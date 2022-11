Sánchez: “Que los discursos de odio no empañen la realidad. Para dejar de ser machistas, dejemos que nos enseñen”

La culpa del machismo es de los hombres. Es el mensaje nítido que ha enviado Pedro Sánchez en un acto con motivo del 25N que el PSOE ha organizado en el marco del Congreso de la Internacional Socialista que se celebra estos días en Ifema y del que saldrá aclamado presidente. “Para dejar de ser machista hay que aprender y dejemos que nos enseñen las mujeres a no serlo”, ha expresado líder socialista. “Dejemos de quejarnos de que quizás exageran, de hacer chistes sobre su lucha, de decir que son pesadas, de mirar hacia otro lado. No basta con decir ”yo no soy machista“, no basta con creer que no lo somos, no basta con guardar silencio y estarse quietos, ni quiera basta con asentir cuando nos hablan del tema”, ha reflexionado Sánchez durante su intervención en la que ha instado a los hombres a “vigilar, descifrar y combatir la desigualdad lacerante”.

“Hoy 25N tenemos que dar un paso al frente, los hombres de manera decida comprometernos rotundamente”, ha pedido Sánchez: “Esto va de nosotros. Nos apela e interpela a todos nosotros. Por eso demos un paso al frente en esta lucha. Mezclémonos con ellas, escuchémoslas y entendámoslas. Están hablando de nosotros, de nuestro papel en esta sociedad en el que prevalecen viejos privilegios, viejas reglas apuntaladas hace siglos, en un sistema creado por los hombres para los hombres”.

“Si hay una causa socialista por definición es la del feminismo. Significa igualdad, que es lo que hace latir el corazón del socialismo democrático”, ha dicho Sánchez ante algunos delegados de la Internacional Socialista, una organización que en Ferraz aseguran que tienen el objetivo de relanzar.

Sánchez ha reflexionado sobre la situación de las mujeres en países como Afganistán o Irán, donde hay una rebelión tras el asesinato de una mujer por llevar un mechón de pelo fuera del velo. “Aquella barbaridad nos resulta bárbara (...), como si esa dominación patriarcal no estuviera en nuestra sociedad y lo está”, ha advertido el presidente socialista en un discurso netamente feminista en el que también ha habido algún reproche hacia los hombres y la sociedad occidental. “Podemos lamentarnos también desde el sofá de casa sin participar en la lucha de las mujeres”, ha dicho tras recordar que en EEUU se ha “retrocedido medio siglo” con la sentencia contra el aborto.

Sánchez se ha pronunciado así en un momento en el que el Gobierno se ha llevado un varapalo con la revisión a la baja de algunas condenas a abusadores y violadores por la interpretación de los jueces de la interpretación de la nueva ley del 'solo sí es sí'. El presidente apela a la calma y sobre todo a la unificación de criterios por parte del Tribunal Supremo, que espera que tome la primera decisión sobre una se las sentencias que tiene que revisar la semana que viene.

“La Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado, ha unificado criterio para la aplicación de la ley, ha habido audiencias provinciales que se han posicionado en favor de una lectura, otros de otra, como presidente del Gobierno creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina y garanticemos entre todos la seguridad de las mujeres”, ha expresado prácticamente al mismo tiempo que los jueces de Madrid determinaban revisar a la baja todas las condenas bajo la premisa de que se tiene que aplicar la norma que beneficie al reo.

En una conversación informal con periodistas, Sánchez ha evitado decir que haya fallos en la ley del 'solo sí es sí' y ha explicado que se tiene que “adaptar” la nueva redacción del Código Penal al desaparecer los abusos y definirse todo como agresiones sexuales.

“El griterío de algunos no puede desorientarnos”

“Esta ley es el resultado de un camino larguísimo recorrido por las mujeres desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde la judicatura y desde muchísimas administraciones que representan toda la institucionalidad española. Es una ley pensada para proteger a las mujeres, que de hecho va a protegerlas, es una ley pionera a la vanguardia, necesaria, que pone el consentimiento en el centro de las relaciones entre hombres y mujeres”, ha reivindicado el presidente. “El Gobierno va a seguir adelante, sin ninguna duda, con total firmeza y determinación sin descansar ni un segundo para proteger a las mujeres, a las niñas, para defender sus derechos que son los de todos y todas”, ha sentenciado.

En su intervención sobre el 25N, Sánchez también ha aprovechado a hacer una alusión al bronco Pleno de esta semana. “España avanza pese al ruido, frente a quienes solo plantean el bloqueo, la descalificación, el retroceso. Eso es lo que hicimos ayer [ha expresado sobre la aprobación en el Congreso de los Presupuestos para 2023]. Y quiero ser muy claro: vivimos tiempos complejos donde el griterío de algunos no puede desorientarnos. Nuestro camino es claro: reivindicar la política útil”.