Vox se desmarca del resto de los partidos para intentar sacar rédito de la DANA

La tragedia de la DANA que ha asolado la Comunitat Valenciana, dejando más de 200 muertos, ha servido a Vox de excusa perfecta para distanciarse de los demás partidos, para volver a lanzarse contra el Gobierno central y para buscar un nuevo enfrentamiento con el PP de Alberto Núñez Feijóo, al que la formación de extrema derecha acusa desde hace tiempo de ser “cómplice” del PSOE y de no ejercer “como verdadera oposición”. En definitiva, ha aprovechado la tragedia para tratar de buscar rédito político de la catástrofe.

La formación que lidera Santiago Abascal decidió no participar en las reuniones que está manteniendo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con todos los partidos. Tampoco acude a las que convoca la alcaldesa en el Ayuntamiento de Valencia, en donde siguen cogobernando con el PP pese a haber roto los pactos con ellos en todas las autonomías. Allí, las críticas a Mazón de los de Vox son tibias, aunque han registrado la petición de apertura de una “Comisión de Investigación sobre las causas de las inundaciones y consecuencias de la gestión de la gota fría”. De prosperar la iniciativa -que compite con otra presentada antes por Compromís-, los de Vox pedirán “la comparecencia de representantes de las Administraciones Públicas y del Consell, así como expertos en la materia” con el fin de “emitir al final un dictamen” pero sin exigir responsabilidad política alguna mientras siguen señalando al Gobierno central como principal culpable.

Pese a saber que la gestión de la catástrofe, como establece la ley, es responsabilidad del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, Abascal se ha lanzado desde el inicio de la crisis contra el presidente del Ejecutivo, arremetiendo contra la “negligente y criminal” actuación de su Gobierno, y por no haber declarado el estado de alarma, como le piden Vox y PP. A medida que ha ido pasando los días, los mensajes de Abascal desde Madrid han ido subiendo de tono. Este mismo miércoles, en una entrevista en el programa 'Dando caña' de El Toro TV, ha asegurado que ha dicho que España tiene un Gobierno “de psicópatas y desaprensivos”, asegurando que no ha atendido a los valencianos “por razones políticas”.

Hace unos días el propio Abascal anunció que presentará una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros de su gabinete por delitos de “homicidio imprudente” y “omisión del deber de socorro” tras la DANA. En una declaración grabada desde la sede de Vox, sin periodistas, Abascal hizo este anuncio después de reunirse con su “equipo de trabajo” para analizar las consecuencias de la riada.

El sábado, dos de noviembre, el líder de extrema derecha emitía un “mensaje a la Nación” a través de su canal de X. En su “declaración institucional”, sin posibilidad de preguntas de los periodistas, el líder de la extrema derecha ya sentenciaba: “Sánchez es el primer responsable de no haber activado todos los recursos del Estado cuando todavía podían salvarse vidas”. “Ante una de las mayores catástrofes a las que nos hemos enfrentado, ante tanta maldad e incompetencia, y después de la comparecencia infame del presidente del Gobierno, no podemos estar callados”.

Unos días después, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, acusaba sin ningún tipo de pruebas al Gobierno de estar “ocultando” y “escondiendo” a “cientos de víctimas mortales” de la DANA y de negarse a “echar una mano” a sus familiares.

El partido de extrema derecha no ha parado de hacerse eco de bulos y falsas noticias, como que el Gobierno de Sánchez “ha paralizado durante años la construcción de infraestructuras que habrían evitado la tragedia”, o que “rechazaron la ayuda internacional como se ha demostrado en el parlamento francés, cuando todavía había posibilidad de salvar vidas”. Esas, entre otra muchas. Abascal no ha parado de acusar al presidente del Gobierno de “desertar de sus funciones”, de “no desplegar al Ejército a tiempo” y de “demonizar a los voluntarios que han dado un ejemplo histórico de lo que puede hacer la nación”.

El portavoz nacional de Vox, en su última comparecencia tras la reunión del lunes del Comité de Acción Política, insistía en culpar al Ejecutivo central de lo ocurrido en Valencia por “haber paralizado la limpieza de los cauces y por haber promovido la destrucción de infraestructuras hídricas”. En una vuelta de tuerca más, Fúster recriminaba a Sánchez haber “abandonado a los valencianos desde el minuto uno” frente a una tragedia que “ha costado vidas”, muertes que a su juicio podrían haberse “evitado si se hubiera actuado con intención de salvarlas”.

Ignora a Alvise y su sobreexposición limpiando lodo

Lo cierto es que la tragedia de la DANA le ha dado la oportunidad a Abascal no solo de marcar perfil propio, sino también de distanciarse de Feijóo con el que mantiene desde hace tiempo unas frías, por no decir nulas, relaciones. Al mismo tiempo, el líder de la extrema derecha ha querido dejar claro que está en otra estrategia distinta a la que explota el eurodiputado de SALF, Alvise Pérez, que desde que irrumpió en política se ha destapado como un peligroso competidor de Vox.

Mientras el agitador ultra está permanentemente en las zonas afectadas sobreexplotando su imagen de “voluntario” limpiando lodo y canalizando personalmente las ayudas a los damnificados, Abascal ha preferido evitar la foto y de momento no ha ido a visitar ninguna de las localidades afectadas, como sí ha hecho Feijóo. El dirigente de Vox optaba mejor porque se le viera liderando la recolección de ayuda humanitaria para paliar la catástrofe desde la localidad madrileña de Arganda del Rey. Unas imágenes que sus simpatizantes se encargaron de subir rápidamente a TikTok pese a que supuestamente Abascal iba “de incógnito”.

En el cuartel general de Vox siguen recibiendo muchas presiones de militantes y de algunos cargos públicos del partido que les piden convocar protestas masivas en toda España contra el Gobierno, como han hecho en otras ocasiones por la amnistía o la “corrupción”. Pero la dirección del partido lo ha estado sopesando y no considera oportuno movilizar ahora a la gente justo cuando los valencianos están volcados en salir adelante.

Vox incluso se ha querido desvincular de los graves incidentes ocurridos en Paiporta durante la visita que Sánchez realizó a esta 'zona cero' para acompañar a los reyes Felipe VI y Letizia, en la que también figuraba Mazón. Ese día un grupo de exaltados y algunos vecinos se lanzaron a insultar a la comitiva, gritando “criminales” y “fuera, fuera” mientras les lanzaban lodo y algunos objetos. El presidente del Gobierno recibió un palazo en la espalda y fue evacuado del lugar por los servicios de seguridad de Moncloa.

Posteriormente este periódico pudo comprobar que algunas de las personas que participaron en esos graves incidentes eran jóvenes del grupo ultraderechista Revuelta, marca juvenil impulsada por Vox, que reivindicaron la acción. Se trata del mismo grupo de extrema derecha que convocó el pasado mes de noviembre las protestas contra la amnistía en la sede del PSOE, de la calle de Ferraz de Madrid. En aquellas manifestaciones participaron dirigentes de Vox, como el propio Abascal y el diputado madrileño y portavoz municipal en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, que se enfrentó a la Policía Nacional.

Además, nada más conocerse que había varios detenidos por la agresión a Sánchez en Paiporta el sindicato de Vox, Solidaridad, ofreció de inmediato sus servicios jurídicos a los posibles “detenidos o multados”. Unos minutos después, el diputado por Granada de este partido, Jacobo Robatto Perote, compartía una publicación sobre la agresión al presidente con el siguiente mensaje: “El que se lo haya tirado que no se preocupe, que mañana le llevo otro nuevo”.

Según desvelan fuentes de la formación a esta redacción, en la dirección de Vox sopesan qué más pasos pueden dar, sin descartar convocar más adelante protestas.

Pese a su aparente prudencia de no agitar la calle, Abascal no ha dudado en compartir este fin de semana un vídeo en el que una vecina de Alfafar -uno de los municipios afectado por la riada- muestra su indignación por “la falta de seguridad y el abandono” que dicen que sufren por parte de las instituciones. El líder de Vox no carga contra Mazón sino que especula con la necesidad de emprender “una revuelta contra este gobierno criminal”

Coincidiendo con este caos y aprovechando el enfado de las víctimas, el partido de extrema derecha recuperaba hace unos días en las redes sociales la petición que tiempo atrás había hecho Abascal de “colgar a Sánchez de los pies”. “Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral, habrá un momento dado en el que la gente querrá colgarlo de los pies”, dijo en diciembre del año pasado. Ahora creen que ha llegado el momento de reiterar el siniestro mensaje.