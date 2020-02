La maquinaria pesada llega a los fuegos del vertedero de Zaldibar

Las máquinas han llegado este sábado a la zona de los incendios entre los residuos del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), de manera que hoy mismo empezarán a echar tierra para apagar estos fuegos, ha adelantando el coordinador de la mesa técnica, Txus Peña.

El vertedero se derrumbó el pasado 6 de febrero atrapando a dos trabajadores, que no han sido encontrados. Además, la combustión de metano entre los residuos en la parte alta del vertedero ha provocado varios fuegos, el origen de las dioxinas en el aire que llevaron anoche a recomendar a los vecinos de tres municipios de la zona (Zaldibar, Ermua y Eibar, que suman 48.000 habitantes) que cierren las ventanas y no hagan deporte.

La comisión técnica de coordinación del desprendimiento del vertedero se ha reunido este sábado, como cada día, en el ayuntamiento de esta localidad. Ha asistido al inicio, durante media hora, el lehendakari, Iñigo Urkullu, para transmitirles su apoyo.

Al acabar la reunión, los integrantes de la misma han explicado la situación: la novedad es que se han terminado los accesos, sobre las tierras del derrumbe, a la parte alta del desprendimiento donde están los fuegos, que afectan "a un talud del fondo del vertedero de más de veinte metros, de ahí la dificultad de acceso", han detallado.

La maquinaria pesada (excavadoras y un brazo de 23 metros) ya está avanzando hacia la zona, de momento sin problemas, aunque con mucha precaución, ya que pasan por una zona inestable. "Esperamos en los próximos días extinguir el fuego con tierra", ha dicho la viceconsejera Elena Moreno. La semana pasada se intentó con agua desde helicópteros, sin buenos resultados.

El fuego ha bajado en los días pasados, pero es el causante del humo con dioxinas y furanos, y por ello se recomendó anoche el cierre de ventanas y no hacer deporte al aire libre en la zona.

Los análisis que han detectado las dioxinas han tardado cinco días -las muestras se mandaron el día 9- porque el aire se ha analizado en un laboratorio de Madrid con un método que tarda cuatro días.

"Si hubiéramos pensado que nos íbamos a encontrar con estos niveles de dioxinas, obviamente hubiéramos tomado medidas antes", ha explicado Txus Peña.

Los doctores presentes han explicado que el riesgo por la exposición a las dioxinas "es bajo. Se necesita mucho tiempo de exposición para crear peligro grave", han detallado.

"Los ciudadanos han percibido los olores, pero eso no entraña riesgos, aparte de las molestias. Con los niveles actuales, no prevemos ningún tipo de sintomatología o enfermedad concreta. Es una factor de riesgo a largo plazo, pero, como el incendio todavía está ahí y no se ha apagado, por eso se hace la recomendación", han insistido los doctores.

Respecto al rescate de los cuerpos de los dos trabajadores, se sigue trabajando "a buen ritmo", pero no hay más novedades. Los trabajos consisten en estabilizar el terreno para poder acceder a una zona donde se sospecha que podrían estar los dos desaparecidos, Joaquín y Alberto.

Preguntados por el partido Eibar-Real Sociedad del domingo, el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, ha reiterado que ellos han hecho una recomendación de no hacer deporte, pero deberán ser las instituciones competentes, como la Liga de Fútbol Profesional y la Federación, las que decidan sobre el partido.