Vox ha traspasado siete millones de euros en cuatro años a la fundación privada que preside Santiago Abascal

Las cuentas de la Fundación Disenso, que creó Vox en 2020 y que preside también Santiago Abascal, revelan que el partido de ultraderecha ha traspasado casi siete millones de euros a su think tank en cuatro años. La última transferencia es de 1,5 millones y se realizó este mismo año, entre enero y junio. Si ha seguido aportando fondos desde junio, figurará la cantidad total en sus balances cuando cierre 2023.

Disenso nació con un capital que puso el partido Vox y que ascendía a 30.000 euros, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, tienen beneficios fiscales y por tanto la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Por ejemplo, esa aportación de 7 millones de euros está exenta de impuestos para Disenso, mientras que si fuera una sociedad y no una fundación tributaría al 25%. Entre sus fines, considerados de interés general, cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. Difunde el ideario de Vox a través de charlas, conferencias, formación, vídeos o de su web.

El último traspaso de dinero desde la formación política hacia su brazo ideológico está recogido en las cuentas de Vox de 2022: “Se ha procedido también durante el ejercicio 2023 a la donación de 1,5 millones de euros a la Fundación Disenso”.

A esta cifra hay que sumarle los 2,5 millones de euros que le traspasó el partido en febrero de 2022, y que adelantó El País. En 2021 fueron otros 2,5 millones los millones que le transfirió, como recogen también las cuentas. A esas cantidades hay que añadir los 370.000 euros que puso en 2020 y los 30.000 para la creación de la fundación. Total, le ha dado casi 7 millones de euros que salieron de un partido que recibe 10 millones de euros al año de dinero público (según los resultados electorales, los partidos políticos reciben una cantidad de dinero para su funcionamiento) y unos 5 millones de donaciones privadas al año.

Disenso tiene como principales ingresos los que vienen de Vox, no gana prácticamente dinero por su actividad, que se basa en organizar congresos, eventos, coloquios, promover ideas, editar informes y, de manera muy destacada, a difundir noticias en La Gaceta de la Iberosfera –antes conocida como La Gaceta de los Negocios, propiedad de Julio Ariza, gurú mediático de la derecha más conservadora y dueño de Intereconomía–.

En todo 2022, por ejemplo, Disenso consiguió ingresar unos escasos 285 euros como “ingresos ordinarios de las actividades mercantiles”, al que hay que sumar “20.000” de “otros tipos de ingresos” sin especificar. Así que la fundación se mantiene básicamente gracias al dinero que le envía Abascal al “think tank” de Abascal. Ambas organizaciones están auditadas por la misma empresa.

En el detalle de las cuentas ante el Registro de Fundaciones, tanto de 2021 como de 2022 (las únicas que existen ya que en 2020 empezó su actividad pero no se inscribió en el registro hasta 2021) aparece también el desglose de gastos según las diferentes actividades a las que se dedica la fundación.

El ámbito al que más dinero dedica Disenso es a la web La Gaceta de la Iberosfera, a la que pone bajo el epígrafe “actividades de tipo divulgativo”. En 2022 empleó a 12 personas en esta actividad, que se basa en “difundir noticias de ámbito nacional e internacional, principalmente de Iberoamérica”. En 2022, Disenso gastó en ese medio 704.000 euros, muy por encima de los 250.000 en el capítulo de formación o los 339.000 que invirtió en coloquios, dinero que salió íntegramente de las cuotas de militantes y de la subvención pública que recibe el partido, como los viajes, becas, libros, cursos y coloquios que organiza.

La web aparece en las cuentas como inventario inmovilizado de la fundación, es decir, es de su propiedad, y se la cedió gratuitamente la empresa Lepanto Estrategy, cuyo administrador único es Gabriel Ariza (hijo de Julio Ariza), también propietario y administrador único de la empresa Tizona, que hace trabajos de consultoría y comunicación para Vox. Aunque la web se la regaló, Ariza sí cobra a la fundación por el uso del dominio web, la dirección donde se aloja la página, un total de 5.000 euros al año.

La Gaceta difunde el ideario de Vox y ha protagonizado sonadas polémicas, como cuando tuiteó una noticia falsa señalando a “un magrebí” como autor del asesinato a puñaladas de una comerciante de Tirso de Molina, en Madrid. Esa noticia la retuiteó Abascal añadiendo el comentario: “Solo Vox se acuerda de que hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos”. El líder de Vox admitió, cuando se supo que los autores eran de nacionalidad española, que había sido “una equivocación”.

Personal creciente y un patronato de máxima confianza

Una de las partidas más abultadas de las cuentas de Disenso es la referidas a gastos de personal de la propia fundación, que se llevó un millón de euros, con una plantilla de 25 empleados (resultando una media salarial de 40.000 euros por persona). De las cuentas también se desprende que las necesidades de personal de Disenso y su estructura interna se ha duplicado en un año, ya que en 2021, un año antes, el número de trabajadores medio era de 11 personas.

La línea que se lleva la palma de gasto está bajo el genérico epígrafe de “otros gastos de la actividad”, donde la fundación privada invirtió 1,3 millones de euros, la mitad de su presupuesto anual. Ahí pueden entrar contrataciones a empresas, pagos por servicios o a personas que lleven a cabo actividades para cumplir los fines fundacionales.

Las cantidades de dinero que Disenso recibe de Vox y sus gastos se salen de lo habitual en el entorno de las fundaciones de partidos. Concordia y libertad, el último think tank del PP, gastó la mitad en personal de lo que gastó Disenso, según sus últimos balances colgados (Feijóo ha anunciado la creación de la Fundación Reformismo21 para sustituir a Concordia, pero no hay cuentas). Recibió en subvenciones y aportaciones un millón de euros menos que la fundación de ultraderecha. En el caso de la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, gastó medio millón en personal y, en subvenciones y donaciones (no especifica de quién), recibió 500.000 euros en 2022, una quinta parte de Disenso. En ninguno de sus balances aparece una donación del partido de la magnitud de la que hace Vox a su fundación.

El locutor Federico Jiménez Losantos, en guerra abierta con la dirección de Vox, se preguntaba en antena, indignado, el martes de la investidura: “¿Pero cuántos millones le han dado a Disenso (...) y a cambio de qué?”.(...) “La impresión es que se lo llevan crudo, ¡pero cómo voy a dudar yo de esa gente, que va tanto a misa!”, continuaba en su encendida alocución.

La respuesta a la primera pregunta está en las cuentas, los siete millones, pero sobre la sugerencia que hace Losantos de quién se queda el dinero, qué actividades concretas o qué empresas o personas lo recibieron, no se sabe nada, ya que la fundación cumple con el mínimo legal exigido en su publicación de cuentas y no justifica públicamente nada más allá de lo necesario.

Sí podría controlar en profundidad los gastos o pedir información más detallada y mayor transparencia el patronato de la fundación. En este caso está formado por el propio Santiago Abascal, que la preside. También está Enrique Cabanas, amigo de Abascal desde la época en la que presidió la fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) financiada por Esperanza Aguirre, Pablo Sáez, tesorero del partido y Julio Utrilla, hombre de máxima confianza del líder de Vox. El Tribunal de Cuentas sí ha pedido en un informe un mayor control de las fundaciones vinculadas a partidos, ya que considera que dependen excesivamente del dinero que le envían estos.

La Fundación Disenso no ha contestado de momento a las preguntas de elDiario.es sobre las donaciones ni sobre los detalles de gasto. El partido político Vox, preguntado por la información que dio en su asamblea de junio y sus trasferencias anuales al think tank, ha declinado contestar a elDiario.es por “no tener relación con este medio”.