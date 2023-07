Junts insiste en el referéndum y la amnistía y no descarta el bloqueo: “Votar 'no' a Sánchez no es votar 'sí' a Feijóo”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha confirmado esta mañana que las negociaciones tras los comicios del 23J no serán fáciles. “Tal como habla Pedro Sánchez del independentismo, no veo la investidura por ningún lado ahora mismo”, ha asegurado Turull en declaraciones a Rac1. El partido independentista será clave de cara a las votaciones para decidir quién será el próximo presidente del Gobierno.

El PSC arrasa en Catalunya y el independentismo se desploma pero tiene la llave de la investidura de Sánchez

A pesar de haber perdido cerca de 140.000 votos, la decisión que tomen los de Junts será determinante porque si Pedro Sánchez quiere revalidar la coalición, debe contar, como mínimo, con la abstención de Junts. Esta situación ha sido definida por Turull como “una oportunidad de oro” tanto a nivel nacional como internacional.

“Es una ventana de oportunidad para que se vea la situación de Catalunya. Que el independentismo sigue siendo fuerte y determinado, que no está pendiente de si le traspasan Rodalies o no”, ha afirmado Turull. Con estas palabras hace referencia al 'precio' que puso ERC a su sí a Pedro Sánchez: negociación para la autodeterminación, déficit fiscal y traspaso de Rodalies.

Los de Junts no han dejado claro todavía cuál será su precio, pero apuntan hacia la amnistía y el referéndum, que son elementos que “generan gran consenso” entre la ciudadanía de Catalunya. Pero Turull insiste en que, considera, la presión no se debe dirigir hacia su partido, sino hacia el mismo Pedro Sánchez: “la pregunta no es si lo investiremos, sino qué está él dispuesto a hacer”.

Turull también ha querido dejar claro que, a cambio de su 'sí' a Pedro Sánchez, Junts no va a buscar “soluciones con nombre y apellido”, en referencia a la resolución de la situación de Carles Puigdemont. El secretario general del partido ha asegurado que la negociación sobre la amnistía no está pensada específicamente para permitir el retorno de Puigdemont y que, por tanto, esta situación “no adelanta ni afecta a su retorno”, según ha apuntado Turull.

En esta línea, desde Junts no descartan el bloqueo a la investidura de Pédro Sánchez, a pesar de que ello suponga una repetición de elecciones o que la presidencia acabe siendo para Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo de Vox. Pero Turull ha querido insistir en que “votar 'no' a Sánchez no es votar 'sí' a Feijóo. No nos sentimos obligados escoger y no vamos a caer en la trampa emocional de escoger entre Sánchez y Feijóo”.

A la búsqueda de la unidad del independentismo

Junts celebra, pues, los resultados electorales de ayer, que les dejan en una posición de enorme influencia. Pero Jordi Turull también ha querido tener palabras para la pérdida de votos que sufrió este domingo el independentismo, que se dejó cerca de 500.000 papeletas. “Si alguien hace una lectura eufórica de los resultados, no la comparto”, ha dicho el dirigente de Junts.

Turull apunta que hubo muchos votantes independentistas que sucumbieron a la “narrativa del miedo” y acabaron votando a PSOE o Sumar. “Eso, en realidad, fue votar 'no' a Vox”. Y, por otro lado, también reconoce que muchos independentistas han castigado a sus dirigentes con la abstención.

“Debemos hacer autocrítica”, dice, pero “desde el optimismo”. “Nos daban por acabados. A Pedro Sánchez le encantaba predicar que ya no éramos un problema y ahora somos decisivos”, se ha jactado Turull. Aun así, ha insistido que que las negociaciones que van a empezar ahora “no se van a centrar en Madrid, sino que van a mirar hacia Catalunya”, ha explicado Turull, quien asegura que quiere “devolver el independentismo al carril del medio. Nuestros esfuerzos irán a buscar la unidad”, ha afirmado.

Con todo, las primeras conversaciones que va a tener Junts tras los comicios van a ser “con todos los partidos y entidades independentistas”, tal como ha afirmado Jordi Turull.