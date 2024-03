El PSOE pide que Ayuso dimita por “asignar” desde Madrid “400 millones a Quirón, el mejor cliente de su pareja”

El PSOE ha reiterado este jueves su petición de dimisión para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la imputación de su pareja. Alberto González Amador está citado a declarar el próximo 20 de mayo como investigado por delitos fiscales y falsedad documental al haber presentado facturas falsas y utilizar empresas pantalla para evitar pagar a Hacienda lo que le correspondía tras enriquecerse durante lo peor de la pandemia como comisionista de la venta de mascarillas.

“La señora Ayuso tiene que dimitir, entre otras cosas porque estaba sentada en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que asignó 400 millones de euros a la Clínica Quirón, casualmente los mejores clientes de su pareja”, ha asegurado Peña en una declaración enviada por los socialistas.

González Amador es un empresario con una compañía que facturó varios millones de euros gracias a comisiones durante la pandemia y que ideó una trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda con la ayuda de un testaferro mexicano. Como consultor y auditor en asuntos de prevención laboral y certificación de calidad sanitaria, su principal cliente es el Grupo Quirón, la filial española de una multinacional sanitaria, propietaria de decenas de hospitales privados y al frente de otros tantos públicos, cuya gestión le ha sido transferida.

Esos acuerdos le llevaron a facturar cientos de millones de euros a la administración madrileña, con quien también ha solido firmar acuerdos para la reducción de listas de espera asumiendo operaciones de la sanidad pública.

“Su tiempo se acaba”

“Feijóo pronostica un apocalipsis económico que nunca llega. En cambio, obvia la charca de corrupción en la que nada la señora Ayuso y no se atreve a pedir la dimisión por miedo al juicio final”, ha lamentado Peña, que ha insistido en que Ayuso “tiene que dimitir también porque no da explicaciones sobre cómo se ha pagado la vivienda donde vive [en alusión al piso de lujo adquirido por su pareja tras su estafa a la Agencia Tributaria] o si disfruta de otros lujos fruto del fraude fiscal”.

“El tiempo de la señora Ayuso se acaba”, ha remachado la portavoz socialista, que también ha pedido el cese del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, por las amenazas lanzadas a, entre otros, elDiario.es, por haber publicado las informaciones sobre González Amador.

––––

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.