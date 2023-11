El Tribunal de Cuentas mantiene el juicio contable contra Puigdemont y una treintena de dirigentes a la espera de la ley de amnistía

La derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 sigue adelante en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía. El máximo órgano fiscalizador ha acordado mantener el juicio contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1O y la promoción exterior del secesionismo.

La consejera Elena Hernáez ha decidido mantener la vista a pesar de que las defensas de varios de los acusados han solicitado aplazarla. Lo han hecho invocando la ley de amnistía, que dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha posicionado en contra de esa petición al considerar que el mero registro de una proposición de ley no figura entre las causas previstas para suspender una vista que ya está señalada. “La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro de una certeza cuya existencia no se puede afirmar”, ha aseverado el representante del Ministerio Público.

En esta fase del procedimiento contable se interroga a los acusados —que también pueden estar representados por sus defensas—, comparecen los testigos y las partes formulan sus conclusiones orales. El objetivo es concretar la cantidad de dinero público que se empleó indebidamente y se malversó en el procés, pues el Supremo incluyó el delito de malversación en su sentencia, pero dejó en manos del Tribunal de Cuentas la fijación de la cantidad a reclamar.

Es un trámite judicial, no obstante, opacado por la previsible ley de amnistía, que deja en el aire cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el ‘procés’. Los 35 encausados quedarán exonerados de restituir esos fondos al erario público si se aprueba la ley de amnistía en los términos en los que se registró en el Congreso esta semana. La proposición de ley pactada entre el PSOE y los partidos independentistas establece que “quedarán extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos” ejecutados “en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias”.

En todo caso, el procedimiento sigue su curso hasta que la ley culmine su trámite parlamentario. En el marco de esta causa contable, el Tribunal de Cuentas impuso en junio de 2021 fianzas de 5,4 millones de euros a los 35 exdirigentes y funcionarios encausados que el Govern cubrió con un fondo especial para que no tuvieran que vender propiedades o afrontarlo de su propio bolsillo. Sin embargo, el ente rechazó ese aval y procedió embargó a los encausados. Las cuantías se terminaron abonando mediante la Caja de Solidaridad con aportaciones del movimiento soberanista.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas no puede condenar a los encausados por una responsabilidad contable mayor que la que reclaman las acusaciones. La Fiscalía solicita 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva esa cifra a 5,3 millones de euros, aunque únicamente dirige el procedimiento contra los 11 ex altos cargos que tenían los puestos más destacados. En este caso, los dirigentes soberanistas no han pagado todavía ninguna multa porque no han sido condenados, sino que tan sólo han abonado fianzas. Precisamente sobre estas fianzas, la ley de amnistía establece que “se procederá” a su levantamiento, lo que deja vía libre a su devolución.