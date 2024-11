Tellado defiende la gestión de Mazón y acusa al Gobierno de “sacar tajada política de la tragedia”

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido este sábado la gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante los primeros días de la DANA. Y ha acusado al Gobierno central de “sacar tajada política” de la catástrofe.

En declaraciones a los medios en un acto de los populares en Ferrol, Tellado ha querido “poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Generalitat”, pero ha lamentado que ha estado “muy sola” y “abandonada” por parte del Gobierno de España. “Ojalá la unidad de la sociedad se hubiese visto reflejada en el plano político, pero desgraciadamente eso no pudo ser porque la actitud del PSOE fue bien distinta”, ha comentado Tellado.

El portavoz ha explicado que un día después de las peores horas de la DANA, el miércoles 30 de octubre, el PP pidió suspender el pleno en el Congreso “para que el Gobierno pudiese irse a trabajar y prestásemos atención a lo que sucedía en la Comunidad Valenciana”. Pero, “lamentablemente, el PSOE antepuso sus intereses partidistas por encima de otras cuestiones. Mientras nosotros pedíamos la suspensión total del pleno el PSOE lo que quería era la toma de control del Consejo de Administración de RTVE y nombrar por la puerta de atrás a once representantes del PSOE y sus socios”, ha comentado Tellado. Estas palabras tienen lugar horas después de que se hiciese público que Carlos Mazón comió el día de la DANA con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión pública À Punt y que por eso llegó tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). “Mientras se vivía la catástrofe, el principal interés del Gobierno era el apoyo para aprobar los Presupuestos y sacar tajada política de la tragedia”, ha añadido Tellado.

“Mucho se ha hablado de la agenda del presidente de la Generalitat cuando quien estaba en el CECOPI era el Gobierno autonómico y quien estaba muy lejos era el Gobierno de España: Sánchez en la India, la vicepresidenta Teresa Ribera en Bruselas y París y el número dos de Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente, en Colombia”, ha criticado. En esta línea, varios miembros del PP -entre ellos Mazón- han intentado trasladar durante las últimas horas la idea de que la vicepresidenta Ribera no contactó con Mazón hasta las 20.20 del martes 29. Pero el equipo de la vicepresidenta asegura que para esa hora ya le había llamado tres veces sin éxito. Lo consiguió a la cuarta. Preguntado por la falta de respuesta del presidente autonómico a llamadas, Tellado ha indicado que en ese momento “parte de las comunicaciones ya fallaban”.

“Tengo la sensación de que la vicepresidenta tercera está más preocupada de conseguir ser comisaria europea que de atender a sus responsabilidades”, ha añadido Tellado. “Creemos que no ha estado a la altura de la crisis. Ha estado desaparecida durante nueve días y ayer reapareció para conceder una entrevista. Creo que no es de recibo”, ha opinado el popular, que señala que “Ribera no debería ser comisaria europea”.

El portavoz ha asegurado que apoyará “todas las acciones del Gobierno para ayudar a las víctimas de la catástrofe”. “El Gobierno sabe que tiene nuestros votos para aprobar los reales decretos de ayuda. Hasta ahora nos parece insuficiente. La Generalitat ha cifrado en 34.000 millones de euros la ayuda y el primer real decreto ronda los 10.000 millones de euros”.

También ha criticado el viaje de Pedro Sánchez y Teresa Ribera la próxima semana a la Cumbre del Clima en Azerbaiyán (COP29): “La próxima semana Mazón comparecerá en las Cortes valencianas para dar cuenta de la gestión de su gobierno. No harán lo mismo Pedro Sánchez ni Teresa Ribera. Pedro Sánchez se va nada menos que a Azerbaiyán a una cumbre del clima -vaya paradoja- para evitar el control parlamentario y no tener que dar cuenta de su no gestión. Y Teresa Ribera hará lo mismo y no estará para explicar su no gestión”, ha añadido.

Debido a este viaje, el Gobierno ha adelantado al lunes el Consejo de Ministros para que Sánchez pueda presidirlo antes de viajar a la COP29 en Azerbaiyán el martes, una cita a la que Sánchez ha acudido todos los años desde que está en La Moncloa. En el Ejecutivo consideran que su presencia este año cobra una importancia mayor al considerar que la tragedia de la DANA ha puesto de manifiesto el desafío que plantea el cambio climático.

Sobre el futuro de Mazón, Tellado ha afirmado este sábado que el actual “no es el momento de analizar responsabilidades” pero se ha reafirmado en la defensa de la gestión de la Generalitat.“No esperábamos que mientras la Generalitat se remanga poniendo todos sus medios a su disposición, el PSOE intentase sacar tajada política”, ha repetido. A pesar de esto, algunas fuentes comentan que Mazón se está quedando solo y que ya hay importantes miembros del Partido Popular que le han criticado duramente, como informa el subdirector de elDiario.es en la Comunitat Valenciana Sergi Pitarch.