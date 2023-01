La reforma de la ‘ley mordaza’ obligará a la Policía a lanzar un aviso “verbal” y “audible” antes de cargar en una manifestación

La reforma de la ‘ley mordaza’ avanza en el Congreso con los grupos aún atascados en los aspectos más polémicos, como la prohibición de las pelotas de goma que piden Esquerra Republicana y EH Bildu, pero en las últimas semanas se han producido importantes avances en otros asuntos, como en la rebaja de las sanciones mínimas o en las medidas que tratan de evitar que se produzcan tumultos en las movilizaciones. Como parte de esos puntos, el texto que se consensuó ayer entre los socios de la investidura contempla obligar a las fuerzas de seguridad a lanzar un aviso antes de cargar en una manifestación, como ha avanzado El País y ha podido confirmar este diario.

El texto que se aprobó ayer en la reunión de la ponencia de la ley en el Congreso plasma algunos de los puntos que se habían ido pactando en el grupo de trabajo en el que los partidos del Gobierno y sus socios tratan de desencallar la ley. Además de PSOE y Unidas Podemos, en esa mesa están ERC, EH Bildu, Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), sobre cuyo texto oiriginal se trabaja para que la ley pueda salir adelante. El grupo se ha reunido más de 35 veces en los últimos diez meses, y aunque se han dado avances, aún siguen bloqueadas las conversaciones sobre los puntos más espinosos: las devoluciones en caliente, la prohibición de material antidisturbios como las pelotas de goma o las sanciones por faltas de respeto y desobediencia a las fuerzas de seguridad.

En la reunión de este jueves, no obstante, se plasmaron gran parte de los puntos que se salen de esos aspectos en los que no hay acuerdo y que permiten a los socios de la coalición ser optimistas sobre el desbloqueo de la ley. Ayer, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, afirmó que los acuerdos alcanzan casi un 96% del articulado. Uno de los nuevos aspectos que entran en el texto que salió ayer de la ponencia, que al menos se deberá reunir una vez más antes de que se convoque la comisión de Interior, es el de aquellas medidas para que las manifestaciones no terminen en altercados.

“Antes de adoptar las medidas, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas de manera verbal claramente audible, con indicación expresa del plazo previo a la adopción efectiva de las mismas”, expone el literal de una de las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos han propuesto conjuntamente para tratar de acercar las posiciones con ERC y EH Bildu, que aún ven “muy lejano” el acuerdo para la ley. Tanto los Mossos d'Esquadra como la Ertzaintza ya tienen llevan a cabo medidas similares en Catalunya y Euskadi.

Ese punto incluye una excepción, según las fuentes del grupo de trabajo consultadas por este diario, para cuando haya una “alteración de la seguridad” con “armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso”, en cuyo caso no hará falta ese aviso previo para que las fuerzas de seguridad puedan intervenir.

El texto que salió ayer de la ponencia prevé también una rebaja de las sanciones. Para las infracciones leves la penalización mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos “muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales”, según detalló ayer el portavoz del grupo confederal.

Santiago ha señalado que también se “ha apuntalado la regulación del derecho de manifestación para que pueda ser ejercido libremente con protección por parte de las Fuerzas de Seguridad, con una normativa más clara respecto al momento en que procede realizar una manifestación y que ésta no sea sancionable si por hechos desconocidos urgentes no puede trasladarse la comunicación”.