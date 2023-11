El PP compara a España con Hungría y Polonia e insiste en que la amnistía “pone en riesgo los fondos europeos”

“En la Unión Europea creen que el Estado de derecho está en riesgo en España. El Gobierno pone en riesgo los fondos europeos”. Así ha alentado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, el debate sobre los “ataques” al Estado de derecho que se celebrará este miércoles en el Parlamento Europeo a cuenta de la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE y que apenas acaba de iniciar su tramitación en el Congreso.

Un debate reclamado por el grupo del PP en Europa, y apoyado por Renew (liberales, donde se enmarca Ciudadanos) y por el grupo ultra en el que está integrado Vox. Una mayoría del Parlamento dedicará así una sesión parlamentaria en Estrasburgo para señalar los posibles riesgos para la democracia y la separación de poderes por una norma que no ha entrado en vigor todavía.

Una ley que, ha dicho Pons en una entrevista en Telecinco, es “muy difícil de explicar en Europa”. “El Gobierno está dispuesto a investigar a los jueces”, ha sostenido, algo que no recoge la proposición de ley de amnistía.

Pons ha sostenido que hay opciones reales de que Europa suspenda “los fondos Next Generation”, activados para la recuperación económica tras la pandemia. Para ello, ha sostenido, se debe activar el artículo 7 de los acuerdos, algo que hace el Parlamento Europeo “cuando detecta que está en riesgo el Estado de derecho”.

Y, según ha dicho, hoy se va a ver que “la mayoría absoluta” de ese Parlamento “ya piensa que está en riesgo”. Una mayoría absoluta en la que está incardinado el PP. Pero el dirigente, uno de los principales colaboradores de Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que “el PP no lo va a pedir”.

“El Gobierno pone en riesgo a España de ser sancionada”, ha vuelto a decir. “Es humillante ver a España en la posición de Hungría, Polonia, Rumanía o Malta”, ha apuntado.

Las enmiendas fantasma

La ley de amnistía que registró el PSOE en el Congreso ha iniciado su andadura esta misma semana. El PP mantiene una ofensiva “institucional, judicial y social” contra ella, con manifestaciones y el intento de retrasar al máximo su aprobación para intentar que coincida en el tiempo con el ciclo electoral de 2024 (europeas, vascas y gallegas).

Pero, de momento, el PP no ha señalado qué partes concretas del texto concreto consideran inconstitucional o que atenta contra la separación de poderes y el Estado de derecho. Fuentes de la dirección sostuvieron la semana pasada que la proposición es “un trozo” de la ley final, ya que dan por hecho que habrá enmiendas en el proceso parlamentario. De hecho, calificaron como “presentable” el articulado de la ley de amnistía.

Unas enmiendas (añadidos a la ley) que presentarán no solo ERC y Junts, con quienes el PSOE ha negociado la norma, sino también EH Bildu. El objetivo, siempre según el PP: extender la amnistía a los presos de ETA.

Pero EH Bildu no va a presentar ninguna amnistía, según confirmó elDiario.es. Tampoco Junts. ERC de momento no lo ha concretado.

El propio Pons señaló la semana pasada que en la UE “saben” que la ley no está completa. “Esto también lo tenemos claro en Bruselas”, dijo, en primera persona del plural pese a que ya no es eurodiputado. “La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, solo el trocito presentable que firma el PSOE”, añadió.