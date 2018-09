"Anatomía de un asesinato": la BBC resuelve una matanza en Camerún a partir de un vídeo viral

En julio de 2018, el vídeo de un asesinato en África empezó a difundirse en las redes sociales hasta volverse viral. En él, se puede ver cómo un grupo de supuestos soldados, de nacionalidad desconocida, arrastran a dos mujeres con dos niños pequeños por un camino de tierra. Acto seguido les tapan los ojos, les ponen de rodillas y les pegan un total de 22 tiros por la espalda. Uno de los pequeños estaba agarrado a la espalda de su madre en todo momento, debido a su corta edad.

La cadena británica de televisión BBC ha vuelto a demostrar este lunes por qué es un referente en el periodismo a nivel internacional. A través de Twitter, BBC Africa ha contado cómo ante la difusión del vídeo, varios de sus periodistas decidieron ponerse a investigar el crimen e intentar identificar a los autores, para lo cual sólo contaban con las imágenes grabadas en un móvil. En el vídeo no hay ningún tipo de señal aparentemente evidente que desvele el lugar, la identidad o el momento en el que tuvieron lugar los hechos.

THREAD



In July 2018, a horrifying video began to circulate on social media.



2 women & 2 young children are led away by a group of soldiers. They are blindfolded, forced to the ground, and shot 22 times. #BBCAfricaEye investigated this atrocity. This is what we found... pic.twitter.com/oFEYnTLT6z — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de septiembre de 2018

Inmediatamente después de que la grabación se volviese viral, tuvo lugar un arduo debate en redes sociales sobre el lugar de los hechos. Muchos de ellos, alegando conocer el tipo de uniforme que utilizan los soldados del Ejército de Malí, aseguraban que había tenido lugar en ese país africano, mientras que muchos otros aseguraban que se trataba de Camerún. El 11 de julio de 2018, el ministro de Comunicación de Camerún, Issa Tchiroma Bakary, tildó las imágenes de "fake news" y negó cualquier tipo de implicación por parte de las Fuerzas Armadas del país.

Independientemente de las declaraciones del Gobierno camerunense, desde BBC África se pusieron a manos a la obra en su investigación para intentar aclarar los hechos, comenzando por el lugar de la matanza. Tal y cómo explican en el hilo donde han desmenuzado paso a paso el proceso, en los primeros 40 segundos de vídeo se puede discernir un relieve montañoso al fondo del paisaje.

Con la ayuda de una fuente de Camerún y horas y horas de utilizar Google Earth, lograron identificar una serie de montañas que encajaban a la perfección con las que salían en el vídeo. Ya tenían el sitio. Gracias a la cadena montañosa supieron que los asesinatos habían tenido lugar en una carretera de montaña a las afueras de la pequeña localidad de Zelevet, en la Región del Extremo Norte de Camerún.

After a tip off from a Cameroonian source, we found an exact match for that ridge line on Google Earth pic.twitter.com/niJoH9w3nX — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de septiembre de 2018

Es precisamente en esa zona, que se encuentra a lo largo de la frontera con Nigeria, las fuerzas de seguridad del país luchan contra el grupo yihadista de Boko Haram. A pesar de que los terroristas basan su actividad en Nigeria, en numerosas ocasiones cruzan la frontera hacia Camerún y el resto de países localizados en la cuenca del Lago Chad.

El siguiente paso fue determinar el momento en el que tuvo lugar la masacre. Mediante un exhaustivo análisis de los edificios que aparecen en el vídeo, la comparación de carreteras y hasta el ángulo de la sombra que hacen las figuras de los soldados al andar sobre la arena, los periodistas de la BBC han logrado averiguar que el asesinato tuvo lugar entre el 20 de marzo y el 5 de abril de 2015.

Notice that the soldiers, like moving sundials, cast shadows on the track.



A simple formula tells us the angle and direction of the sun.



This corroborates our conclusion on the date, and narrows the timeframe further: the killings happened between March 20 and April 5th 2015 pic.twitter.com/KC8HEvKFuS — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de septiembre de 2018

Sólo quedaba una incógnita que resolver. ¿Quiénes eran los supuestos soldados que apretaron el gatillo aquel día? Partiendo de la hipótesis de que sí fueran soldados del Ejército camerunense, desde la BBC se propusieron analizar cada uno de los argumentos que utilizó el ministro de Comunicación para verificarlos.

Bakary aseguró que los soldados no portaban las armas reglamentarias y que el uniforme que llevaban -de camuflaje color verde, normalmente usado en regiones con vegetación- no correspondían al que usan los soldados en la Región del Extremo Norte, ya que al ser principalmente desértica, suele ser de un color arena claro.

No obstante, mediante la búsqueda de fotos en Internet, especialmente en redes sociales, encontraron numerosas imágenes de soldados desplegados en la zona utilizando uniforme de color verde y algunas de las armas que usaron en el vídeo. Sí eran miembros del Ejército de Camerún al fin y al cabo.

The govt also claimed that Cameroonian soldiers in the Far North wear pale, desert-style fatigues, not the darker, forest-style camouflage seen in the video.



But we found these images on Facebook – tagged to Zelevet – of soldiers wearing the type of camouflage seen in the video pic.twitter.com/ROVP1q6tcZ — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de septiembre de 2018

En agosto de 2018, después de negar la implicación de sus Fuerzas Armadas, el Gobierno de Camerún cambió de postura y anunció que al menos 7 militares estaban siendo investigados por su implicación en lo sucedido en la grabación. Gracias a Faceebook y fuentes propias, la BBC llegó a identificar a cuatro de los hombres que aparecen en el vídeo.

Uno de ellos, a los que sus compañeros llaman por el nombre de 'Tsanga' y que aparece en la lista de militares detenidos, protagonizó uno de los momentos más duros de la grabación. Cuando las dos mujeres y los dos niños ya habían fallecido y se encontraban en el suelo, él continuó disparando. Sus compañeros le tuvieron que detener: "Tsanga, es suficiente, ya están muertos".

As the women and children are killed, “Cobra” is the last man still firing into the bodies.



A colleague calls out “Tsanga, leave it, they’re dead.”



When he keeps firing, they call again: “That’s enough, Tsanga.” pic.twitter.com/qy9tFhwhvS — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de septiembre de 2018

Acto seguido, enviaron toda la investigación al Gobierno de Camerún. Bakary, una vez más, aseguró a los periodistas que los soldados se encontraban en prisión a la espera de un "juicio justo" y que en todo momento se respetaría su presunción de inocencia.

The two women killed outside Zelevet received no trial at all.



No presumption of innocence was extended to the children who died with them. pic.twitter.com/WG7SFjQ9ml — BBC News Africa (@BBCAfrica) 24 de septiembre de 2018

Desde la BBC han concluido su hilo de Twitter -que también se ha vuelto viral- señalando la injusticia que encierra la situación: "Las dos mujeres que fueron asesinadas a las afueras de Zelevet no recibieron ningún juicio. La presunción de inocencia de los dos niños que murieron con ellas no se respetó en ningún momento".