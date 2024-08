El PP multiplicó su deuda en 2023 por las elecciones y cuadró sus cuentas con los aportes de los grupos parlamentarios

Más ingresos, más gastos… y más deuda. El PP cerró 2023 con préstamos por un valor de 31,4 millones de euros, la mayor parte por gastos electorales que debería cubrir con las subvenciones públicas, y con un superávit de 1,7 millones de euros, 600.000 más que en 2022. El beneficio se asienta en las aportaciones que hacen los grupos institucionales, unas contribuciones criticadas por el Tribunal de Cuentas y que, lejos de decrecer, aumentan un 26% sobre 2022 hasta sumar 21 millones. elDiario.es ha intentado recabar la versión del PP, sin éxito.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha publicado en su web las cuentas de 2023 sin darles ninguna publicidad, como ya es habitual. Según el documento, disponible desde principios de julio, el partido incrementó tanto sus ingresos como sus gastos en un año con dos importantes contiendas electorales: las municipales y autonómicas de mayo, y las generales de julio.

El primer capítulo creció en casi nueve millones de euros, de 37,3 millones a 46,2 millones, un 8,8% más. Como es habitual en los partidos políticos, los ingresos públicos fueron muy superiores a los privados. En el caso del partido de Feijóo la proporción es superior a un euro privado por cada cinco euros públicos.







En 2023, el PP recibió 38,7 millones de las arcas públicas, ocho más que un año antes. De ellos, 16,9 son “subvenciones anuales para gastos de funcionamiento”. Pero la parte mayor de esa partida son los 21 millones que los diferentes grupos institucionales aportaron en 2023 a la dirección nacional. Esta contribución, obligatoria y opaca, ha crecido en 4,4 millones sobre 2022, un 26,8%.

El grupo del Parlamento andaluz vuelve a ser el que más dinero aporta a las arcas de la dirección nacional del PP: 4,5 millones de euros. Muy lejos quedan el grupo en el Congreso (un millón), el del Parlamento de Galicia (980.000 euros), el de la Asamblea de Madrid (950.210 euros), el de Murcia (730.000 euros) o el de La Rioja (696.000 euros).

En total, los grupos autonómicos aportan 13,7 millones. Otros 7,3 llegan de los grupos municipales, también con Andalucía en primer lugar. Los de Cádiz se sitúan a la cabeza (638.990 euros), seguidos de los de Málaga (580.325 euros), Granada (415.864 euros) o Balears (475.396 euros).







Las aportaciones de los grupos institucionales han sido reiteradamente criticadas por el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de velar por la salud de las finanzas públicas. En un informe denunció que seis de cada diez euros del dinero público que reciben los partidos para financiar su presencia en el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos acaban engrosando las arcas de esos mismos partidos.

El órgano fiscalizador considera esta práctica una “sobrefinanciación” de los partidos, una vía legal de aumentar sus recursos a la que lleva años pidiendo poner límites con reformas reglamentarias y de la ley del régimen local que establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal. A preguntas de elDiario.es, el PP no ha explicado cómo se deciden estas aportaciones ni su opinión sobre las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.







Menos trabajadores, más gasto externo

En el capítulo de gastos, el PP ha aumentado en 1,2 millones el apartado de “sueldos, salarios y asimilados”. Y eso que los de Feijóo han reducido el número de trabajadores. En 2022 trabajaban para el PP nacional 329 personas, número que bajó a los 310 al cierre de 2023, según las cuentas publicadas.

160 son mujeres y 150 hombres. Ellas copan los puestos en la categoría de “administrativos” (105 frente a 52), y ellos el de “jefes administrativos” (48 frente a 23) y “oficios” (34 y 13, respectivamente). En la categoría “titulados” la correlación es más pareja: 19 mujeres frente a 16 hombres. El PP no ha respondido las preguntas de elDiario.es sobre los trabajadores que declara en sus cuentas.

Otro de los capítulos que sube es el de los “servicios exteriores”. Si estas subcontrataciones al margen del personal del partido ya se dispararon con la llegada de Feijóo a Génova en 2022, en 2023 se ha agudizado la tendencia al pasar de 18,1 millones a 24,9, un 37,5% más. Estos incrementos llevaron los gastos ordinarios del PP en 2023 a los 43,5 millones de euros, un 24,5% más que en 2022.







Año electoral, deuda electoral

El PP anota casi íntegramente los “servicios exteriores” de 2023 como gastos electorales. De ellos, 12,6 millones corresponden al epígrafe “publicidad, propaganda y RRPP”, donde se incluye la propaganda en medios y en exterior, además de 2,3 millones para “otra propaganda y publicidad”.

Un tercio del gasto electoral, 8,1 millones de euros, están agrupados en el genérico epígrafe “otros servicios”. El PP destinó tres millones a “servicios de profesionales independientes” sin tampoco desglosarlo más. elDiario.es ha intentado que el partido explique qué gastos concretos se aglutinan en esos capítulos. Estas cifras no incluyen los envíos electorales, que suman otros 15 millones en otro epígrafe.

2023 fue, efectivamente, un año marcado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y las generales de julio, lo que disparó el gasto de los partidos. También del PP. El partido de Feijóo ha logrado cuadrar casi al céntimo este capítulo: 40,4 millones de euros de “origen público” frente a 39,9 millones de gastos. Eso sí, al añadirle los “gastos financieros” el resultado le sale a deber al PP: -283.318 euros.

La mayor parte de los ingresos corresponde a subvenciones públicas por resultados electorales: suman algo más de 26 millones. Para envíos electorales el PP recibió 14,2 millones de las arcas públicas. Pero no todo ese dinero está ingresado, lo que ha provocado que el partido cierre sus cuentas de 2023 con una deuda disparada, a expensas de que el Estado abone las subvenciones electorales.

El PP anota en sus cuentas un adeudo de la administración de 27,4 millones en créditos electorales pendientes de cobrar. La cantidad está cubierta con deuda a corto plazo con entidades bancarias. En concreto, el PP tenía suscritos 23,7 millones a 31 de diciembre, de los que ya había amortizado 1,4 a principios de este 2023.







El PP 'recupera' los 800.000 afiliados

Los ingresos de origen privado del PP no llegan al 20% del total, y en 2023 sumaron 7,4 millones de euros, apenas un millón más que el ejercicio anterior. Las cuotas obligatorias de los afiliados supusieron un ingreso de 3,5 millones de euros, solo 300.000 euros más que en 2022. Los afiliados y los cargos públicos han hecho aportaciones de carácter teóricamente voluntario por otros tres millones de euros.Y eso que el PP asegura haber vuelto a superar los 800.000 afiliados (800.519, en concreto), 6.000 más que en 2022.

Feijóo consigue así superar una barrera psicológica para el PP, un parapeto comunicativo de sus portavoces durante los años en los que estallaron decenas de casos de corrupción a su alrededor. Cuando Mariano Rajoy fue expulsado de la Moncloa en una moción de censura apoyada precisamente en la sentencia del caso Gürtel el partido declaró 869.535 afiliados.

El problema para el PP es que, a la hora de la verdad, esas cifras nunca pudieron contrastarse. Ni entonces, ni ahora. En 2023 la aportación media por cuota de cada afiliado apenas llegó a los 4,4 euros anuales, lo que implica que muchos de ellos, probablemente la mayoría, no están al corriente de pago.

La cuota mínima es fijada por el Comité Ejecutivo Nacional y, según han publicado diferentes medios en los últimos años, salvo que Feijóo la haya cambiado en algún momento y no se haya informado, es de 20 euros. Los vigentes estatutos del partido, aprobados en 2017 aún con Rajoy al frente, establecen una única figura, la del afiliado, con dos modalidades: el “militante”, que tiene obligación de pagar una cuota so pena de perder sus derechos si no lo hace, y el “simpatizante”, que no tiene esta obligación.

El PP no ofrece un desglose de cuántos están en cada situación. Pero la última vez que los militantes del partido fueron convocados a nivel nacional fue en abril de 2022, cuando se eligió a Feijóo para sustituir a Pablo Casado. Al por entonces presidente de la Xunta le avalaron para el proceso interno algo más de 50.000 personas. 41.681 se inscribieron para votar en el proceso congresual para el que era el único candidato. Para figurar en ambas listas es imprescindible estar al corriente de pago. El PP tampoco ha querido responder sobre los afiliados que declara tener.