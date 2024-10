Una diputada del PP reconoció que sí sabía lo que votaba en la reforma de las condenas

El PP lleva desde el lunes calificando su apoyo a la reforma que conmuta las condenas en el extranjero como un “error generalizado”. Borja Sémper, portavoz del partido, acusó al Gobierno de “engaño”, argumentando que se utilizó la tramitación urgente para introducir modificaciones sin que se percataran. El PP ha defendido estos días que no repararon en la enmienda que derogaba su propia disposición de 2014.

Pero hay fallos en su relato. El mismo lunes, Ana Vázquez respondía en una entrevista en Cuatro que conocía la enmienda de Sumar, pero “el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional” y era la “trasposición de una directiva”. “Hemos leído la enmienda”, sostuvo literalmente en su intervención.

“El derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional (...) Votamos a favor de una disposición europea. Pero te digo una cosa: aunque no se votara se está ejecutando. Los abogados de los terroristas están recurriendo todos y ganando (...) La trasposición había que realizarla, y los abogados estaban recurriendo (...) y esto lo manda el ordenamiento europeo, no lo mandamos nosotros. Y ganaron todas las sentencias”. Este es el caso, por ejemplo, del etarra 'Txapote'. Su defensa solicitó en varias ocasiones la acumulación de penas impuestas contra él, también la de Francia. La Audiencia Nacional accedió mediante un auto el 5 de diciembre de 2014.

La ley fue tramitada por el Gobierno de forma urgente, eliminando ciertos informes consultivos pero permitiendo enmiendas parlamentarias. Durante el proceso, Sumar introdujo una enmienda que derogó la disposición adicional de 2014. Ni el PP ni Vox presentaron ninguna enmienda y ambos partidos votaron a favor del texto tanto en la Comisión de Interior como en el Pleno, que aprobó la norma por unanimidad. Según informa este viernes El País, otros diputados también transmiten en privado que leyeron lo que se votó y que se decidió respaldar la ley en su conjunto porque aplicaba una normativa comunitaria, como argumentó Vázquez.

En la entrevista, la diputada llegó a asegurar que “el problema” es el Código Penal “que pone 30 años máximo de condena en este país”, y añadió: “¡Imagínate si llego a votar que no a la trasposición total!”, en referencia a que hubiesen actuado en contra de una legislación europea. Además, afirmó que el PP votó en contra de la enmienda que derogaba la disposición adicional, pero que luego votó a favor de la totalidad del dictamen y de la ley porque no tuvo más remedio que hacerlo ya que se trataba de la trasposición de una directiva. El País, en cambio, señala que en el Diario de Sesiones del Congreso no consta la votación de esa enmienda, pero fuentes presentes explican que en realidad no se votó sino que de forma oral se manifestó el consentimiento. Según este periódico, en ese punto el PP dijo que apoyaría sus propias enmiendas. Después, cuando la norma llegó a la Comisión de Justicia, fue cuando el partido votó a favor del conjunto.