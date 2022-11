Los jueces de Madrid acuerdan revisar a la baja condenas de delincuentes sexuales tras la ley del 'solo sí es sí'

Los jueces de Madrid seguirán estudiando condenas de delincuentes sexuales para ver si se pueden revisar a la baja tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. Según ha sabido elDiario.es, la mayoría de las secciones penales de la Audiencia Provincial han votado a favor de seguir aplicando la norma penal más favorable a los condenados, frente a los que defendían aplicar las disposiciones transitorias del Código Penal que impiden rebajar una condena retroactivamente si también es posible imponerla con las leyes nuevas.

Como sucede cada vez que hay una reforma legal de calado, las secciones de lo penal de la Audiencia se habían reunido para unificar sus criterios en torno a este asunto: si la nueva ley del 'solo sí es sí' y sus condenas mínimas más bajas para muchos delitos sexuales servía para rebajar retroactivamente las condenas de delincuentes sexuales. Esta Audiencia, en las últimas semanas, ha firmado varias rebajas de este tipo para, por ejemplo, un profesor que abusó sexualmente de varios alumnos en San Sebastián de los Reyes. Otros tribunales territoriales, como el de La Rioja, han apostado por rechazar estas rebajas.

El debate estaba entre los que defendían que el artículo 2.2 del Código Penal llevaba a examinar estas condenas a la luz de la nueva ley y rebajarlas, y los que defendían que las disposiciones transitorias de anteriores reformas del Código Penal permitían limitar estas posibles revisiones. Según fuentes del organismo, ha ganado por mayoría la primera opción, rechazando por tanto que la disposición transitoria de la reforma de 1995 o las posteriores sean aplicables.

Esta polémica judicial se encuentra ahora en el Tribunal Supremo, que tiene pendientes de resolución varios casos de delincuentes sexuales que han puesto la nueva ley encima de la mesa para solicitar una rebaja de sus condenas. Ha sucedido en el caso de un hombre condenado a 12 años de cárcel en Balears por violar a su sobrina y también en el de los futbolistas de la Arandina, entre otros.

La Fiscalía ya ha hecho público su criterio: no se instarán rebajas automáticas, se analizará caso a caso pero si una condena es viable con la nueva ley, se mantendrá como está. El Ministerio Público entiende que esas disposiciones transitorias que los jueces de Madrid no consideran aplicables se han convertido en una doctrina consolidada que se puede aplicar de manera autónoma aunque esta última reforma no incluya una.

El Ministerio de Igualdad ha defendido en las últimas semanas que la reforma 10/2022 no incluye esta disposición transitoria pero que no lo consideran necesario al entender, como ha explicado varias veces la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que es una doctrina consolidada por el Tribunal Supremo el no revisar una condena posible con la nueva ley.

Un asunto que, pendientes de un pronunciamiento judicial definitivo, también se ha transformado en una polémica política, que culminó en el Congreso de los Diputados con los insultos machistas de la diputada de Vox, Carla Toscano de Balbín, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Desde el ejecutivo han incidido en que esperarán a conocer la opinión del Tribunal Supremo antes de decidir si se introduce algún tipo de cambio en la ley.