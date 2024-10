Marimar Blanco carga contra el Gobierno por “beneficiar” a etarras como 'Txapote', cuya pena no se reducirá por la reforma

La senadora del PP Marimar Blanco ha defendido este lunes en el Senado el voto en contra de su grupo a la reforma de la ley que permitirá acumular a los presos españoles las penas cumplidas en otros países de la UE. El PP votó a favor en el Congreso y no presentó ninguna enmienda parcial ni total al texto en el Senado, pero tras publicarse las posibles consecuencias para algunos terroristas que cumplen condena. Los de Alberto Núñez Feijóo han instrumentalizado a las víctimas del terrorismo para tapar lo que ellos mismos han definido como un “error”.

El PP usó su mayoría absoluta para retirar la votación del orden del día de la semana pasada, cuando estaba previsto su debate, y posponerlo hasta este lunes, fecha tope para que el Senado convalide el texto salido del Congreso. Allí hubo unanimidad (446 votos a favor, ninguno en contra). El PP, Vox y UPN se posicionaron a favor. Pero este lunes han arremetido contra el Ejecutivo.

La más dura ha sido Marimar Blanco, hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco. Diputada de la Asamblea de Madrid y senadora por designación autonómica, ha tomado la palabra para defender la posición en contra de cargar contra el Gobierno. Blanco ha citado expresamente el nombre del terrorista que asesinó a su hermano, Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'.

“¿Qué dignidad defienden ustedes? Ninguna, salvo la de los presos de ETA. Como la de 'Txapote', un nombre que a mí simplemente mencionarlo me repugna desde lo más profundo de mis entrañas. No saben hasta qué punto. Pero que Sánchez no tiene el más mínimo problema de beneficiar para seguir pagando el alto precio que supone el alquiler de la Moncloa”, ha dicho.

Pero 'Txapote' no será beneficiado por la reforma legal porque la Audiencia Nacional ya acumuló en 2014 las penas que había cumplido en Francia, lo que hará que el terrorista de ETA permanezca en prisión hasta principios de 2031. Algo que el PP ha pasado por alto también en el debate de este lunes. Fue detenido en Francia en 2001 y condenado en 2002 a 10 años de prisión. Fue entregado a España definitivamente en diciembre de 2007 para que terminase de cumplir su condena y se enfrentase a los juicios pendientes en nuestro país.

El etarra acumula cientos de años de cárcel en condenas por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Múgica, entre otros, aunque la ley española fija que la pena máxima que puede cumplir un recluso es de 30 años. ‘Txapote’ solicitó en varias ocasiones la acumulación de penas impuestas contra él, también la de Francia. La Audiencia Nacional accedió mediante un auto el 5 de diciembre de 2014, al que tuvo acceso elDiario.es.

Los jueces exponen en ese auto que ‘Txapote’ fue condenado en 2002 a una pena de prisión de 10 años en el país vecino que debía terminar de cumplir el 23 de febrero de 2011 y señalan que con anterioridad a 2014 ya se le habían acumulado varias sentencias de la justicia española. Además, los jueces inciden en que ‘Txapote’ tiene un cumplimiento máximo de condena de 30 años, según establece la legislación española, porque el etarra fue condenado antes de la reforma que extendía ese plazo a los 40 años. En España los cambios legales nunca pueden utilizarse retroactivamente en perjuicio de los presos.

Precisamente fue en 2014 cuando se implementó por primera vez esta ley. Entonces, fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien lo promovió, e inicialmente no se estableció ninguna salvedad para los presos de ETA. Los informes del Consejo de Estado y del CGPJ no alertaron de ningún problema, pero al final del proceso el PP enmendó la norma para añadir una excepcionalidad que, posteriormente, han tumbado los tribunales europeos y españoles.