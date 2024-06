Ana Peleteiro: “En Europa hay una corriente fascista con mucho poder”

La medallista olímpica española Ana Peleteiro se ha sincerado ante las cámaras de RTVE este miércoles y ha alertado ante el crecimiento y el aumento del poder político del fascismo en Europa además de cuestionar los insultos racistas a deportistas, tanto en los estadios como en las redes sociales.

Preguntada por los insultos racistas en el ámbito deportivo, la atleta gallega se ha mostrado firme en favor de su erradicación. “Creo que debe haber una ley que pene de una forma más radical ese tipo de insultos”, ha dicho. Tras ello, ha añadido que “hay una corriente fascista que está cogiendo mucho poder”, y ha defendido que los deportistas que tienen “un altavoz”, entre los que se ha colocado de ejemplo a ella misma o al futbolista francés Kylian Mbappé, hablen “para que la gente sea consciente de lo que hay”.

Peleteiro, que ha reconocido que no tiene tiempo “de responder a los mensajes positivos”, ha asegurado que estos comentarios negativos en redes sociales no le afectan. “Pero lo que sí considero es que tengo un altavoz muy importante”, recuerda la deportista, que añade que tiene “que dar voz” a temas que “aunque a mi no me afecten, a otras personas sí”. Asegura además que así se lo han hecho saber compañeros de selección.

Sobre la cuestión de los insultos y comportamientos racistas, que se han multiplicado especialmente en deportes como el fútbol en los últimos años, Ana Peleteiro defiende que ella siempre ha hablado a favor de España y de los españoles y que consideraba que aquí no había racismo. “Pues me han dado con un punto en la boca y me han dicho: pues mira, sí que hay”, y ha defendido que “hay muchos” tanto en el equipo olímpico nacional como fuera de él que “viven con comentarios racistas en su día a día”.

La atleta de triple salto confía en que hablar de ello ayude a que en un futuro esto deje de ser así o que, al menos, “la gente se replantee una o dos veces si realmente pueden hacer o no ese comentario”, y lo ha comparado con los cambios en el ámbito de la violencia de género: “ahora hay una ley que apoya a las mujeres que son maltratadas y esos maltratadores se van a la cárcel”.

Además, Peleteiro explica que ha vivido el racismo en carne propia en sus redes sociales, algo que describe como “muy triste” y dice que nunca había recibido ese tipo de comentarios.

“Pero es que a esas personas que tienen este tipo de ideología o esta mentalidad, lo que les enfadó es que éramos cinco negros y no una. Entonces como uy, uy, que ya son muchos. Entonces ahí ya enfada. Es como una amenaza y no me cabe en la cabeza, o sea, me parece increíble”, se sincera Peleteiro, que añade: “más que nada porque se ha visto que el mestizaje es una de las mejores cosas que tiene la humanidad”.