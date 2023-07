Sumar abre conversaciones con Puigdemont para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez

Sumar ya está en contacto con Junts para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez y poder revalidar un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Según ha adelantado el diario El País y confirman fuentes de Sumar, Jaume Asens está conversando directamente con Carles Puigdemont para abordar esa negociación. Los resultados de las elecciones dan posibilidades a la izquierda de ganar esa investidura y formar gobierno pero para ello es clave que Junts decida al menos abstenerse.

“Creemos que para que las conversaciones prosperen tenemos que contar con los mejores. Es la hora del diálogo. Para nuestro espacio es un lujo contar con alguien de la trayectoria de Jaume Asens, que ha demostrado en el pasado su capacidad de acuerdo”, sostiene fuentes de Sumar, que valoran el conocimiento que tiene el dirigente de los comuns de “la realidad política catalana” y su buena relación “con muchos de los espacios llamados a entenderse, será más fácil llegar a un acuerdo”.

Asens ha sido tradicionalmente la persona que dentro del espacio de Unidas Podemos ha mantenido relaciones e interlocución con los dirigentes del independentismo y es esa conexión la que lleva a Sumar a contar con él para encabezar una negociación clave para las opciones de la izquierda de revalidar el gobierno de coalición. “Hemos pedido que sea él quien lidere las conversaciones en nombre de Sumar para conocer las posiciones de salida de las formaciones catalanas y explorar todas las vías de acuerdo”, sostiene las mismas fuentes.

Esta misma mañana, el secretario general de Junts, Jordi Turull, hablaba precisamente de la investidura y advertía de que las negociaciones tras los comicios del 23J no serán fáciles. El exconseller ha insistido en reclamar al PSOE el referéndum y la amnistía, condiciones que este mismo lunes ha vuelto a rechazar el primer secretario del PSC, Salvador Illa. “Tal como habla Pedro Sánchez del independentismo, no veo la investidura por ningún lado ahora mismo”, ha asegurado Turull.

“Es una ventana de oportunidad para que se vea la situación de Catalunya. Que el independentismo sigue siendo fuerte y determinado, que no está pendiente de si le traspasan Rodalies o no”, ha afirmado Turull. Aunque no dejan claro todavía cuál será su precio, apuntan hacia la amnistía y el referéndum, que son elementos que “generan gran consenso” entre la ciudadanía de Catalunya. Pero Turull insiste en que, considera, la presión no se debe dirigir hacia su partido, sino hacia el mismo Pedro Sánchez: “La pregunta no es si lo investiremos, sino qué está dispuesto a hacer él”.

En Sumar no quieren entrar a valorar este tipo de condiciones y se limitan a instar al PSOE a sentarse lo antes posible para negociar un acuerdo para la estructura y el programa del Gobierno y al mismo tiempo los contactos con todas las fuerzas parlamentarias que puedan votar a favor de esa investidura. “Desde Sumar tenemos claro que España es un país plural y que estamos en la mejor posición para encabezar las negociaciones con todos los espacios llamados a entenderse y articular un gobierno para la mayoría social y plurinacional de nuestro país”, sostienen.