Yolanda Díaz, en la Comunitat Valenciana: pide el voto a Podemos en la Generalitat y apoyo a Compromís en el Ayuntamiento

Yolanda Díaz tenía en su visita a la Comunitat Valenciana una de las paradas más difíciles de la caravana de actos que está realizando en la campaña para las autonómicas y municipales del 28 de mayo. La vicepresidenta segunda, nombrada en su día por Unidas Podemos, se había debatido a la hora de diseñar estos actos electorales entre brindar su apoyo a esa coalición o a Compromís, la fuerza hegemónica del espacio progresista en la región y al que Díaz ha hecho algunos guiños durante la conformación de Sumar. El resultado fue una decisión salomónica: un cerrado apoyo al candidato de UP para la Generalitat, Héctor Illueca, y una llamada a la población a votar para revalidar la alcaldía que ostenta el dirigente de Compromís, Joan Ribó.

La semana clave de Unidas Podemos decantará las mayorías en Madrid y la Comunitat Valenciana

Más

El acto que estaba programado el miércoles en Alicante no ofrecía demasiadas dudas. Un mitin de campaña, organizado por Unides Podem, con la presencia de los candidatos locales y del propio Illueca. La imagen tenía un potente poder simbólico: uno de los principales pesos autonómicos de Podemos en el mismo escenario que Díaz después de meses de tensiones con el partido de Ione Belarra. Entre el público proliferaban las camisetas moradas y los líderes recibieron una calurosa bienvenida con gritos de “Sí se puede”, que unos acompañaron con el puño el alto y otros con aplausos acompasados.

“La partida se juega aquí, con nombres y apellidos, los de Héctor Illueca, son la garantía del Botànic, de un gobierno de progreso, de que sigamos gobernando para la gente común”, clamó la ministra de Trabajo. “Está clarísimo que los valencianos quieren derechos sociales, dignidad, salario mínimo, feminismo… Quiere alegría, otra manera de hacer las cosas (…) Tenemos que derrotarlos políticamente, ese voto se llama Unides Podem y ese voto se llama Héctor Illueca. Sí se puede”, animó después. Yolanda Díaz apeló a la “concentración del voto” para hacer posible la reedición del actual gobierno del PSOE, Compromís y los de Illueca. Esa posibilidad de un tercer pacto del Botànic pasa según las encuestas por la entrada de la lista del espacio confederal en el parlamento.

“Haced posible que Ribó mantenga la alcaldía”

La segunda escena estaba programada desde la playa valenciana del Saler. Allí se congregó este miércoles un nutrido grupo de ecologistas pertenecientes a las plataformas de la Comissió Ciutat-Port para tratar de explicar a la vicepresidenta los efectos negativos que ha supuesto para el ecosistema costero en esa zona y en concreto para la reserva de La Albufera la presencia del puerto de la ciudad, que el Gobierno (el PSOE) ha decidido ampliar. Desde la arena de la costa, bañada por el mar contaminado, sobresalen en el horizonte las grúas gigantes del puerto y las siluetas de los cargueros, que se podrían multiplicar si el proyecto sale adelante.

El objetivo de la visita, organizada por el propio colectivo, era poder aprovechar la presencia de la vicepresidenta para fortalecer de cara a la opinión pública su lucha contra el macroproyecto. Pero las miradas de los periodistas políticos estaban centradas en otro lugar: en concreto en el ejercicio de equilibrismo que anticipaba la presencia en ese acto de los dos candidatos de la izquierda a la izquierda del PSOE para la ciudad, el alcalde Ribó y la aspirante de Unides Podem, Pilar Lima.

Concluido el paseo, Díaz hizo unas declaraciones para manifestar su rechazo al proyecto, que cuenta con el beneplácito de la parte socialista del Gobierno nacional, y a continuación aprovechó para explicar el motivo de su presencia en la ciudad en periodo electoral. “Les pido a los valencianos que hagan posible que la alcaldía de València siga en manos de Joan Ribó con el apoyo de las fuerzas progresistas”, dijo ante la mirada atenta de Pilar Lima a su espalda. Repreguntada sobre si pedía el voto también para la candidata de Unides Podem.

La estrategia de Yolanda Díaz en esta comunidad tiene un sentido, pese al malestar que generaron en un lado y otro los apoyos a Illueca primero y a Ribó después, ambas formaciones entienden. En la Comunitat, la candidatura de Unides Podem es determinante para que la izquierda conserve sus opciones de revalidar el Gobierno y la diferencia entre un 4,9% y un 5% supone pasar de cero escaños a siete en parlamento autonómico. Y como consecuencia, una victoria casi segura del PP que revalidaría el poder. Aunque la mayoría de encuestas arrojan un escenario ajustado en esa pugna, en el entorno de Illueca están tranquilos y creen que alcanzarán de sobre ese porcentaje. Sostienen que en los últimos días se está dando un trasvase de votantes desde Compromís que las encuestas no están siendo capaces de detectar.

Pero la situación es diferente en la ciudad, donde Unides Podem actualmente no tiene representación y donde Lima también lucha por superar la barrera de la representación pero desde una posición de partida más complicada. Para evitar que el PP no recupere el bastón de mando –en una ciudad donde no gobierna desde 2015, cuando Rita Barberá perdió el gobierno en el que se había sentado de forma ininterrumpida desde 1991–, es fundamental que Compromís vuelva a exhibir el músculo de hace cuatro años, pero con el aviso que ya entonces le impusieron las urnas: la diferencia entre izquierda y derecha fue de apenas 200 votos.

No obstante, las declaraciones de Yolanda Díaz a favor de Ribó sentaron instantáneamente mal en el seno de Unides Podem, que habían previsto que el paseo por el Saler fuese un acto no electoral y en el que no estaba programado, lamentan, que la ministra hiciese un posicionamiento tan explícito por su rival electoral, más aún cuando Lima, que se fue en la mitad de las declaraciones de Díaz para asistir a otro acto, estaba aún presente cuando la ministra arropó públicamente al alcalde.

El enfado en algunos sectores de la coalición lo enfriaban un poco después fuentes de Podemos en la Comunitat que entendían el movimiento de la vicepresidenta. “Yolanda Díaz ha manifestado que quiere que Ribó siga siendo alcalde con el apoyo del resto de fuerzas progresistas. Lo que implica el voto y la entrada de Unides Podem como condición de posibilidad para que eso sea así”, que valoraban la presencia de Lima en el acto. “Lo importante hoy era reafirmar nuestra posición contra la ampliación del puerto, que puede poner en riesgo ecosistemas tan importantes de la Albufera o las playas que disfrutan las valenciana”, señalaban las mismas fuentes.

Desde el lado de Compromís, tampoco mostraron excesiva preocupación por el apoyo de Díaz a Illueca el miércoles, que en cualquier caso fue mucho más rotundo, con todo lo que implica la presencia en un mitin de campaña. “Nosotros estamos centrados en lo nuestro”, dijo este jueves el candidato de la coalición valenciana a la Generalitat, Joan Baldoví. “Yo tengo una edad que lo veo todo bien; estoy haciendo una campaña, yo creo que limpísima, elegante, centrada en nuestras propuestas, en lo que hemos conseguido en estos ocho años, y a mí me parece todo perfecto”, dijo. “No me voy a pelear con nadie por unas declaraciones”, añadió.

Prolegómeno de las negociaciones con Sumar

Las dificultades que ha tenido Yolanda Díaz a la hora de diseñar esta campaña –no solo en Valencia, también en Madrid– están directamente vinculadas con Sumar, el proyecto que la vicepresidenta segunda está diseñando para unir a toda la izquierda a la izquierda del PSOE en una misma plataforma. Para conformar su plataforma, Díaz había empezado a conversar antes de las elecciones con las fuerzas del espacio progresista pero esa instancia de diálogo se pospuso hasta después de esta campaña por petición precisamente de Más Madrid y Compromís, que rechazaron una negociación real hasta después de estos comicios donde estas formaciones, de corte más regionalista o localista, se juegan gran parte de su prestigio.

La ambición de Yolanda Díaz consiste en reconstruir el espacio de unidad que se generó en 2015 alrededor de Unidas Podemos e incluso ensancharlo un poco más, pero para ello tiene el difícil objetivo de reconciliar a partidos que se escindieron directamente de la formación que lidera Ione Belarra o con las que las relaciones que en algún momento fueron buenos pero se han ido agriando con el tiempo. A partir del 28M, comenzarán las negociaciones para la conformación de la lista para las generales, donde la primera piedra será la resolución de las tensiones que se han vivido en esta campaña en sitios como Valencia o la Pradera de San Isidro la pasada semana.