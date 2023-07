El PSC arrasa en Catalunya y el independentismo se desploma pero tiene la llave de la investidura de Sánchez

El PSC vuelve a arrasar en unas generales en Catalunya y el independentismo, en especial ERC, se desploma pero mantiene una de las llaves que necesita Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa. Así podría resumirse la noche catalana del 23J, donde Sumar ha conseguido una inesperada segunda posición, el PP y Vox no han crecido tanto como se esperaba y la CUP se ha quedado fuera del Congreso.

Catalunya ha sido clave para frenar la mayoría absoluta de la derecha y la extrema derecha que dibujaban varias encuestas, pero la cita con las urnas deja un alto riesgo de bloqueo si Junts no varía su negativa a investir a Pedro Sánchez. El partido ha insistido este domingo en la propuesta que ha realizado durante la campaña –referéndum y amnistía– y que es inviable para el PSOE. “No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada”, ha lanzado la jefa de filas de los de Carles Puigdemont en Madrid, Míriam Nogueras.

Junts, que ha perdido solo un escaño de los ocho que tenía, corre el riesgo de reabrir su pugna interna entre la corriente más partidaria del bloqueo en el Estado –pese al peligro de repetición electoral y de victoria de la derecha y la extrema derecha– y el alma más convergente del partido que no quiere poner en riesgo el autogobierno catalán.

El PSC vuelve a reinar

Hay que retroceder quince años para encontrar una victoria socialista en la comunidad. Fue en 2008, cuando, de la mano de Carme Chacón, el PSC obtuvo 25 escaños y un espectacular 45% de los votos. Este domingo la lista encabezada por Meritxell Batet no ha igualado esos registros históricos pero ha logrado el 35% de los votos en la comunidad y 19 diputados. Catalunya vuelve a ser feudo del socialismo y los de Salvador Illa toman la delantera para volver a ganar las próximas elecciones al Parlament tras sendos triumfos en la comunidad en municipales y generales.

“Catalunya ha sido decisiva para frenar a la derecha”, ha celebrado Batet, que ha ensalzado el “sí rotundo a la convivencia” que supone la victoria socialista. Por su lado, Illa ha remarcado que los resultados suponen un 'no' a un Gobierno de PP y Vox y un sí a “la España plural y diversa liderada por Pedro Sánchez”.

También hay que ir quince años atrás para hallar una debacle similar de ERC en unas generales: en 2008 el partido perdió 300.000 votos, la mitad de los obtenidos cuatro años antes. El partido abrió con esa hecatombe una fase de guerra interna y derrotas electorales que no terminó hasta la llegada de Oriol Junqueras a la presidencia de la formación en 2011. Este 23J, ERC se ha dejado 400.000 sufragios y ha pasado de 13 a 7 diputados.

Pero en un sistema parlamentario como el español incluso tras una derrota sin paliativos se puede mantener la influencia. Y eso es lo que le ocurre a la lista liderada por Gabriel Rufián. Ahora además a Sánchez no le vale la abstención republicana de 2019, sino que necesita su voto afirmativo.

ERC y Junts se pasaron el tramo final de campaña tirándose los platos a la cabeza por precio a negociar para la investidura de Sánchez. Los republicanos pusieron tres condiciones: seguir negociando para pactar un referéndum que el PSOE rechaza, el traspaso de Rodalies y acabar con el déficit fiscal. El partido de Carles Puigdemont, instalado en el rupturismo discursivo sobre la independencia, criticó el planteamiento de ERC, que Rufián ha vuelto a reiterar este domingo.

El jefe de filas republicano en Madrid ha pedido a Junts pactar el “precio” a la investidura de Pedro Sánchez, y ha insistido en que el independentismo “puede decantar la balanza” pese a su retroceso electoral. En la misma línea se ha expresado el presidente de ERC, Oriol Junqueras: “Tenemos menos diputados, pero nuestra fuerza democrática es decisiva y estará al servicio de frenar a la extrema derecha”.

A la espera de cómo encaja internamente ERC el revés del 23J de 2023, el Govern sin mayoría en el Parlament de Pere Aragonès queda este domingo más debilitado y ya ha recibido un nuevo portazo de Nogueras a su propuesta de una posición común para la investidura. “Nosotros sí hemos entendido el resultado”, ha lanzado Nogueras a su Rufián. La candidata de Junts ha instado a ERC a “aprovechar la oportunidad” y “recuperar la unidad”. “No nos temblará el pulso, nuestro prioridad es Catalunya, no la gobernabilidad del Estado”, ha apostillado Nogueras.

Sumar logra la segunda posición

Junto a ERC, el otro gran derrotado de la noche es la CUP. Los anticapitalistas han quedado fuera del Congreso, en el que entraron en 2019, y han perdido sus dos escaños. “No hemos sido capaces de abrir una alternativa de izquierdas, independentista y antifascista”, ha lamentado el cabeza de lista de la CUP por Barcelona al Congreso, Albert Botran.

Buena parte del retroceso de las dos izquierdas independentistas se debe al éxito de los partidos progresistas estatales en Catalunya. Además de la victoria del PSC, Sumar y los comuns han logrado un inesperado segundo puesto en votos con más de 480.000 apoyos, repitiendo los siete escaños de 2019.

Consciente del ajustado resultado y de que ahora Junts forma parte de los partidos que deben ponerse de acuerdo para facilitar la continuidad del Gobierno de izquierdas, la candidata de los comuns, Aina Vidal, ha pedido a los partidos catalanes “estar a la altura”. “Podemos tener un Gobierno a favor o que nos arrase”, ha avisado.

En el lado derecho, el PP ha crecido pero ha quedado lejos de los resultados de las mayorías absolutas populares de 2000 y 2011 (cuando obtuvieron 12 y 11 escaños en Catalunya) que anhelaban los de Feijóo. Los populares obtienen seis diputados, cuatro más que en 2019, mientras que Vox repite sus dos escaños. Catalunya ha frenado a la extrema derecha.

