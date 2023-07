Carlos Alsina se enfada con Àngels Barceló y la reta a un debate sobre “el periodismo y las soflamas” por criticarle

En el mundo periodístico hay rivalidades históricas. José Ramón De la Morena versus José María García. Federico Jiménez Losantos versus Luis del Olmo. Y ahora, ¿Àngels Barceló versus Carlos Alsina?

El presentador del programa matinal Más de Uno (Onda Cero) ha lanzado el guante a su homóloga de la Cadena SER para llevar a cabo un debate sobre “el periodismo y las soflamas” tras darse por aludido por unas palabras críticas de Barceló con respecto a las entrevistas a Pedro Sánchez en las que los periodistas han tenido un papel protagonista opinando y rebatiendo al presidente del Gobierno.

Empecemos por el principio. Este miércoles en 'La firma de Àngels Barceló', el editorial que hace cada día la presentadora del 'Hoy por hoy', la periodista reflexionó sobre el cambio de estrategia de Pedro Sánchez al acudir ahora a “aquellos platós y estudios de radio” desde donde durante su legislatura se le ha “atacado” con “soflamas mañaneras, con cierta inquina y, en algunos casos, faltando a la verdad”. En opinión de Barceló, el “precio” que ha pagado Sánchez por no ir antes es que ahora no se somete a entrevistas “al uso”, sino a “auténticos debates donde curiosamente su oponente no es un político sino un periodista”.

“Cuando tengo dudas sobre mi profesión siempre acudo a la referencia: Iñaki Gabilondo. Él habla de distinguir entre periodismo y 'paraperiodismo', como el de las farmacias. A él le he escuchado decir que no puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado. La entrevista no se puede convertir en un pulso, porque a eso se le llama debate y con un entrevistado nunca hay que debatir, una regla que no deberíamos olvidar”, señaló.

🎙 Àngels Barceló: "Cuando tengo dudas sobre mi profesión, la sensación de no encontrar el camino, siempre acudo a la referencia: Iñaki Gabilondo. Él habla de distinguir entre periodismo y 'paraperiodismo'. No puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado". pic.twitter.com/ETRedCALJf — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) 5 de julio de 2023

Las palabras de Barceló hacen referencia —aunque sin mencionarlas— a entrevistas como las del presidente del Gobierno con Ana Rosa Quintana y también Carlos Alsina, que se ha dado por aludido y confirmado que, en efecto, también iba por él: “El presidente ha ido a dos programas matinales, no hay más opciones. Para evitar malas interpretaciones he consultado a mi admirada Àngels Barceló si se estaba refiriendo a mí y me lo ha confirmado”.

⏩ Ayer @AngelsBarcelo hablaba en @HoyPorHoy de esos "estudios de radio" desde donde se ataca a Pedro Sánchez con "soflamas mañaneras, inquinas y faltando a la verdad"



👉 Alsina responde y le reta a conversar sobre el periodismo y las mentiras. Hoy mismo. Si ella quiere. pic.twitter.com/CDXoLw8934 — Más De Uno (@MasDeUno) 6 de julio de 2023

Entonces ha lanzado su 'reto' a Barceló: “Está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas, la relación del presidente con los medios... cuando ella quiera, ante los oyentes de ambos programas. Esta misma mañana, si se presta. ¡Hagámoslo, hoy mismo!”. Ese debate sería, en palabras de Alsina, “en amor, inquina y buena compañía”.