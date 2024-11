Sánchez mobilitza 5.000 militars més a la Comunitat Valenciana: “Si fan falta més recursos, que la Generalitat els demane”

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la mobilització immediata de 5.000 militars més a les zones afectades per la DANA a la Comunitat Valenciana, a més de 5.000 policies i guàrdies civils més que s'uniran a les tasques de rescat. “El Govern central està llest per actuar, si la Generalitat necessita més recursos que els demane”, ha assenyalat Sánchez, “les autoritats valencianes coneixen el terreny millor que ningú, saben el que cal fer i si no tenen prou recursos que els demanen”, novament a l'Administració General de l'Estat“.

Així ho ha anunciat en una compareixença des de la Moncloa, en què ha expressat el seu “més profund afecte” a les víctimes i ha assegurat que el Govern i les administracions estan amb ells. “El Govern mobilitzarà tots els recursos possibles per ajudar”, ha dit, alhora que ha confirmat 211 víctimes totals en una tragèdia que és ja “la segona inundació que més víctimes s'ha cobrat a Europa des de començaments de segle” .

El Govern d'Espanya està actuant sobre el terreny en cinc prioritats clares, ha assegurat Sánchez. “La primera, salvar vides. Hem desplegat les últimes 48 hores a la província de València més de 2.500 efectius militars, 1.800 policies nacionals i 2.700 de guàrdies civils que estan ajudant a rescatar supervivents ia restablir la normalitat als carrers”, ha dit. “Aquests efectius estan sent assistits per militars, equips digitals i satèl·lits, vehicles especialitzats, helicòpters, drons i embarcacions”. Es tracta, ha explicat el president, “del desplegament d'efectius més gran de les Forces Armades que s'hagi fet mai al país en temps de pau. S'han fet 4.800 rescats i s'ha auxiliat més de 30.000 persones”.

Amb tot, ha admès que “la magnitud de la catàstrofe fa que aquesta ajuda siga insuficient, perquè està trigant a arribar a molts punts”. “Per això celebre que el president Mazón haja decidit elevar de 500 a 5.000 la petició d'efectius militars. I el Govern espanyol procedirà a aquest enviament. Hui arribaran a València 4.000 efectius addicionals de serveis militars i a primera hora de demà els mil restants. En total, 5.000 més les pròximes hores”, ha assegurat. A més, el Govern ha ordenat desplegar un vaixell amfibi de l'Armada, dotat d'allotjaments, quiròfans i vehicles de suport que arribarà al port de València en les properes hores. El Govern ha ordenat el desplegament de policies i guàrdies civils, duplicant el nombre que s'implicaran a les tasques de rescat, sumant així un total de 10.000 efectius desplegats a les zones afectades El president del Govern ha remarcat que “el Govern central està llest per ajudar” i li ha traslladat al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que “si necessita més recursos, que els demane”.

Sánchez ha insistit que “no cal prioritzar uns municipis sobre els altres ni jerarquitzar tasques; es prioritza quan falten mitjans i aquest no és el cas”. En aquesta línia, ha repetit que si la Generalitat Valenciana requereix més efectius “el que ha de fer és demanar-ho i li serà subministrada aquesta ajuda immediatament”: “Les autoritats valencianes coneixen el terreny millor que ningú, saben el que cal fer i si no tenen prou recursos que els demanen de nou a l'Administració General de l'Estat”. “Aquesta manera de procedir que combina la capil·laritat i la proximitat de les administracions locals i autonòmiques amb el poder col·lectiu del Govern central, ha permès al nostre país superar amb èxit nombrosos desastres naturals i crisis anteriors que tots tenim al nostre cap i al nostre cor”, ha asseverat.

211 víctimes mortals

La segona prioritat del Govern recuperar i identificar els cossos de les víctimes, amb “agilitat”, però també amb “garanties i dignitat”: “Al llarg de les últimes hores s'han inspeccionat garatges, vivendes, carreteres... I han portat a terme l'aixecament de 211 víctimes”. Per agilitzar el procés, el Govern ha desplegat 20 equips d'aixecament de cadàvers, diverses morgues mòbils i una unitat d'identificació de víctimes. “Aquestes tasques de cerca continuaran les properes jornades tot el temps que calgui, dia i nit”.

La tercera prioritat és restablir els subministraments essencials que s'han vist afectats. “És una de les prioritats per recuperar la normalitat”. En les darreres hores s'ha restablert el subministrament elèctric del 94% de les llars afectades, passant de 240.000 punts d'incidència a menys de 14.000. “S'han recuperat també la meitat de les línies tallades amb la previsió de recuperar la resta al llarg del cap de setmana”.

Comitè de Crisi per al seguiment dels efectes de la DANA

Sánchez fa aquesta declaració des de la Moncloa, on ha presidit des de primera hora el Comitè de Crisi per al seguiment dels efectes de la DANA. Al Comitè de Crisi hi han assistit també la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

També el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente; el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.

Sánchez visitarà també aquest dissabte, juntament amb Margarita Robles, la Caserna General de la UME, a la Base Aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La xifra de víctimes mortals arriba ja a les 207, segons ha informat aquest divendres a la nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista a la Cadena SER. “L'actualització última que tinc són 207 víctimes”, ha assenyalat, mentre que ha previst que, a la vista de les circumstàncies i de la valoració dels experts i els tècnics, “desgraciadament tindrem més morts”.