Manuela Carmena, sobre Errejón: “Me parece horrible, nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento”

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha emitido esta mañana un comunicado a través de su cuenta de Instagram sobre el caso del ya ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, acusado de acoso y agresión sexual. “Me parece horrible. Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento. Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud”, ha escrito la magistrada.

Carmena fue una de las fundadoras de Más Madrid en 2018, espacio que compartía junto a Errejón, y ha opinado del caso un día después que Rita Maestre, del mismo partido y expareja del político. En el escueto texto de la exregidora madrileña, reconoce que recibió la noticia como un “gran shock”. “Luego pensé que debía reflexionar sobre lo sucedido”, sigue Carmena.

Desde la semana pasada y tras la dimisión de Errejón, cada vez son más los testimonios de mujeres que acusan al ex portavoz de la formación de Yolanda Díaz. Aunque por el momento la única denuncia contra Errejón es la de la actriz Elisa Mouliaá, otras personas han hablado públicamente de manera anónima y han relatado otros comportamientos machistas o vejatorios.

“Me atrevo a sugerir que debemos conocer de los políticos, no solo su lucidez política e intelectual, sino también su intelgiencia emocional. Es decir, debemos saber de su inteligencia emocional, de su sensibilidad y de cómo ellos cuidan y quieren”, remata Carmena en su comunicado.