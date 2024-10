El responsable de prensa de Vox difunde un bulo en Twitter sobre una lona en el Palacio Real

Juan Ernesto Pflüger, responsable nacional de prensa de Vox, ha compartido en sus redes sociales un bulo a partir de un vídeo hecho con Inteligencia Artificial, en el que se muestra una lona que celebra el Día de la Fiesta Nacional con un lema patriótico sobre la fachada del Palacio Real de Madrid.

“Nada por lo que pedir perdón”, dice el mensaje de la lona fake, en referencia a los países de América Latina que demandan disculpas por las atrocidades que cometieron los colonizadores españoles hace 500 años. “Nada por lo que pedir perdón. Así ha amanecido el Palacio Real este 12 de Octubre. ¡Honor!”, ha tuiteado el jefe de prensa del partido de ultraderecha. Horas después de difundir el mensaje, tras la publicación de esta información y tras recibir varios reproches por la difusión de información falsa, Pflüger ha borrado el mensaje.

No es el único que se ha hecho eco de las palabras de lo que parece ser una campaña hecha con IA de la extrema derecha para reivindicar la conquista de América. Muchos otros perfiles en X han compartido el bulo: “Esta lona es fake pero debería ser real”, “Esta es la España que me gusta. Una España que no es acomplejada con su historia”, Esta campaña no es verdad. Lo que sí es verdad es que debería ser real“.

Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentaba que el Gobierno de España no hubiera respondido todavía a la carta que envió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI, en la que pedía que ofreciera disculpas por la conquista. También recordó que la decisión de no invitar al monarca español a su investidura era que las autoridades españolas no habían atendido a la proposición de organizar un acto conjunto entre ambos países, con el fin de pedir perdón a los pueblos originarios de México por los abusos de la colonización.

López Obrador explicaba en su carta: “No es el propósito resucitar estos diferendos, sino ponerlos al descubierto, porque todavía, aunque se nieguen, hay heridas abiertas y es mejor reconocer que hubieron abusos y se cometieron errores”