar su deuda con Hacienda y adelgazar todo lo posible el proceso penal contra él.

Esa primera propuesta, de los primeros días de febrero de este año, pasaba por reconocer los dos delitos fiscales, ofrecerse a aceptar cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos y pagar más de medio millón de euros entre la cuota defraudada, otros 25.000 euros en intereses y finalmente 140.000 euros de multa.

El pacto planteado por parte de González Amador no incluía el delito de falsedad documental que también le atribuye la Fiscalía por las facturas falsas que supuestamente utilizó. Y dejaba claro que la condición para reconocer los delitos era que, una vez pagadas sus deudas con Hacienda, no tuviera que entrar a prisión a cumplir condena: “Esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada”.

-----

