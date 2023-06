El PP promete no “renunciar” a sus “principios por el poder” tras pactar con Vox prohibir concentraciones contra la “violencia machista”

“No vamos a acceder al poder a cualquier precio que perjudica a los avances sociales ni los espacios de libertad”. “No renunciamos a nuestros principios, no gobernaremos a cualquier precio”. “El precio es mantener, proteger los avances sociales, culturales y económicos de este país”. “No vamos a hacer una cosa y la contraria”. “No vamos a ir a un lugar donde no está la sociedad española”. “No nos vamos a dejar contaminar”. “Que la minoría no imponga a la mayoría”.

Feijóo sitúa en el 12% los votos para gobernar en coalición con Vox

Más

Con estas frases ha intentado el portavoz del PP, Borja Sémper, negar la posibilidad de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, pacte con Vox tras las elecciones generales del 23 de julio. Pero lo ha hecho después del acuerdo sellado por la derecha y la ultraderecha para recuperare el poder en el País Valencià que oculta la existencia de la violencia machista, y que incluso en un municipio prohíbe usar ese término en las concentraciones de repulsa contra los asesinatos cometidos contra las mujeres, para sorpresa de la Unión Europea.

Sémper ha presentado este jueves el lema de precampaña del PP, “Verano Azul”. Pero las preguntas de los periodistas han girado sobre el desacuerdo con la ultraderecha en Extremadura y el pacto en la Comunidad Valenciana. Dos decisiones contrarias que Feijóo justificó el miércoles en el porcentaje de voto logrado por Vox en cada una de las comunidades en las elecciones del pasado 28 de mayo. Para Feijóo, lo importante es el peso electoral y situó la frontera en el 12%.

Pero este jueves, en el recinto deportivo de Puerta de Hierro de Madrid, Sémper ha intentado girar el discurso del PP al apuntar a que será la ideología, no la fuerza parlamentaria, la que determinará los futuros pactos. “Respetamos a las personas independientemente de su condición sexual o su voto”, ha dicho. “Por la política hay que pasar respetando”, ha añadido. “No queremos tirar a nadie a la basura”, ha defendido, en referencia a la lona gigante que Vox ha desplegado en el centro de la capital.

Para Sémper, dicha lona forma parte del “estilo” de Vox. Un “estilo” que no comparten, ha asegurado. “No nos vamos a dejar contaminar ni por la agresividad ni por lonas”, ha asegurado. “España merece otra política”, ha añadido, pese a las decenas de pactos cerrados con el partido de Santiago Abascal para lograr poder municipal y autonómico tras el 28M.

Sémper ha defendido la decisión de la jefa de filas del PP en Extremadura, quien ha abocado a una repetición electoral tras rechazar un Gobierno de coalición con Vox y negar su abstención para que logre la investidura el candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara.

Pese a ello, el portavoz del PP ha eludido la “responsabilidad” de su partido y su dirigente autonómica. “No queremos someter a los ciudadanos a nuevas elecciones”, ha dicho. “Si otros partidos están en otras estrategias es responsabilidad de otros partidos”, ha zanjado.