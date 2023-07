“Sánchez es equidistante entre balas y nucas”: la opinión del alcalde de Jaén, del PP, y el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El nuevo alcalde de Jaén, Agustín González Romo, del PP, ha publicado este miércoles una tribuna a cinco columnas en el Diario Jaén con motivo del asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco. En su texto, González Romo hace dos cosas: primero, confundir la fecha de ese evento que guarda en la memoria “como si fuese ayer” diciendo que fue en 2007; segundo, arremeter contra Pedro Sánchez diciendo que “se mantiene equidistante entre las balas y las nucas”. Miguel Ángel Blanco fue asesinado de dos balazos en la cabeza.

El texto de González Romo se enmarca en la estrategia del PP de resituar la campaña electoral en el marco mental que tan buen resultado les dio en las recientes municipales y autonómicas. El mantra es “que te vote Txapote” y “sanchismo”. En lo que sin embargo no se ciñe el alcalde de Jaén a las consignas de su partido (pero sí a su práctica habitual) es en lo de dejar gobernar a la lista más votada. El PSOE ganó las municipales en Jaén, pero el PP gobierna gracias al apoyo del partido Jaén Merece Más.

Pese a que la banda terrorista cesó sus atentados en 2011 y se disolvió en 2017, González Romo la mantiene viva en un texto escrito en presente de indicativo, un artículo que, según su autor, es “una denuncia a la intolerancia de quienes argumentan con percutor y razonan con bombas lapa para no dar la cara”.

El hilo de su relato enlaza ese falso presente de “percutores y bombas lapa”, de hace más de una década, con el presente actual y opina que Sánchez ha trasladado a presos etarras a las cárceles del País Vasco “a cambio el apoyo parlamentario de EH Bildu” (coalición en la que figuran antiguos miembros de ETA). También, que el presidente del Gobierno “intenta arrancar la infamante biografía de la banda de la memoria colectiva”. Es ahí cuando afirma, a continuación, que esto no es “nada extraño en quien se mantiene equidistante entre las balas y las nucas”.

Olvida el autor que durante los ocho años que Aznar fue presidente del Gobierno, algunos de ellos con Mariano Rajoy como ministro del Interior, y con ETA cometiendo decenas de asesinatos, se aceraron a cárceles vascas a 426 terroristas condenados.

Olvida también que el PP ha votado junto a EH Bildu en innumerables ocasiones. Sin ir más lejos, en el primer pleno del Parlamento vasco celebrado tras las elecciones del 28M.

_________________

Nuestra voz es necesaria

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.