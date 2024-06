El PP se limita a pedir “alguna garantía” de “avanzar en la independencia de los jueces” para renovar el Poder Judicial

“Que los jueces elijan a los jueces”. La frase que el PP había convertido en un mantra con el que responder a las preguntas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha desaparecido del argumentario del partido. Ni su líder, Alberto Núñez Feijóo, ni su portavoz nacional, Borja Sémper, lo ha pronunciado en sus comparecencias ante los medios en las últimas horas o días. Este martes, de hecho, Sémper se ha limitado a reclamar “alguna garantía de que se avanza también en paralelo ensanchar los espacios de independencia del órgano de gobierno de los jueces”.

El portavoz del PP ha respondido en una rueda de prensa a varias preguntas sobre las conversaciones para desbloquear el CGPJ, pendiente de renovación desde hace ya más de cinco años. Sémper ha asegurado que las negociaciones se suspendieron por las elecciones europeas, y que esperan retomarlas una vez superados los comicios. “Estamos dispuestos a seguir negociando con el PSOE, en un contexto europeo auspiciado por la Unión Europea, la renovación de los órganos del órgano de gobierno de los jueces”, ha dicho. “Y esta negociación llegará a buen puerto si tenemos alguna garantía de que se avanza también en paralelo en ensanchar los espacios de independencia del órgano de gobierno de los jueces”.

Sémper no solo no ha mencionado el manido “que los jueces elijan a los jueces”. El portavoz del PP ha evitado referirse a todas las líneas rojas o exigencias mantenidas por su partido desde que Feijóo presentó hace dos años su plan de regeneración democrática. Ni el líder, ayer en Bruselas, ni el portavoz, hoy, han dicho nada sobre el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, sobre la Fiscalía o las puertas giratorias entre Justicia y política.

Preguntado expresamente por el sistema de elección de los vocales, Sémper ha despejado con un señalamiento al Gobierno. “Lo que me gustaría es que la posición de Pedro Sánchez fuera lo mismo que tenía antes de ser presidente”, ha dicho, en referencia a la posición del líder socialista, quien defendió en el pasado un sistema de elección en el que los 12 vocales jueces fuesen elegidos por sus pares.

Sémper no ha querido concretar la posición del PP. Y repreguntado una vez más de forma concreta, ha respondido: “Si estamos negociando, queremos que esa negociación llegue a buen puerto. Sería muy torpe por mi parte contarle a usted a qué estamos dispuestos, y a qué no estamos dispuestos, por lo cual vamos a intentar mantener el rigor y la seriedad que queremos para la política española, en este caso la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y no es que no le quiera responder, es que no lo deseo. Como usted entenderá, soy tonto, pero de los normales”.

La palabras del portavoz coinciden con las expresadas ayer mismo por Feijóo en Bruselas, donde dijo que “todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará”. Feijóo aseguró también que está “esperando la propuesta definitiva” y concluyó: “Tendremos en las próximas semanas alguna reunión en el marco de la UE”.

Lo que contestó la Comisión Europea a ambas partes cuando emplazaron tras las elecciones a retomar la mediación es que pusieran sobre la mesa una propuesta antes de volver a sentarse. Y a la espera de esa propuesta por parte de los socialistas está el PP, según dijo Feijóo.