El PP "respeta" las decisiones judiciales pero acusa a Sánchez de llegar al poder por "unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado"

El PP ha acogido este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo que ha ratificado la condena al partido por beneficiarse de la corrupción de Gürtel asegurando que respeta "las decisiones judiciales" y acatando la sentencia al considerar que "los hechos son condenables". No obstante, fuentes de la dirección de Pablo Casado han recalcado que la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa "se fundamentaba en unos párrafos que ahora el Supremo ha eliminado", al eliminar las alusiones a la caja B del PP.

"A Pedro Sánchez le será indiferente haber sido presidente del Gobierno a través de una moción injusta y basada en unos fundamentos no acreditados", sostienen en Génova 13, que insisten en que "Sánchez llegó al poder con una moción de censura basada en una mentira y dando lecciones de ejemplaridad". De hecho, apunta el PP, "la sentencia dice literalmente": "No puede afirmarse la autoría del partido como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular".

Según Génova, que trata de desmarcar a Casado de la reciente historia del PP, "el único trato que tuvo la nueva dirección del PP" con el extesorero de la formación conservadora Luis Barcenas "es una amenaza de querella a Javier Maroto y a Pablo Casado por llamarle delincuente". Además, la dirección insiste en que "el compromiso del presidente Casado con la ejemplaridad es total".

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado por su parte que la sentencia del Supremo acredita que la moción de censura a Mariano Rajoy fue "injusta" porque "se eliminan (de la sentencia) los párrafos que la fundamentaron". "Alguien es presidente gracias a una sentencia que era provisional y que ahora el Supremo dice que no convenía introducir. Esto merece una opinión por parte del PSOE, porque esos párrafos han sido eliminados", ha precisado.

Almeida entiende que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le merece la pena reflexionar si estaba justificada o no esa moción", ya que "las responsabilidades políticas se pagaron y ahora se comprueba, injustamente". Además, ha recordado que "hay 3 consejeros de la Junta de Andalucía durante el fraude de los ERE que están sentados en el Gobierno de Sánchez. ¿Tendrá la decencia de cesar a esos consejeros?", se ha preguntado.

"La Gürtel no deja de alargar su sombra sobre el PP", ha considerado en cambio el PSOE a través de un tuit en su cuenta oficial. "El confetti, los payasos, los bolsos de lujo, los mariachis, la financiación ilegal de campañas... El Supremo confirma la condena del PP por beneficiarse de Gürtel. NO hay más preguntas, señoría", ha zanjado el partido en el Gobierno.

"CONDENADOS por corruptos y apoyados por Cs y VOX para poder seguir en la misma línea. Es el PP, amigos", ha añadido, por su parte, Unidas Podemos, a través de su cuenta oficial de Twitter. "No fueron manzanas podridas ni casos individuales: es el PP, un partido corrupto", ha señalado, en la misma línea, el líder de Más País, Íñigo Errejón.

La publicación de la sentencia del Supremo ha coincidido además con la celebración del Pleno del Congreso, en el que todos los partidos han reprochado al PP que se haya ratificado la condena por beneficiarse de la trama "a título lucrativo".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado de "justicia poética" dado que el fallo coincide con la sentencia del Supremo a los líderes del procés hace un año. "Confirma lo que ya sabíamos, que el PP es una maquinaria corrupta", ha expresado el líder republicano en el Congreso, que ha lamentado que la sentencia rebaje algunas penas y que no hable de caja B, pero ha celebrado que el PP no pueda "venir aquí a decir que es mentira". "Sin un partido cumple los requisitos para ser ilegalizado es el PP", ha apostillado Rufián, que ha asegurado, no obstante, que no es la intención de su formación "ilegalizar" a los conservadores sino "ganar" en las urnas. "Se queda corta la sentencia en los corruptores, no habla de empresas, y se queda sin explicarnos quién es M.Rajoy", ha agregado.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha saludado este miércoles que el Tribunal Supremo haya ratificado lo que ya se sabía, "que el PP es un partido corrupto", y espera que en próximos juicios por el 'caso Gürtel' se acredite "la caja B" del partido. El diputado valenciano sostiene que si algo ya es "indiscutible" es que el PP es "el primer partido de la democracia condenado por corrupción", algo que debería llevarles a "mirarse su propio ombligo" y abandonar el "barullo" que montan en cada Pleno del Congreso.