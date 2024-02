El PSOE exige a Ábalos que entregue su acta de diputado “en 24 horas”

El PSOE rompe definitivamente con José Luis Ábalos. Tras la Ejecutiva de este lunes, el partido ha decidido exigirle a su exsecretario de organización la entrega de acta de diputado en un plazo máximo de 24 horas tras el estallido del escándalo de las mascarillas en el seno del ministerio de Transportes.

Según ha informado la portavoz del partido, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido este lunes “por unanimidad” solicitar al exministro José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Socialista. Peña ha dicho que espera que lo haga en “las próximas 24 horas” y así se lo han “comunicado”.

Además, ha indicado que de “manera inmediata el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus”.

“Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado ni su nombre figura en la investigación. No nos erigimos en jueces, no juzgamos, pero a pesar de todo consideramos que sí existe una responsabilidad política”, ha señalado Esther Peña.

Durante todo el fin de semana, y conforme se fueron conociendo algunos detalles del caso gracias al auto del juez, desde la cúpula del PSOE lanzaron públicamente todo tipo de mensajes que enseñaban de manera implícita la puerta de salida a Ábalos, que en dos entrevistas concedidas a La Sexta y a El País mostró sus reticencias a entregar su acta.

“No sé lo que hará José Luis Ábalos. Yo sé lo que yo haría”, comenzó el viernes a abrir fuego la vicesecretaria general del partido y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El sábado, Pedro Sánchez fue incluso un paso más allá al fijar como una de las banderas de la organización que dirige la lucha “implacable” contra la corrupción “caiga quien caiga”.

Mensajes muy nítidos que, sin embargo, no bastaron para que Ábalos recogiera el guante y diese el paso de renunciar a su condición de diputado. “Si mi partido me lo pide estoy dispuesto a valorarlo si es en base a una estrategia de ejemplaridad pública para todos”, dijo el sábado en La Sexta.

Enrocado en su defensa de que ya no ostenta responsabilidades en el Ministerio en el que presuntamente se cometieron los hechos delictivos y de que existe una doble vara de medir respecto a las responsabilidades de la derecha, ha sido su partido quien ha tenido que salir este lunes a ponerle un plazo máximo de 24 horas para que dé el paso.

“José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a la historia y militancia de este partido, por eso no tengo ninguna duda de que actuará en consecuencia por un bien mayor, que es el PSOE”, ha dicho la portavoz del partido en la comparecencia posterior a la Ejecutiva y tras pedir que entregue el acta al grupo parlamentario socialista.

Peña ha defendido que el PSOE, respecto a la lucha contra la corrupción, se rige por tres principios: “Colaboración con la justicia, trasparencia y asunción de responsabilidades.”, ha sostenido antes de enfatizar que el partido está a disposición de la justicia. “Si algo queda por saberse, en lo que podamos ayudar las puertas de esta sede estarán abiertas de par en par, aquí no escucharán ustedes ruidos de martillazos de ordenadores ni discos duros” ha dicho ante la prensa en referencia al PP.