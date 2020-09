Pablo Casado exige "el cese inmediato" del ministro Alberto Garzón por sus críticas al rey

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha comparecido este sábado vía streaming para clausurar la Escuela de Verano del PP de Aragón junto al presidente regional, Luis María Beamonte. En el discurso, el líder popular ha señalado que "hace más de 40 años España supo hacer una transición política ejemplar" que ahora se está viendo debilitada por un Gobierno que fomenta "intencionadamente las fracturas, los radicalismos y las discordias". "Cuando eso se hace en mitad de la crisis sanitaria, más que una irresponsabilidad es una deserción", ha apostillado.

El líder popular también ha hecho referencia al tuit en el que Alberto Garzón decía que "la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible".

La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 25 de septiembre de 2020

"La neutralidad no solo no desaconseja, sino que exige y presupone la defensa de las instituciones mismas. Ser parte de un Gobierno no proporciona blindaje alguno para atentar contra las instituciones, especialmente contra aquellas ante las que se ha prometido el cargo con lealtad al Rey. El PP exige por tanto el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado", ha manifestado Casado. "Registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable de tener en el Gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes", agrega el político.