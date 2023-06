Feijóo sitúa en el 12% los votos para gobernar en coalición con Vox

Ni la ideología ni las políticas o las repercusiones en la Unión Europea. Los pactos entre PP y Vox dependen de la fuerza en las urnas de la ultraderecha. Y el rango lo ha definido este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: u 12% del voto. Es el límite para aceptar los gobiernos de coalición con Vox. Por eso, ha explicado en declaraciones a los medios, tanto la presencia de la ultraderecha en el Gobierno valenciano como el rechazo en Extremadura están justificados. Feijóo marca así el rumbo de las negociaciones abiertas en Aragón (11,35% para Vox el 28M) y en Baleares (13,9%).

Así lo ha explicitado Feijóo en un receso para atender a los medios en una reunión a puerta cerrada de su fundación para definir el programa económico del PP, del que a un mes de las elecciones generales no ha dado una sola pincelada. No se sabe quién va a dirigir la política económica de su hipotético gobierno, ni en qué dirección.

Feijóo ha defendido el 'no' de María Guardiola en Extremadura a las pretensiones de Vox de entrar en el Gobierno como condición para apoyar la investidura de la dirigente del PP, que no ganó las elecciones el pasado 28 de mayo. La líder regional planteó un veto a tener consejeros ultras, pero estaba dispuesta a ceder en el ámbito programático, así como a darles la Presidencia de la Asamblea y un asiento más en la Mesa que controla el parlamento autonómico.

Según ha asegurado Feijóo, ha sido la dirección nacional de Vox la que ha reventado las “conversaciones o negociaciones preliminares” que, supuestamente, habían entablado los partidos a nivel regional. El dirigente gallego ha señalado directamente a la cúpula de Santiago Abascal: “No comparto que dirigentes nacionales vayan a concretar o a cambiar conversaciones o negociaciones preliminares que existían en esos ámbitos autonómicos”.

Feijóo ha insistido en la idea: “Si se trata de que los ciudadanos elijan a su presidente, deben ser ellos protagonistas, no los dirigentes nacionales”. Y otra vez: “No comparto que dirigentes nacionales vengan a rectificarlo en todo o en parte”.

El líder del PP ha querido defender como compatibles el 'no' de Guardiola con el 'sí' de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana. “Los resultados no han sido iguales” en ambos territorios, ha dicho. En Extremadura “Vox ha sacado los resultados más modestos de todas las comunidades”, ha asegurado. “Con cinco diputados no es razonable que un partido pretenda presidir la Asamblea, tener más representantes en la Mesa y formar parte del Gobierno con varias consejerías. No responde al resultado electoral”, ha concluido.

En Extremadura, Vox no reclamó la Presidencia de la Asamblea sino consejerías. Fue Guardiola la que lo planteó.

¿Y cuáles son las diferencias entre ambas regiones? Las ha explicado el propio Feijóo al indicar que en País valencià, “Vox no tiene el 8%, tiene el 12%”. Y “ante esa necesidad, distinta se ha optado de forma correcta tanto en Valencia como en Extremadura”.

Las palabras de Feijóo no zanjan la cuestión pues las conversaciones siguen abiertas en otras comunidades autónomas, como Aragón y Baleares. En la primera, Vox logró un 11,25% de los votos. En la segunda, superó la barrera: 13,9%.

Feijóo pone así en una difícil tesitura a Jorge Azcón y Marga Prohens, quienes intentan librarse de meter a Vox en sus respectivos Gobiernos como contrapartida al voto favorable de los ultras.