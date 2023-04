El PSOE pone el foco en sus choques con Feijóo por Doñana y vivienda tras cerrar la reforma del ‘solo sí es sí’ con el PP

El PSOE intenta sacudirse la imagen de acercamiento al PP que le atribuyen sus socios de Gobierno y buena parte de sus aliados parlamentarios por apoyarse en los populares para sacar adelante esta semana la reforma del ‘solo sí es sí’. Para difuminar esa dependencia puntual del principal partido de la oposición en la aprobación de su proposición de ley en busca de frenar la escalada de rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales, el ala socialista del Ejecutivo eleva el tono contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Y por eso pone el énfasis en los choques frontales que mantiene el Ejecutivo con el PP a cuenta de los regadíos de Doñana y de la ley de vivienda y desterrando, por tanto, cualquier hipótesis de entendimiento en vísperas de una campaña electoral sin cuartel.

“Ya han dicho los presidentes autonómicos del PP que se van a saltar la ley de vivienda. Es inaceptable en un estado de derecho y es una actitud que roza la falta de institucionalidad, aunque viendo que el jefe se salta la Constitución pensarán que es marca de la casa”, arremetió este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a pesar de que buena parte de las medidas que despliega la norma aprobada por el Gobierno depende en última instancia de las Comunidades Autónomas.

Ese mismo mensaje de atentar contra la legalidad vigente es el que mandó el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la misma rueda de prensa y en referencia a los planes del PP y Vox respecto a los regadíos de Doñana. “La iniciativa es claramente ilegal, va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenaba a España en 2021 por el incumplimiento de la directiva marco del agua y del hábitat”, expresó.

El titular de Agricultura abundó, además, en que la Junta de Andalucía “pretende arrogarse competencias en materia de gestión del agua que no corresponden a las comunidades, sino al Gobierno de España”. “Además de ser ilegal, es en mi opinión irreal, es una acción claramente irresponsable, porque crea expectativas que no se van a ver en absoluto por la decisión adoptada” añadió antes de zanjar: “Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura, algo que tenemos que defender porque es nuestro patrimonio y este Gobierno va a hacer lo que sea necesario para que esta iniciativa absolutamente incompetente e irracional no se lleve a su fin”.

En la misma línea de mantener con vida los choques con el PP en vísperas de la reforma del ‘solo sí es sí’ se expresó también el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que definió la política de vivienda del PP como “un auténtico fracaso”. “Ya han dicho que no van a aplicar la ley y su propuesta es construir más vivienda privada, una gran aportación”, ironizó.

Patxi López defendió que las propuestas del PP en materia de vivienda “no resuelven absolutamente nada” y que, en su opinión, los de Feijóo “no saben qué hacer porque la fórmula neoliberal que aplicaron y siguen defendiendo, que fue liberalizar suelo para constructores, aplicar bonificaciones fiscales para construir y privatizar el parque público de vivienda,lo único que hizo fue cebar la burbuja inmobiliaria”.

En clave de campaña municipal y autonómica el portavoz socialista alertó que la conclusión para los afectados por el precio de la vivienda es clara: “Donde vaya a gobernar el PP no habrá parque público de vivienda y los jóvenes no tendrán alquileres más baratos. Eso sí, los especuladores tendrán más ganancias”, concluyó.