Vox no desvela si será Abascal el que suba a la tribuna a defender la moción de censura contra Sánchez abocada al fracaso

Vox sigue sin desvelar quién será el "candidato de consenso" que representará a la formación de extrema derecha en el Congreso para defender la moción de censura anunciada en julio por Santiago Abascal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El portavoz del partido, Jorge Buxadé, se ha limitado a señalar este lunes en rueda de prensa, tras ironizar que "yo no seré, eso se lo puedo asegurar", que esa decisión la tomará "el grupo parlamentario" y será "la persona más capacitada para defender el proyecto alternativo al de este gobierno socialcomunista".

Buxadé tampoco ha desvelado la fecha en la que registrarán la iniciativa en la Cámara Baja pero ha asegurado que el partido sigue con sus planes de "desalojar a Sánchez de la Moncloa" "por coherencia" y por considerar que es "una emergencia nacional y una necesidad para España y los españoles".

El portavoz de la formación de extrema derecha ha manifestado que durante los días que ha estado de vacaciones, ha visto la moción de censura "en la calle, en los paseos, en las terrazas, en las comidas, en las cenas, en las costas de Almería, de Canarias, de Murcia o de Baleares. La moción se la están haciendo a Sánchez todos los días los españoles", ha opinado. Pero el presidente no sale a la calle precisamente "para no oír el grito de ¡Sanchez vete ya!", ha proseguido Buxadé. Por eso, "Vox quiere dar la voz en el Congreso a los que no la tienen", ha añadido.

Dicho esto, no ha aclarado si hay ya contactos con otros grupos para recabar apoyos a la iniciativa, que está abocada al fracaso ya que tanto el PP como Ciudadanos desde el primer momento han rechazado secundarla. Pese a saberlo, Buxadé ha dicho: "El despacho de Santiago Abascal está abierto a cualquier diputado que tenga la conciencia de que es una emergencia nacional impulsar una política alternativa a la de Sánchez e Iglesias". "No hay otra estrategia diseñada. El interés de Vox solo responde a la de las de a las urgencias de los españoles y las familias, autónomos o las Pymes", ha zanjado Buxadé.

En unos argumentarios internos -que los diferentes partidos distribuyen para sentar doctrina entre los cargos públicos- publicados por elDiario.es, la formación de Abascal insiste en que "el interés de Vox no es liderar esta moción de censura". "Esto es una moción únicamente contra el gobierno criminal, sin pensar en ningún otro partido. Su único fin es combatir el separatismo, el comunismo, la ruina y las mentiras de Sánchez". Por ello dejan claro que "ni Santiago Abascal ni nadie de Vox tiene el mínimo interés en liderar un nuevo gobierno". "El único interés de Vox es servir a España y los españoles, por eso estamos abiertos a acordar con el resto de fuerzas una solución que pase por sacar a Sánchez e Iglesias de Moncloa y devolver la voz al pueblo español", señala la doctrina del partido.