Compromís propone la creación de una comisión de investigación en las Corts sobre la gestión de la DANA

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado este lunes que su grupo ha registrado la solicitud de una comisión de investigación para aclarar los errores en la gestión de la emergencia de la DANA. Para Baldoví, esta tragedia “requiere máxima transparencia y respuestas claras a todas las preguntas de las personas afectadas, porque el pueblo valenciano merece saber qué está fallando y quien son los responsables, por eso es necesaria esta comisión”.

“Esta comisión tendrá que ponerse en marcha una vez se estabilice la situación, porque la prioridad absoluta ahora mismo es gestionar la crisis y apoyar a las personas afectadas”, ha insistido el portavoz valencianista.

Baldoví ha incidido también en que se trata de una tragedia marcada por la gestión deficiente del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha subrayado que la prioridad ahora es garantizar la atención inmediata a las víctimas y los afectados, así como que todos los recursos lleguen sobre el terreno.

El diputado de Compromís ha expuesto una serie de deficiencias en la gestión de Mazón, que considera “graves” e “inaceptables” en un momento de crisis como el actual. Por eso ha reiterado la exigencia de Compromís de la sustitución del president en la gestión de la crisis, “Mazón no ayuda a resolver esta crisis. Exigimos que se aparte o que lo aparten. Necesitamos un liderazgo capaz de gestionar bien y sin poner obstáculos”.

En ese sentido, el portavoz parlamentario de la coalición valencianista ha destacado la inacción y falta de previsión, “Mazón no avisó a la población cuando tocaba, generando una situación de indefensión para los ciudadanos”.

Hay una carencia de movilización de recursos porque no se han utilizado todos los efectivos disponibles, como los bomberos forestales, para dar respuesta a la catástrofe: “A estas alturas Mazón no ha declarado el nivel de emergencia necesario por no asumir la responsabilidad legal que esto implica”.

“La ayuda de otros territorios ha tardado más de lo necesario, poniendo en peligro una respuesta ágil y eficiente y esto se junta con el caos en la gestión del voluntariado, la Generalitat ha entorpecido el trabajo de los voluntarios canalizados a través de la administración, generando confusión y obstáculos. Mazón también ha ignorado las necesidades emocionales de los familiares, olvidando un componente clave de atención en situaciones de crisis”, ha dicho el parlamentario.

Finalmente, ha lamentado que Mazón priorice “salvar su silla” en lugar de centrarse en la coordinación efectiva del operativo de emergencia, lo cual considera “muy preocupante y peligroso”. “La gestión del CECOPI ha sido bloqueada por intereses políticos, anteponiendo las conveniencias partidistas a la gestión eficaz”, ha concluido.