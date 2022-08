Sánchez asegura que el Gobierno nombrará en septiembre a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional

El Gobierno nombrará a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden aunque no lo hiciera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene hasta el 13 de septiembre de margen en base a la ley que recientemente aprobó el Congreso a instancias de PSOE y Unidas Podemos para revocar el bloqueo del tribunal de garantías. Así lo ha confirmado el presidente en una rueda de prensa en Tirana (Albania), donde ha comparecido al fin de la gira por los Balcanes Occidentales que inició el pasado viernes.

El presidente ha dado por hecho que el CGPJ cumplirá con la ley y designará a los dos magistrados que le tocan. “Desde luego, el Gobierno de España lo hará en el mes de septiembre”, ha confirmado el socialista, que ha aprovechado para enviar un mensaje al PP ante la persistencia en el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces: “Si un partido se califica como constitucionalis debe cumplir la Constitución todos los días, no cuando a él le convenga”.

Sánchez ha evitado precisar qué reformas legales pretende impulsar en el marco de la desjudicialización de la política en Catalunya, tal y como se comprometió el Gobierno en la mesa de diálogo de hace unos días. Lo que ha defendido es que está de acuerdo con reformar el Código Penal para adecuar el delito de sedición a la legislación de otros países para evitar situaciones como la que se produjo con Carles Puigdemont, cuando Alemania rechazó la euroorden.

Ahora bien, ha insistido en que no se da la mayoría suficiente en el Congreso para llevarla a cabo. En el Gobierno sostienen que ERC no va a entrar en tocar una norma de ese tipo. “El Gobierno y yo mismo he manifestado la necesidad y oportunidad de hacerlo [ha dicho sobre la reforma penal para el tipo de sedición], pero hay unas Cortes Generales, unas mayorías y a día de hoy no veo esa mayoría parlamentaria. Si se diera, el Gobierno planteará esa reforma, como no puede ser de otra manera”, ha expresado.

La importancia del diálogo entre socios

El presidente se ha despachado rápido la pregunta sobre las discrepancias en la coalición a propósito del gasto militar que llevaron a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a pedir una reunión de la mesa de seguimiento de la coalición. Moncloa ha ignorado la exigencia que tenía vocación de ser “urgente” y Sánchez se ha limitado a decir que podrá producirse el encuentro. “El diálogo, el hablar entre socios, es siempre importante y somos favorables a que se pueda producir ese diálogo entre los dos partidos”, se ha limitado a decir.

Sánchez también ha dado por hecho que el próximo trimestre se abordará la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que es un proceso en el que ha empezado a trabajar el Ministerio de Trabajo, pero no ha concretado de cuánto será el incremento más allá de recordar que el compromiso es llegar al 60% del salario medio en 2023.

La rueda de prensa se ha producido junto al primer ministro albanés, Edi Rama, que ha agradecido los esfuerzos de España por favorecer el proceso de adhesión a la UE. No obstante, ninguno de los dos mandatarios ha querido poner un plazo a ese proceso.

Preguntados por la tensión que se ha producido entres Serbia y Kosovo en las últimas horas, Rama ha defendido sin fisuras las decisiones del Gobierno kosovar y su soberanía para llevar a cabo iniciativas mientras que el español ha evistado pronuciarse sobre los acontecimientos concretos y se ha limitado a respetar la posición del Gobierno albanés y a reiterar que España no reconoce la independencia. “Una declaración unilateral de independencia (...) consideramos que viola el derecho internacional”, ha expresado.

Los dos han coincidido en conjurarse para evitar que Rusia pueda sacar tajada de la inestabilidad en la región de los Balcanes con ese nuevo choque entre Kosovo y Serbia, que tiene lazos con Rusia. "Haciendo política de la buena y pensando en las próximas generaciones (...) estaremos haciendo una buena labor y estaremos reduciendo la capacidad de influencia que Putin pueda tener en la zona", ha afirmado el español.