El presidente del Constitucional avala a Enrique Arnaldo: "Ejercerá con imparcialidad e independencia"

El Tribunal Constitucional abordará la Ley del Aborto en "unos meses". Así lo ha anunciado su presidente, Pedro González-Trevijano, en una entrevista al programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER este martes. Una entrevista en la que el recién elegido presidente del tribunal de garantías ha defendido la imparcialidad de uno de sus nuevos miembros, Enrique Arnaldo, y en la que ha defendido también que los magistrados puedan resolver asuntos sobre los que han opinado en público en el pasado. "No tengo ninguna duda de que el magistrado Enrique Arnaldo ejercerá sus funciones con imparcialidad e independencia, no tengo ninguna duda de ello", ha asegurado González-Trevijano.

Tal y como explicó elDiario.es, los dos nuevos miembros del Constitucional se han pronunciado en el pasado abiertamente en contra de la actual Ley del Aborto recurrida por el Partido Popular hace más de una década. Enrique Arnaldo, por un lado, calificó la reforma en este artículo de El Imparcial de "estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta". Concepción Espejel, por su parte, firmó un duro informe en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial en el que hacía una enmienda jurídica a la totalidad de la Ley. Otros dos magistrados del sector progresista, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, también se han pronunciado a favor de la norma en el pasado.

González-Trevijano entiende que haber emitido estas opiniones o, incluso, haber pertenecido a un partido político no complican la labor de un magistrado al resolver estos asuntos. Asegura el presidente: "Casi todos los magistrados han vertido opiniones sobre algunas materias que están encima de la mesa. Es difícil que un catedrático de derecho constitucional no haya escrito sobre la problemática del procés o la independencia o los derechos sociales... parece razonable que haya podido dar su opinión (...) hay que exigirles que sean independientes e imparciales cuando se sienten a deliberar".

El magistrado y presidente no ha puesto fecha a las deliberaciones sobre el aborto, pero ha vaticinado que existirá una ponencia para debatir en los próximos meses. "El Constitucional no puede permitir estar más tiempo sin resolver el asunto, se lo he transmitido a los ponentes de las sentencias más sensibles, creo que en unos meses tendremos un texto que se pueda someter a votación y los magistrados serán responsables", ha dicho González-Trevijano. Reconoce también el magistrado que la interrupción del embarazo es un asunto jurídicamente complejo. "Todo lo que afecta al aborto es complejo y problemático", ha explicado.

El plazo de resolución puede ser clave para el futuro de esta Ley aprobada hace más de una década. La próxima renovación parcial del tribunal de garantías está prevista para el próximo mes de junio, dentro de siete meses. Si el asunto se lleva a pleno antes de esa renovación, la Ley del Aborto y el recurso del PP serán analizados por un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora. Si se lleva a pleno después de la renovación de los miembros que corresponden al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, el tema será analizado por uno de mayoría progresista.

El Constitucional y la pandemia

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional también se ha referido a las sentencias que han declarado ilegales algunas medidas del Gobierno para hacer frente a las primeras olas del coronavirus, como el confinamiento estricto de las primeras semanas de pandemia. Sentencias muy alejadas del consenso en el Constitucional y que, según González-Trevijano, no son un ataque a las políticas del Gobierno. "Se transmitió a la opinión pública que la decisión criminaliza la acción del Gobierno, nada más falso, la sentencia dice todo lo contrario", ha explicado en la emisora del grupo PRISA.

Unos días después de que el Consejo General del Poder Judicial haya cumplido tres años con el mandato caducado, el presidente del Constitucional ha recordado que los partidos políticos tienen que renovar las instituciones "en tiempo y forma" y que es una obligación llegar a un acuerdo. Dice: "Los partidos que tienen en su mano renovar los órganos constitucionales están obligados a tratar de hacer el esfuerzo para ponerse de acuerdo", aunque sin citar ningún partido ni órgano en concreto.

Tal y como hizo en su discurso del pasado día de la Constitución, el presidente del máximo intérprete de la Carta Magna explica que el texto puede y debe ser cambiado y actualizado aunque sin tocar la base. "La clave está en mantener los principios que definieron nuestra constitución", ha dicho González-Trevijano, pero actualizando "algunos puntos". Reconoce, como catedrático, que el texto constitucional necesita "una limpia" en diversos artículos que tocan, por ejemplo, la organización territorial.