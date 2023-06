Vox y PP vetan la bandera LGTBI en edificios públicos de Nàquera y la condena oficial a “la violencia machista”

El municipio de Náquera (València) se ha convertido tras las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo en el primero de la Comunitat Valenciana gobernado por Vox, que obtuvo cuatro concejales, lo que le permite alcanzar la alcaldía gracias a un pacto con el PP, que logró tres ediles, alcanzando así los siete que dan la mayoría absoluta.

El pacto entre el partido de extrema derecha y los populares se ha sustanciado este martes en la firma de un documento de 20 puntos por parte del que será nuevo alcalde de la localidad, Iván Expósito, y el líder municipal del PP y teniente de alcalde, Vicente Estellés.

El documento, colgado en la página de Facebook de la formación ultra, incluyo puntos como el veto al colgado de banderas LGTBIQ+ en edificios públicos y a la condena de forma oficial a la “violencia machista”.

En concreto, el punto 15 establece la “promoción de los valores constitucionales” y en consecuencia el “cumplimiento de la ley de banderas, no colocando banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales”, mientras el punto 16 dice: “Sustituir las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'”.

Además, el reparto de competencias ha deparado la creación de nuevas delegaciones que controlará Vox como son la de Festejos Taurinos, Caza o Familia y Vida.

Los 20 puntos del acuerdo

1. Cada una de las partes mantendrán su plena independencia en las cuestiones de índole ideológica.

2. Políticas cercanas a las necesidades reales de los vecinos.

3. Medidas de apoyo directo a las familias. Conciliación. Ayuda a los Mayores y a la dependencia

4. Reducción de impuestos y agilización de las licencias.

5. Revisión de tasas.

6. Ajuste de la política de subvenciones municipal. Supresión de aquellas que no tengan una marcada función social, deportiva, cultural. Igualmente todos aquellos destinados a financiar entidades independentistas y pancatalanistas.

7. Recorte del gasto político socialmente improductivo, revisando las partidas de publicidad institucional y gastos superfluo.

8. Realización de un plan de gestión y conservación integral del patrimonio histórico y artístico del municipio.

9. Neutralidad institucional en el ámbito cultural.

10. Defensa de las tradiciones y cultura valenciana así como de las fiestas populares del municipio.

11. Elaboración de un plan de conservación de las instalaciones deportivas municipales y de ampliación de las mismas conforme a las necesidades especificas que vayan surgiendo.

12. Elaboración de un plan municipal de protección a la infancia.

13. Garantizar que en todo caso las personas mayores tengan la posibilidad de relacionarse con la administración municipal de manera rápida y ágil.

14. Defensa de la propiedad frente a la ocupación ilegal.

15. Promoción de los valores constitucionales. Cumplimiento de la ley de banderas, no colocando banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales.

16. Sustituir las concentraciones de “No a la violencia machista' por ”No a la violencia“ o ”Condenamos toda violencia

17. Celebración del día de la Constitución y la Hispanidad.

18. Celebración de un día de memoria municipal a las víctimas del terrorismo.

19. Elaborar una auditoria o estudio económico financiero sobre la gestión y pagos de las obras iniciadas o en tramite del ultimo año y que todavía están pendientes de pago total o parcial.

20. Impulsar proyectos de activación del comercio local, campañas de promoción y facilidades al emprendimiento.