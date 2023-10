El Tribunal de Cuentas avisa a Vox: sus colectas para querellarse contra rivales políticos son irregulares

El Tribunal de Cuentas ha hecho público este lunes el informe que fiscaliza las cuentas de los partidos políticos entre 2018 y 2019. Los datos de este documento, mucho más abultados que el anterior, se corresponden con un periodo en el que, entre otras citas con las urnas, hubo dos elecciones generales. El informe, entre otras cosas, avisa de posibles sanciones a cuatro partidos por irregularidades en la recepción de donaciones.

En todo caso, la formación que recibe más objeciones en el capítulo de donaciones es Vox. Así, afirma que existe “incertidumbre” respecto a 332.548,09 euros que ingresó a través de cajeros automáticos. En el informe, el órgano fiscalizador expresa sus dudas sobre si parte de dichos ingresos “corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, lo que vulneraría la ley de financiación de partidos “al no haber sido identificados los posibles donantes”.

Por otro lado, el documento incluye una relevante advertencia al partido De Santiago Abascal: colectas como las promovidas por la formación de extrema derecha para querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra pueden constituir una “irregularidad sancionable” en virtud de la ley de financiación de partidos.

El órgano fiscalizador pone el foco sobre el hecho de que la formación “efectuó campañas para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica” y los registró “de forma diferenciada del resto de las donaciones, habiéndose destinado en su integridad” al pago de fianzas. En virtud de esas campañas, ingresó en 2019 más de 150.000 euros “en contra de lo dispuesto” en la norma sobre la financiación de partidos, que prohíbe a las formaciones políticas aceptar o recibir “directa o indirectamente” donaciones “anónimas, finalistas o revocables”.

En concreto, cita la colecta que el partido de extrema derecha promovió para la “causa” a la que denominó ‘Querella contra Quim Torra’ y por la que recaudó 31.664,80 euros. Vox ha llegado a presentar al menos tres querellas contra el expresident de la Generalitat y todas han resultado rechazadas. Además, Vox ingresó otros 120.482,93 euros “para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’”, según el órgano fiscalizador. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión.

Según el informe, Vox alegó que al realizar las donaciones online, cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente “que dicha donación cumple con lo dispuesto” en la ley de financiación de partidos, si bien el órgano fiscalizador recuerda que el partido efectuó “campañas para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica” y los registró “de forma diferenciada del resto de las donaciones, habiéndose destinado en su integridad al pago de las respectivas fianzas”.

Siguiendo con el capítulo de donaciones, el Tribunal de Cuentas también hace objeciones tras analizar las cuentas de otras tres formaciones. Así, afirma que Más País incumplió la ley al aceptar casi 30.000 euros en donaciones de personas jurídicas; mientras que PdeCAT y Més per Mallorca lo hicieron al recibir donaciones finalistas, como son las dirigidas a financiar una actuación concreta del partido. El partido catalán recibió 2.194,49 euros, mientras la coalición balear obtuvo 111.599,95 euros por esta vía.

Las tarjetas, el 'merchandising' y la lotería de Vox

Por otro lado, el órgano fiscalizador también documenta pagos no justificados por parte de Vox de hasta 41.812,24 euros con tarjetas de crédito. “Si bien el partido afirma que son gastos de viaje y manutención, no se ha aportado documentación justificativa alguna”, afirma el documento. En todo caso, no es la única formación que incluye en sus cuentas pagos con tarjeta sin justificar. En el caso de Sortu hay 130.224 euros de 2018 y 9.762 de 2019. En total, 139.986 euros. “Esto pone de manifiesto una ausencia de control interno por parte de la formación sobre este tipo de gastos”, dice el informe.

El informe también apunta al dinero que ingresa Vox por “la venta de productos promocionales” y la lotería y recomienda al partido que establezca “la justificación y transparencia de este tipo de ingresos”. En total, por el primer concepto, Vox ingresó 22.338 euros en 2018 y 354.089 en 2019. Y aquí el Tribunal de Cuentas también apunta a errores y falta de información por parte del partido de Santiago Abascal. La “falta de control” en esta venta “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen” de la normativa.

La formación ultraderechista no tiene procedimientos para regular estas ventas, reprocha el informe, y eso lleva a que un porcentaje alto de estos ingresos no pueda ser verificado, con un 92% de los ingresos de 2018 y un 88% de 2019 correspondiendo a “importe no acreditado”.

En total, 332.548 euros que Vox afirma que ingresó entre 2018 y 2019 por la venta de merchandising y actos promocionales pero que su contabilidad no justifica ni verifica de forma correcta. En el caso de la venta de lotería, en 2019 Vox acreditó 17.569 euros de estos ingresos pero tiene otros 19.750 pendientes de justificación.