Ana Redondo se enfrenta al discurso “negacionista” de la diputada de Vox Rocío Aguirre: “Manda un mensaje social peligroso”

Era el estreno de Rocío Aguirre, hermana de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, como diputada de Vox en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado sobre la violencia de género. Y ha vivido un encontronazo con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras hacer un alegato en contra de las “políticas fallidas” en materia de violencia machista “en las que se gastan el dinero de todos los españoles para conseguir un resultado nulo”.

Aguirre, que ha entrado al Congreso recientemente tras la renuncia de Carla Toscano, ha planteado que el objetivo del Pacto de Estado sobre la violencia de género no es erradicarla sino “promover una agenda política que agite la lucha entre hombres y mujeres para dividir a los españoles” y “perseguir ideológicamente” a quienes piensan “diferente”. También ha afirmado que “si esto fuese una empresa privada” en el Ministerio de Igualdad estarían “todos despedidos” ante las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas.

“Si no están pensando en cambiar de política y a quienes planteamos que esto no está funcionando nos llaman negacionistas, me pregunto si realmente quieren acabar con la violencia”, ha criticado la diputada de Vox ante Ana Redondo. Durante su discurso también ha cargado contra las subvenciones a diversos proyectos en el marco de la igualdad de género o el apoyo a la diversidad. “¿Cuál ha sido el resultado? Pues nada, ninguno, tirar el dinero a la basura en folletos, cursos y sueldos para los chiringuitos amigos. El único resultado es el aumento de asesinatos y agresiones”, ha añadido.

En su turno de respuesta a los portavoces de los diferentes partidos, Redondo ha reconocido que “no están funcionando” todas las medidas que deberían y ha señalado que deben seguir “mejorando la evaluación”, así como “incentivar los elementos que ponen el foco en el agresor”. Y, dirigiéndose a Vox, ha criticado el “peligro negacionista”. “El negacionismo es una de las causas que hacen que el repunte sea real. Los datos que ofrece el CIS son preocupantes. Hay un repunte a nivel social y de los más jóvenes. El negacionismo mata. Cuando las representantes de Vox dicen que la izquierda ha convertido el drama de las mujeres agredidas en un negocio político están mandando un mensaje social peligroso porque están asemejando la lucha contra la violencia de género a un tema ideológico. ¿De verdad creen que es eso? ¿Que la ideología es lo que está matando a 58 mujeres en 2023?”, ha planteado.

Redondo se ha preguntado si cuando dicen que “invertir en lucha” contra la violencia de género es “superfluo” son “conscientes de lo que dicen”. “Creo que, apelando al sentido común y al conocimiento de realidad que ustedes tienen, no se pueden afirmar estas cosas. Las afirmaciones negacionistas son perjudiciales. Dicen '¿cómo es posible un repunte?'. Es posible porque hay un partido que está negando que esto sea un problema. Está negando la violencia de género como un problema estructural”, les ha espetado.

Ha rematado apelando a trabajar para “reeditar” el Pacto contra la Violencia de Género para “mandar un mensaje a la sociedad de unidad”. “Y no me cabe duda de que ustedes, en el fondo, están de acuerdo en esto, aunque políticamente les sean más rentables otro tipo de consideraciones”, ha añadido.