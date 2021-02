La oposición responsabiliza al Gobierno Vasco del auto del TSJPV por no aportar datos ni "hacer las cosas bien"

PNV y PSE afirman que la decisión "no ayuda a luchar contra el virus" y lamentan que los jueces "jueguen a ser epidemiólogos"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han atribuido el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de reapertura de la hostelería a la falta de diálogo del Ejecutivo Vasco con los profesionales del sector, así como al hecho de "no haber hecho las cosas bien" y no haber contado con "los datos suficientes" como para sostener la eficacia de las medidas que adopta.

Por su parte, desde los partidos que integran el Gobierno --PNV y PSE-- han señalado que, con su decisión el TSJPV, "no ayuda a luchar contra el virus" y han lamentado que los jueces "jueguen a ser epidemiólogos".

En un debate en el Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado las nuevas decisiones adoptadas este viernes por los integrantes del LABI -Plan de Protección Civil de Euskadi- para luchar contra la pandemia, así como el auto del TSJPV que permite la apertura de los establecimientos hosteleros en 'zona roja'.

Desde EH Bildu, la parlamentaria Nerea Kortajarena ha considerado que las decisiones adoptadas este viernes por el LABI no suponen "grandes novedades" y ha mostrado su preocupación por que la situación epidemiológica sigue siendo "grave".

En este sentido, ha sostenido que urge entender que, para que sean efectivas, las medidas sanitarias adoptadas deben estar acompañadas de recursos económicos para los sectores que se ven afectados.

A su juicio, si el Gobierno vasco hubiera dialogado con la hostelería y puesto en marcha un "mecanismo estable de protección a los trabajadores del sector, seguramente no se hubiera recurrido a los tribunales y estaríamos en otra situación".

De este modo, ha denunciado los, a su juicio, "despropósitos" habido en la gestión de la pandemia y ha advertido de que es difícil lograr "nuevos resultados haciendo siempre lo mismo", ya que se están "normalizando tasas de incidencias de contagios muy altas y graves".

En su opinión, las medidas que se asuman deben ser "coherentes" con las recomendaciones de la comunidad científica, pero ha incidido en que ésta no solo recomienda limitar la movilidad, sino que también pide reforzar la investigación, la atención hospitalaria o los rastreos.

Asimismo, y tras acusar al Ejecutivo de "hablar solo consigo mismo", ha considerado que la decisión del TSJPV ha sido "un duro golpe al Gobierno Vasco".

No obstante, ha reconocido que las declaraciones del magistrado Luis Garrido sobre los epidemólogos son "muy desafortunadas" ya que la ciudadanía necesita "confianza en la ciencia y estas declaraciones no ayudan en nada". "Más allá de echar culpas a otros, el Gobierno Vasco debe hacer autocrítica y analizar por qué no tiene los datos suficientes para sostener la eficacia de las medidas que adopta", ha finalizado.

ELKARREKIN PODEMOS-IU

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez ha afirmado que la ciudadanía recibe un mensaje de "no certezas" y ha echado en falta en el Plan Bizi Berri III presentado ayer "más acompañamiento económico y social".

"La situación económica es muy grave por el cierre de la hostelería y de otras actividades socioeconómicas y desde el Gobierno Vasco se debe hacer más fuerza en las medidas de acompañamiento", ha indicado.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el hecho de que las decisiones sean tomadas por el LABI, pero "el 50% de la representación política en Euskadi es ajena a esas decisiones al no haber un modelo de cogobernanza y diálogo del Ejecutivo con la oposición".

"Deberíamos hacer un esfuerzo todos, pero especialmente el Gobierno Vasco, para que las medidas tengan el mayor consenso posible, ya que nos enteramos de las medidas segundos antes de las ruedas de prensa. Hay que mejorar esos mecanismos para intentar sacar del debate partidista las medias que se toman, aunque no vemos esa mano tendida del Ejecutivo", ha reprobado.

Por todo ello, ha reclamado "unidad" para tomar medidas de cara a un rescate "lo más grande posible", pese a que "ahora mismo hay total ausencia de diálogo del Gobierno Vasco con la oposición".

Por último, ha incidido en que la decisión del TSJPV supone un "varapalo jurídico" y ha sostenido que las afirmaciones del magistrado ponente, Luis Garrido, en una tertulia radiofónica respecto a los epidemiólogos tampoco ayudan.

"VARAPALO JURÍDICO"

Por su parte, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que se cumplan las normas sanitarias, aunque ha considerado que en las decisiones del LABI de este viernes "no hay grandes novedades".

Asimismo, ha lamentado que el Lehendakari no hable con los presidentes de comunidades limítrofes pese a que Euskadi está rodeado de municipios colindantes con Navarra, La Rioja, Cantabria y Castilla y León.

Respecto al auto del TSJPV, ha considerado que se está ante un "varapalo jurídico" para el Ejecutivo Vasco como consecuencia de "no haber hecho las cosas bien". "El Tribunal ha dado la razón a quien ponía los argumentos sobre la mesa porque el Gobierno Vasco, al parecer, ha hecho un corta-pega y los hosteleros tenían la razón. El Gobierno se ha ganado esta reprimenda y hay que exigirle rigor. Tres jueces le han dado un palo y le han hecho ver que hace las cosas mal", ha añadido.

PNV

Por su parte, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha defendido que las restricciones que periódicamente se adoptan desde el Labi se "ajustan a la situación" y se adoptan para evitar el coma económico, el colapso sanitario, el confinamiento o el cierre de los colegios.

"Las nuevas medidas adoptadas son una pequeña apertura a la movilidad, nos dan aire, pero poco a poco debemos seguir con todas las medidas de seguridad, responsabilidad, individual y colectiva. El que podamos movernos no significa que debamos hacerlo en tropel", ha añadido.

Por otro lado, ha rechazado que el LABI deba adoptar decisiones consensuadas sino que debe tomar decisiones "correctas y necesarias", con base científica para frenar el virus.

"Pongo en valor el trabajo de virólogos, médicos y matemáticos. No se puede decir tan alegremente que no sabemos en qué se basan sus decisiones. Los representantes de las instituciones donde gobierna el PNV son parte del LABI, integrado por profesionales del ámbito de la salud. Son ellos quienes determinan las medidas a adoptar y luego se busca un equilibrio entre la situación económica y las vidas a proteger", ha añadido.

Por otro lado, ha subrayado que las argumentaciones del TSJPV son "genéricas" ya que estadísticamente está "demostrado" que, con el cierre de establecimientos hosteleros disminuye la presencia del virus, por lo que "los jueces no pueden jugar a ser epidemiólogos".

MEDIDAS ECONÓMICAS

Por último, la parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha confiado en que las nuevas medidas adoptadas este viernes sean las adecuadas para garantizar la salud y ha incidido en que "no hay fórmulas mágicas para resolver una situación tan complicada".

Asimismo, ha defendido que se han adoptado medidas sanitarias pero también de carácter económico, tanto por parte del Gobierno central como del vasco.

Por último, ha lamentado que se haya puesto en cuestión a los epidemiólogos y ha criticado que el auto del TSJPV "no ayuda a luchar contra el virus" con una decisión cautelar que "no se ha producido en ninguna otra parte del mundo".