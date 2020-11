"Yo no voy a hacerlo": la futbolista Paula Dapena se rebela contra la devoción a Maradona

Paula Dapena tiene 24 años, es futbolista de Primera Nacional en el Club Femenino Viajes EntreRías, y desde este fin de semana la protagonista de una noticia que ha levantado polémica. "La Pontevedresa Paula Dapena se niega a homenajear a Maradona", titulaba un diario local. Pronto, la imagen de la jugadora sentada de espaldas en el suelo del campo, rompiendo la fila que formaban sus compañeras, llegó a todos los medios nacionales e internacionales y se viralizó en redes. Entre críticas y alabanzas, Dapena ha salido al paso de los comentarios reafirmándose en su gesto: "Como feminista no puedo dejar que esto pase", decía en Twitter.

"Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador, pedófilo y violador", explicaba. Cuando la Federación Española de Fútbol avisó de que se guardaría en todos los partidos un minuto de silencio por el recién fallecido Maradona, Paula ya advirtió a sus compañeras de que ella no lo haría.

"Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares", ha sentenciado. Paula Dapena ha recibido muchos mensajes de apoyo, pero también está sufriendo el acoso de muchos defensores del jugador argentino. Este domingo ha pedido en su perfil de Twitter que cese este acoso y el que están sufriendo de forma colateral sus compañeras de equipo.