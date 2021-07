PP, a Calviño: No calificar de dictadura a régimen asesino no es moderación

Madrid, 14 jul (EFE).- El PP ha cargado contra la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, por negarse a calificar a Cuba de dictadura y sostener que no es productivo poner etiquetas, y le ha advertido que "negarse a calificar de dictadura a un régimen asesino de 60 años no es moderación".

El PP ha denunciado, a través de mensajes de Twitter de su número dos, Teodoro García Egea, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, o su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que Pedro Sánchez es "rehén" de los "radicales" de Unidas Podemos y que los "teóricos moderados", como Calviño, "se pliegan a la consigna".

Los de Pablo Casado censuran la postura del Ejecutivo sobre Cuba porque Unidas Podemos considera que el régimen cubano no es una dictadura, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló ayer que es "evidente" que "no es una democracia", pero no lo etiquetó de dictadura, como tampoco ha hecho este miércoles Calviño.

"Repita conmigo, señora Calviño: Cuba es una dictadura", ha apuntado Gamarra, que a renglón seguido ha argumentado que "ser o no ser una dictadura no es una etiqueta". "Y el valor añadido a la vida de los cubanos, pregúntenselo a ellos a ver qué opinan", ha apostillado.

Egea ha reprochado por su parte el "manual sanchista de prácticas comunicativas" en el que "la moderación consiste en insultar al PP y a los que le han votado mientras se evita molestar a la dictadura cubana".

"¿Qué problema tiene el Gobierno en llamar a las cosas por su nombre?", se ha preguntado además el vicesecretario de Comunicación del PP, que reclama una "condena rotunda" de la dictadura de Cuba y su "brutal represión" y asegura que Sánchez es "rehén" de su pacto con Podemos.

"Los radicales marcan el paso y los teóricos moderados asienten. Bochornoso", ha agregado Montesinos, sobre la postura de Calviño.

Este miércoles, las tres vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, han reconocido el sufrimiento del pueblo cubano por la situación de crisis que padece el país, pero han eludido pronunciarse sobre si el régimen de Miguel Díaz-Canel es una dictadura. EFE

