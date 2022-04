Marta Higueras: “Vamos a pedir a Manuela Carmena que se presente a las elecciones para recuperar la alcaldía”

Marta Higueras (Madrid,1964) fue la primera teniente de alcalde en la etapa en la que Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid (2015-2019), un cargo que, de facto, era como el que desempeña ahora Begoña Villacís. En esa primera legislatura concurrió dentro de la plataforma Ahora Madrid para cuatro años después volver a presentarse como número dos de Más Madrid, detrás de la jueza. Al no lograr gobernar, el grupo pasó a la oposición y Carmena dimitió poco después.

Las diferencias con Rita Maestre y la mayoría de sus antiguos compañeros la llevaron a abandonar Más Madrid y a pasar a ser concejala no adscrita junto a otros tres ediles -ahora solo dos tras la dimisión de Felipe Llamas-, y a impulsar Recupera Madrid. Poco después, tras una controvertida decisión del Pleno, y gracias al apoyo del PP y de Ciudadanos, Higueras y los otros disidentes pudieron conformar el Grupo Mixto, una decisión que está recurrida en los tribunales por Más Madrid y Vox. Y se proclamaron “el comodín antiVox” apoyando al alcalde en varias iniciativas y en los presupuestos.

Ahora ante los casos que han surgido en el Ayuntamiento -el supuesto espionaje a Ayuso y el caso de los contratos fraudulentos de las mascarillas que investiga Anticorrupción- han cambiado de estrategia y no paran de exigir a Begoña Villacís que presente una moción de censura contra el alcalde. Pero la vicealcaldesa no quiere. Así que según confiesa en esta entrevista, solo ve una solución de desalojar a la derecha del Gobierno e impedir que pueda gobernar con la extrema derecha de Vox en 2023: pedir a su amiga Manuela Carmena que vuelva a presentarse otra vez a las elecciones encabezando una plataforma de independientes. Así lo explica sorprendiendo al final de esta entrevista diseñada para conocer su opinión sobre todo los escándalos que está protagonizando el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez- Almeida.

A pesar del caso del supuesto espionaje a Ayuso y ahora de los contratos de las mascarillas que investiga la Fiscalía Anticorrupción, el alcalde sigue presentándose como una víctima de todas las situaciones y habla de una “cacería” contra él de “la izquierda” y de una persecución al PP. ¿Qué le parece?

No veo absolutamente ninguna cacería. Me gustaría saber qué diría él si esto hubiera pasado cuando gobernaba Manuela Carmena. ¿Qué habría dicho él de Manuela con todo lo que dijo cuando no pasaba absolutamente nada y cuando no había ni un atisbo de corrupción por ningún lado en el Ayuntamiento? Imaginaos qué diría si efectivamente esto hubiera pasado al revés. Sí, creo que sí, que se está presentando como una víctima. Pero a Recuperar Madrid lo que nos interesa saber es si hubo algún tipo de tráfico de influencias. ¿Por qué de entre las cientos de ofertas que nos han asegurado que llegaron al Ayuntamiento, por qué se eligió precisamente la de estos señores? ¿Por qué fue? ¿Fue porque venían de mano de un familiar del alcalde o por qué razón? Tenemos que saber si hubo tráfico de influencias o prevaricación.

¿El hecho de que el Ayuntamiento ni tampoco el alcalde figuren como imputados ni investigados en la estafa de la compra mascarillas le exime a él de responsabilidad?

En ningún caso. Yo creo que él es el máximo responsable de la contratación de este Ayuntamiento y desde luego si han estafado al Ayuntamiento es porque se ha hecho mal esa contratación. El máximo responsable político de eso es él. El que no hayan funcionado los controles de la Administración es su responsabilidad. ¿Esa responsabilidad la tiene el alcalde? Por supuesto que sí. Yo creo que no le exime de ninguna responsabilidad.

¿Los grupos municipales no son también corresponsables, dado que están en el Consejo de Funeraria, por no haber preguntado detalles de estos contratos?

Yo creo que los grupos no sabían en ningún caso los detalles ni que esos contratos habían llegado a través de un comisionista. Cuando en un Consejo de Administración te dicen vamos a firmar un contrato, tú ves el contrato y el contrato no tiene apariencia de tener ninguna irregularidad. En ese momento de pandemia en el que se morían 300 personas al día, y en el que había muchísima urgencia, yo creo que los grupos actuaron con responsabilidad y ofreciendo desde luego toda la ayuda necesaria para que eso saliera adelante y que se tuviesen los EPIS (equipos de protección individual) cuanto antes. Pero nadie informó en ese Consejo de Administración de cómo se había formalizado ese contrato, es decir, que había habido comisionistas que habían llegado a través del correo de la coordinadora de la alcaldía. De todo eso no se nos informa.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, dice que Almeida “lo está pasando muy mal” y que “no hay corrupción” en este caso. ¿Qué opina usted?

Creo que Villacís tiene que tomarse esto en serio de una vez por todas. Tenemos encima de la mesa una comisión de investigación, por lo que todo el mundo ya sabe. Y ahora además de ese presunto caso de espionaje también tenemos estos posibles contratos fraudulentos, con cosas que ya están verificadas. Y es que con esas comisiones, estos dos señores se compraron todo tipo de artículos de lujo cuando la gente se estaba muriendo. Es decir, con el sufrimiento de las personas y con el dinero de todos ellos, se compran esos cochazos de lujo, esa casa, ese yate... Yo creo que la señora Villacís se lo tiene que tomar en serio de una vez por todas y tiene realmente que sacar a la derecha y a este Partido Popular del Gobierno, tiene que presentar una moción de censura. Esa moción contaría sin duda con nuestros votos. Y creo que el Partido Socialista también está reclamando esa moción de censura. Yo creo que esta forma de actuar del Partido Popular creyendo que las instituciones son suyas y poniéndolas al servicio tanto de su partido como de intereses particulares tiene que acabar. Para nosotros es imprescindible que las instituciones se limpien de toda sospecha de corrupción.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, cree que pedir una moción de censura es “un ejercicio de melancolía” dado que no dan los números.

No sé si es un ejercicio de melancolía. No. Yo creo que no pedirla y aguantarse con lo que hay y solamente estar en el pataleo y eso no lleva a ningún lado. Entiendo que hay que denunciar y actuar. Patalear está bien como oposición y quejarse, quejarse mucho, pero creo que hay que pasar a la acción. Nosotros desde luego, pasamos a la acción.

¿Y por qué no piden ustedes la dimisión directamente de Almeida? Les oigo pedir la moción, pero nunca la dimisión.

Bueno, yo creo que el señor Almeida en ningún caso va a dimitir. Este señor se aferra a este sillón, al sillón que tiene como alcalde, y desde luego no va a dimitir por esto. Podemos pedir la dimisión, pero creemos que es mucho más efectivo actuar, presentar esa moción de censura y echarle del Ayuntamiento. Lo de la dimisión no creo que suceda nunca. Como ya he dicho, antes del pataleo nosotros estamos más por la política útil.

Hablando de la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Ayuso, ¿qué esperan a estas alturas de ella ya una vez que se sabe que casi la mitad de los que figuran en la lista no van a comparecer o no quieren?

Nosotros entendíamos que esta comisión nacía muerta desde el principio. Entendemos varias cosas. Primero, creemos que no la tendría que haber presidido Ciudadanos porque es parte del gobierno. También creemos que de esa comisión no se va a sacar nada porque los principales afectados no van a venir, a pesar del compromiso del señor Almeida. Para mí es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso, que denuncia que la están espiando a través de una empresa municipal, ahora diga que no viene. Yo le escribí una carta directamente a la señora Ayuso diciéndole que no íbamos a preguntar por ninguna otra cosa que no fuera el caso espionaje y me contestó diciendo que se fiaba del alcalde. La presidenta no puede decir que le consta que a través de la empresa la han espiado y luego decir que se fía del alcalde.

Ustedes han pasado de sacar al Gobierno de Almeida de apuros apoyando la reforma de Madrid Central, los presupuestos o la nueva normativa de terrazas, a pedir de repente una moción de censura contra el alcalde para derrocarle. ¿Cómo se explica ese cambio de estrategia? ¿No es un poco incoherente que pasen de un extremo a otro?

Pero es que no pasamos de un extremo a otro. Nosotros no hemos apoyado nunca a Almeida. Lo que hemos apoyado es a Madrid Central, nuestro diseño de Madrid Central, porque era exactamente nuestro diseño en Madrid Central. Otra cosa es que nos lo tumbaron los tribunales, que alguna responsabilidad tendríamos en que lo tumbasen y que hayan tenido que volver a rehacerlo. En cuanto a los presupuestos, lo que apoyamos ahí era sacar a Vox, es hacer un presupuesto que estaba orientado a la extrema derecha. Por ejemplo, metimos que el Orgullo se celebre, metimos sacar a los antiabortistas de los presupuestos, metimos hacer en Prado 30, un centro de salud para gente que lo necesita muchísimo. Es decir, no estábamos apoyando Almeida, no estábamos apoyando eso. Y ahora, cuando hemos visto y estamos comprobando que hay casos de corrupción y que vuelven a utilizar a las instituciones como si fueran suyas, como las utilizaba la señora Aguirre, creemos que lo que más beneficia a los madrileños y madrileñas es que salga del Ayuntamiento este señor.

Su relación con Villacís, con la que tenían buena interlocución como se demostró cuando los presupuestos ya que fue ella la que buscó el apoyo de ustedes, ¿ha terminado también tensa? ¿Les ha decepcionado la vicealcaldesa?

En ningún caso hay una relación tensa. Yo con Begoña Villacís me llevo personalmente muy bien. Lo único que a mí me decepciona de verdad es que no se atreva a dar ese paso adelante, que no se atreva a asumir este último año como alcaldesa. Yo a Begoña le pregunto, ¿de verdad, qué más tiene que pasar? De ese supuesto espionaje que se ha realizado a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), donde ellos tienen parte, ¿no se han enterado de nada? De este supuesto caso de comisiones que afecta al Ayuntamiento en donde ellos están en el Gobierno, ¿tampoco se han enterado de nada? Entonces, ¿qué más tiene que pasar, Begoña, para que este señor salga del Ayuntamiento?

¿Cree que está preparando su salto a las listas del Partido Popular? Hay gente que lo piensa aunque ella lo niega.

La verdad es que en ese caso sí que me decepcionaría absolutamente. El que no presentase esa moción de censura porque estuviera preparando el salto a las listas del Partido Popular. Quiero pensar que no, quiero pensar que lo está meditando. Y desde luego quiero volver a decirle a Begoña que lo piense seriamente y que se atreva a dar el paso que cuenta, desde luego, con la oposición.

Con los que sí parece haber tensión es con sus antiguos compañeros Más Madrid. La formación del Grupo Mixto está recurrida tanto por ellos como por Vox. ¿Qué pasará si los tribunales les dan la razón?

No pasaría absolutamente nada, porque en lugar de ser Grupo Mixto, seguiríamos siendo concejales del Grupo Mixto como no adscritos. Nuestro voto vale exactamente igual siendo Grupo Mixto que siendo concejales no adscritos en los Plenos. Es decir, da exactamente igual, porque el voto es individual y personal de cada concejal. Y lo que también perderíamos a lo mejor son tres personas que tenemos de personal eventual.

Que el PP y Ciudadanos votaran a favor de la creación de ese grupo cuando no había precedentes y parece ser que la ley no lo contemplaba, ¿no fue el pago de Almeida por apoyar Madrid 360 ante la negativa de Vox?

En ningún caso, en ningún caso. Eso fue consecuencia de un informe del secretario del Pleno, que así lo decía. Nosotros hicimos una consulta y le preguntamos al secretario del Pleno si en nuestra situación teníamos que pasar a ser concejales no adscritos o teníamos que pasar a ser concejales del Grupo Mixto. Un informe del secretario del Pleno que tiene 99 páginas, decía que según la actuación y el formato que teníamos en Madrid, teníamos que ser concejales del Grupo Mixto y así nos constituimos. Si se nos hubiera dicho ese informe que teníamos que pasar a ser concejales no adscritos, habríamos sido concejales no adscritos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con Almeida, no tiene nada que ver con esta historia de Madrid 360. Lo único que se tiene que ver es que coincidió en el tiempo. Y, por otra parte, hubo una resolución judicial, porque eso se recurrió y el juez dijo que efectivamente teníamos que ser concejales del Grupo Mixto, no porque Almeida lo dijera, sino porque la resolución de un juzgado lo dijo.

Marcharse del grupo por el que se han presentado cuando ya está en marcha la legislatura para crear otro, ¿no es transfuguismo?

Pues mira, en ningún caso. Yo creo, además, que en este caso hay una especie de transfuguismo de salón. Cuando se constituyó Más Madrid, se creó como un partido instrumental, sin afiliados y sin ninguna estructura de partido político. Una vez que estamos en la oposición y pasa un año, hay un grupo de compañeros que deciden transformar esta estructura en un partido político al uso. Nosotros no estábamos de acuerdo porque Manuela no quería un partido político. Cuando ese grupo de compañeros deciden convertir esa estructura en un partido político, los que no estamos de acuerdo, pues entendemos que no podemos seguir ahí, en una cosa diametralmente opuesta al proyecto de Manuela. Nosotros seguimos siendo fieles al proyecto original de Manuela y por eso entendimos que teníamos que separarnos.

¿Se presentarán ustedes a las elecciones como Recupera Madrid?

Bueno, creo que en este momento hay que tomárselo muy en serio. Creo que el peligro de que en el 2023 gobierne la derecha con la extrema derecha, por no decir al revés, la extrema derecha con la derecha, es real. El peligro ese está ahí. Creo que que tenemos una responsabilidad seria para que los derechos que hemos llegado a conseguir no retrocedan si ese gobierno llegase en el 2023 al Ayuntamiento de Madrid.

Creo que todavía hoy hay alguna posibilidad de que la izquierda pueda recuperar Madrid. Ya sé que no tenemos ningún derecho a pedirle a Manuela que encabece un proyecto pero creo que es un referente y una verdadera esperanza. Y si Manuela quisiera presentarse de nuevo a unas elecciones creo que sería el único modo de recuperar Madrid ante ese peligro real de que gobierne la derecha o la extrema derecha.

¿Se lo van a pedir o se lo han pedido ya?

Desde luego, se lo vamos a pedir. Yo creo que es importante, y si entramos en los chats, se ve que sigue siendo el referente de muchísima gente, no hablan de otra, no ven otra salida. Por eso creo que es importante que por lo menos que se lo pidamos, que lo intentemos. Porque insisto, creo que la única esperanza de recuperar la alcaldía de Madrid es que Manuela estuviese en algún proyecto.

¿Entonces, ve algún atisbo de posibilidad?

Bueno, vamos a ver, ella siempre ha dicho que ya tiene años. Pero de verdad, de verdad creo que la esperanza de recuperar la alcaldía pasa por que Manuela apoye algún proyecto.

¿Si ese proyecto no la encabeza Carmena, lo hará usted?

Si no fuera Manuela, buscaríamos a un candidato o candidata de prestigio, progresista, sin disciplina de partido, aunque no tenga experiencia de gestión. Esa experiencia la pondríamos los concejales que hemos trabajado todos estos años en el Ayuntamiento.